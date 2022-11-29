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Новости Война
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Перед облэнерго стоит задача минимизировать неравномерное отключение потребителей, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время производство электроэнергии в Украине покрывает 70% потребностей потребления. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений и включать людям свет по крайней мере на 5-6 часов в день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Несмотря на постоянные обстрелы нашей энергосистемы, она остается целостной. Запитаны все регионы Украины, кроме Херсонской области. Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% от потребностей в потреблении, а 30% - дефицит, который корректируется ограничениями потребления", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По словам главы правительства, в настоящее время работа продолжается следующим образом: "Укрэнерго" доводит до облэнерго объемы потребления, которые можно поставить в тот или иной регион от электростанций, а дальше уже облэнерго определяют, кого они выключают, чтобы соблюдать установленные лимиты.

"В настоящее время перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные "Укрэнерго" лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И, во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей. Что именно подразумевается: не допустим, чтобы в одних домах света не было по 20-30, а иногда 40 часов, в то время как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости", - заявил премьер.

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Кроме того, он попросил местные власти приобщиться к коммуникации и объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, с какими объектами критической инфраструктуры они связаны.

Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы люди включали свет, по крайней мере, на 5-6 часов в день", - констатировал Шмыгаль.

Автор: 

энергетика (2579) Тарифы на электроэнергию (2181) Шмыгаль Денис (2738)


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Топ комментарии
+12
Мені одному здається що ті курви роблять все для точніше не роблять нікуя щоб тільки надходила гуманітарка зі штатів та європи з трансформаторами та грошима. Як кажуть дайте не минайте, у нас кишені порожні
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29.11.2022 18:20 Ответить
+8
Элитные новострои на Французском бульваре , где живут толстосумы Одессы, бывшие прокурорские, таможня, судьи и власть имущие отключали только один раз в день прошлой массированной атаки , а так ноу проблем, свет постоянно, а в других районах постоянные отключения, без какого либо графика. Вроде как военные тяготы должны все наравне тянуть . но это только на словах.
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29.11.2022 18:15 Ответить
+5
тільки но дружіна при їхала до дому з Київа. була на м.Харьківська. світиться все!! фонарі на вулиці,дома,магазини...а у мене вдома немає світла вже майже добу...
та й не тільки в мене. і це Бориспіль...
і на кой х*й мені така справедливість?
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29.11.2022 18:27 Ответить
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Шмигло - це єдина клікуха, яка тобі пасує
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29.11.2022 18:03 Ответить
70% - это 16 часов в сутки для всех, 50-60% - это 12 часов и немного больше. 5-6 часов для особо счастливых - это 25%
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29.11.2022 18:07 Ответить
Вы не правы, есть куча всяких объектов которым нужно 24/7 (больницы, водоснабжение, городские службы, социальные и т.п.), вот от оставшихся и считайте, а сколько там остается простым смертным неведомо.
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29.11.2022 18:29 Ответить
Шо и Буковель отключать будете ?
За это вас всех Беня уволит
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29.11.2022 18:10 Ответить
дык,он кроме отелей ,судя по всему ,работать и не будет...
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29.11.2022 20:17 Ответить
Розумний, аж страшно
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29.11.2022 18:11 Ответить
Элитные новострои на Французском бульваре , где живут толстосумы Одессы, бывшие прокурорские, таможня, судьи и власть имущие отключали только один раз в день прошлой массированной атаки , а так ноу проблем, свет постоянно, а в других районах постоянные отключения, без какого либо графика. Вроде как военные тяготы должны все наравне тянуть . но это только на словах.
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29.11.2022 18:15 Ответить
Мені одному здається що ті курви роблять все для точніше не роблять нікуя щоб тільки надходила гуманітарка зі штатів та європи з трансформаторами та грошима. Як кажуть дайте не минайте, у нас кишені порожні
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29.11.2022 18:20 Ответить
Правильно Ви кажете!
Якщо неробі постійно допомагати грошима, то він не піде роботу шукати.
Не дуже вдале порівняння, але схоже на поведінку відповідальних за налагодження системи.
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29.11.2022 19:25 Ответить
Від завтра, 30 липня, можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Укладено й працює «енергетичний безвіз» із ЄС, «транспортний безвіз», скасовано мита й квоти на українські товари. Від завтра можливості для продажу української https://www.ukrinform.ua/tag-************** електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів», - сказав Шмигаль.

