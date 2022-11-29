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США выделяют Украине $53 млн на электрооборудование
Соединенные Штаты Америки 29 ноября объявили о выделении 53 миллиона долларов в поддержку закупки электросетевого оборудования для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - говорится в заявлении Государственного департамента.
Пакет помощи будет включать трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.
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+5 Володимир Сагайдачний #431992
показать весь комментарий29.11.2022 18:42 Ответить Ссылка
+4 Чайка Київ
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+2 Berrimor Cute
показать весь комментарий29.11.2022 19:33 Ответить Ссылка
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100027161201186 Володимир Сагайдачний
У мене питання до влади - чому досі усі приватні енергокомпанії не націоналізовані ??? Чому усі кошти, обладнання надходить не державі а приватним енергетичним компаніям ??? До-речі, кінцеві бенефіціари (власники) яких зареєстровані за кордоном.
В нормальних країнах все у приватній власності, тому що тільки так воно не розкрадається, а розвивається.
Приватне обленерго зобов'язане підключити будь-який приватний будинок, в якій би сраці він не знаходився, а колись писали відмови, бо типу немає поряд стовпів.
Питання законодавства і контролю. А не форми власності. Можете порахувати відсоток прибуткових державних підприємств - забудете слово «націоналізація».
"За нашими розрахунками, у випадку, якщо "блекаути" продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше - можливо до "мінус" 39%", - сказала Свириденко.
Дайте лучше оборудование энергетическим компаниям. Будет справедливей и быстрее дойдет до населения.