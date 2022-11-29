США выделяют Украине $53 млн на электрооборудование

Соединенные Штаты Америки 29 ноября объявили о выделении 53 миллиона долларов в поддержку закупки электросетевого оборудования для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - говорится в заявлении Государственного департамента.

Пакет помощи будет включать трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

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