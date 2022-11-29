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Новости Помощь Украине
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США выделяют Украине $53 млн на электрооборудование

трансформатор

Соединенные Штаты Америки 29 ноября объявили о выделении 53 миллиона долларов в поддержку закупки электросетевого оборудования для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", - говорится в заявлении Государственного департамента.

Пакет помощи будет включать трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

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Автор: 

Госдепартамент США (1857) помощь (7905) США (27331) Тарифы на электроэнергию (2181)


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Топ комментарии
+5


https://www.facebook.com/profile.php?id=100027161201186 Володимир Сагайдачний

У мене питання до влади - чому досі усі приватні енергокомпанії не націоналізовані ??? Чому усі кошти, обладнання надходить не державі а приватним енергетичним компаніям ??? До-речі, кінцеві бенефіціари (власники) яких зареєстровані за кордоном.
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29.11.2022 18:42 Ответить
+4
Дякуємо.
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29.11.2022 19:05 Ответить
+2
Без електрики ви б тут не коментували)
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29.11.2022 19:33 Ответить
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100027161201186 Володимир Сагайдачний

У мене питання до влади - чому досі усі приватні енергокомпанії не націоналізовані ??? Чому усі кошти, обладнання надходить не державі а приватним енергетичним компаніям ??? До-речі, кінцеві бенефіціари (власники) яких зареєстровані за кордоном.
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29.11.2022 18:42 Ответить
З якого переляку ви вирішили, що приватним компаніям надходять якісь кошти? По-перше, надсилають обладнання, по-друге - обладнання надсилають для відновлення подачі енергії з АЕС, які і так націоналізовані.
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29.11.2022 19:38 Ответить
Я маю надію що Ви просто не обізнані а не свідомо вводите людей в оману. Усі обленерго приватні, не має жодної державної, це по-перше, а по-друге вважаю Вам не важко буде погугли та подивитись чим володіть приватні енергокомпанії і що обслуговують. Тож не потрібно робити підміну поннять щодо власності АЕС (бо вони звісно державні) та власності розподільчих підстанцій та т.п. які є приватними і які і руйнує русня. Ось чому потрібно їх націоналізувати, щоб кошти та обладнання що надходяь ********** в державні підприємсва а не приватні де кінцеві власники зареєсровані за кордоном (до-речі це теж не важко перевірити). А ще задайтесь питанням чому вони зареєстровані за кордоном а не в Україні ?
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29.11.2022 19:57 Ответить
Та заспокойтесь, можна, і треба,змусити повернути кошти за надане обладнання. А ті що належать кацапам - потрібно націоналізувати.
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29.11.2022 22:21 Ответить
Якщо ви досі не зрозуміли, електрообладнання надсилають не від щирого серця, а щоб запобігти катастрофі на наших АЕС.
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29.11.2022 19:39 Ответить
І знову підміна поннять. Я тільки "За" що США нам допомагають і велика дяка їм за це. У своїй думці я підіймаю інше пиання, перечитайе ще раз, якщо не зрозуміло.
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29.11.2022 20:37 Ответить
Може ще Нову Пошту націоналізувати і зробити таке лайно як Укрпошта?
В нормальних країнах все у приватній власності, тому що тільки так воно не розкрадається, а розвивається.
Приватне обленерго зобов'язане підключити будь-який приватний будинок, в якій би сраці він не знаходився, а колись писали відмови, бо типу немає поряд стовпів.
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29.11.2022 19:44 Ответить
Ви вважаєте що НП стратегічне підприємство діяльність (бездіяльність) якого може загрожувати державним інституціям??? До чого тут Ваше запитання??? Невже Ви не усвідомлюєте що це різні речі ???
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29.11.2022 20:04 Ответить
На даний час дійсно стратегічне, для людей, бізнесу, бійців,...
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29.11.2022 21:02 Ответить
Приватна власність теж ніяк не може загрожувати державним інституціям.
Питання законодавства і контролю. А не форми власності. Можете порахувати відсоток прибуткових державних підприємств - забудете слово «націоналізація».
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29.11.2022 22:24 Ответить
Я до того, що у приватній власності всі підприємства працюють значно ефективніше, ніж ''нічийні'' державні, які можна розкрадати роками і жити в збитках і на дотаціях, як от Мотор-Січ, чи Антонова чи Укрзалізниця і купа інших.
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30.11.2022 03:10 Ответить
Цікаво коли в гугл найшов потужні генератори на 500 кВт і тільки турецьких виробників
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29.11.2022 18:54 Ответить
Південна Корея нам передала 20шт 450-500кВ. Думаю настільки специфічне обладнання в гугл знайти «важкувато».
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29.11.2022 22:27 Ответить
Дякуємо.
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29.11.2022 19:05 Ответить
Без електрики ви б тут не коментували)
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29.11.2022 19:33 Ответить
Жодній країні світу не вигідно, щоб її економіка не працювала які грошики?
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29.11.2022 19:43 Ответить
розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, що відключення електроенергії зазнають не лише домогосподарства, але також бізнес та компанії, які вимушені зупиняти свою роботу.

"За нашими розрахунками, у випадку, якщо "блекаути" продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше - можливо до "мінус" 39%", - сказала Свириденко.
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29.11.2022 19:54 Ответить
Ще напиши, що солдати не спішать воювати, бо їм вигідно отримувати підвищені ЗП.
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29.11.2022 19:47 Ответить
А чи ти сам солдат?!
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29.11.2022 20:04 Ответить
Слава США!
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29.11.2022 19:46 Ответить
Не давайте зеленым гнидам деньги. Разворуют как гуманитарку, автомобили, генераторы ....
Дайте лучше оборудование энергетическим компаниям. Будет справедливей и быстрее дойдет до населения.
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29.11.2022 23:08 Ответить
 
 