Фейспалм
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29.11.2022 21:29 Ответить
тільки но дружіна при їхала до дому з Київа. була на м.Харьківська. світиться все!! фонарі на вулиці,дома,магазини...а у мене вдома немає світла вже майже добу...
та й не тільки в мене. і це Бориспіль...
і на кой х*й мені така справедливість?
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29.11.2022 18:27 Ответить
Не знаю де на Харківській світиться? На Позняках в ночі було в 9 виключили і в 16 включили а о 18 знов виключили. По 6_7 годин немає світла. То буде як з бензином типу дайте хоч по скільки аби ж був. От і напевно дадуть по 40 євроцентів як у Європі.
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29.11.2022 18:33 Ответить
Интересно, а когда они нам сделают киловатт по 6 грн, тоже будут выключать? Да и когда ЭТО случится? Мы так и будем жить по 5-6 часов в устки со светом? До подорожания? А как это называется?
Но ёлку на площади во всех городах обязательно надо поставить, а как же)))
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29.11.2022 18:35 Ответить
мадам, 6 уже...у предприн. с 1.09, так шо....
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29.11.2022 19:01 Ответить
Ну и очень плохо, раз так. По ценам каждый день ощущение, что что-то постоянно дорожает. Как ни топливо, так электричество. Как ни на войну списывают, так на отсутствие совести. Кое-кто сильно боится обнищать, опустившись с первых ступенек Форбса во второй десяток))
Не пойму кто Вы, мадам или мистер)
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29.11.2022 19:18 Ответить
Мистер, но сути это не меняет...Как приступать к работе через месяц - незнаю, ибо 4.80 была черта, а теперь 6.0, это всьо. И з\пл сотр.9.0 + 2,7 налог, тоже приехали. При нормальной загрузке ел.ен 70 тыс.в месяц. Не знаю, звонил таким же отраслевым, бесполезно - никто ничего НЕ ЗНАЕТ, ...красота
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29.11.2022 19:32 Ответить
Я искренне сочувствую Вам, себе, всем нам. Нам, это тем, кто пытается выжить в дурацких условиях и войны, и благодаря тем, кто гайки завинчивает промышленности и бизнесу. Не хочу лишний раз называть фамилии гадов и гадюк, которые уничтожают последние крохи и вздохи предприятий маленьких и больших, при этом не забывая о себе любимых. С каждым днём всё страшнее и сложнее даже думать - что будет. Мои сочувствия врядли Вам помогут, но... всё-равно я Вам желаю сил, терпения, выдержки и скорейшей победы ВСУ над недоразвитой ордой тех, кто жил и живёт, как скот в болоте. А вот что будет потом... это еще один вопрос.
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29.11.2022 19:46 Ответить
...сегодня у моей сотр. похоронили хлопчика, сына 22 года Андрюха, ушел в учебку в августе, с октября под Бахмутом...всьо...Что мне ей сказать, как руководителю? То и скажу - ...получай, голубка, 15 млн. и...уезжай...уезжай...нечего здесь делать при таких товарисчах (закон 5110)
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29.11.2022 19:56 Ответить
..спасибо
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29.11.2022 19:58 Ответить
Та ще з обладнанням треба розібратися - в селах горять трансофрматори від відключень, аварійно лягають високовольтні лінії.
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29.11.2022 18:37 Ответить
Шмигаль вже допоміг громадянам завозити генератори без мита.

Просто поділивши громадян на тих хто може виїхати та купити, та тих хто не може.

Також надав цінну підсказку, якщо митники будуть вимагати сплатити мито - то треба скаржитись до СБУ

А тепер каже про 5-6 годин в день.

В іншому повідомленні навпаки кажуть, що треба скаржитись якшо світла немає більше 5 годин

Чи вони збираються вмикати на годину, а потім вимикати на 4-5 годин?
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29.11.2022 18:52 Ответить
а час работы генератора в 2,5 квт сколько стоит? никакой пенсии не хватит , если ты не отставной чинуша
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29.11.2022 21:07 Ответить
Треба це вирішувати негайно. Бо невдоволення росте. Якщо можна так зробити,то треба робити якнайскоріше. Київська область. В моєму будинку була електрика 4 години за 2 доби З 4 ранку до 8 ранку. Це жесть,вибачте. Сусідній район Київа - світяться навіть ліхтарі на вулиці по ночах.
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29.11.2022 18:58 Ответить
требе націоналізувати ДТЄК
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29.11.2022 22:27 Ответить
Два дні не електрики було зовсім,а на сайті обленерго показує що перерви електроживлення відсутні.Косму вірити?
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29.11.2022 19:02 Ответить
А шо каже ваша міська влада на це?
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29.11.2022 19:28 Ответить
наша міська влада на обленерго впливу не має, ми район
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29.11.2022 19:37 Ответить
Ну добре, районна влада.
Якщо люди не йдуть до влади і не вимагають порядку, то сидітиме й далі.
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29.11.2022 19:46 Ответить
Цю владу нічого війна не навчила,живуть в іншому світі,в них світло є завжди.
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29.11.2022 19:29 Ответить
Як то кажуть - ситий голодного не розуміє
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29.11.2022 19:33 Ответить
Та ти що???
А що заважало до цього часу???
Приклад:
Ужгород- центр міста, нещодавно відкритий біля мерії торгівельний центр ПАНОНІЯ. Так там навіть ескалатор --аж на другий поверх- весь цейчас стабілізує енергетичну систему України, і це без відключень навіть на годину!!!!
А в промисловій зоні Ужгорода ВКЛЮЧЕННЯ електроенергії 01-07.
Тобто приорітет у вас ескалатор а не виробництво!!!!
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29.11.2022 19:31 Ответить
Бл....!
та ви графіки нормальні не можете вже понад місяць зробити!
Як? Як ви зможете мінімізувати нерівномірне відключення?!! Недолугі, продажні телепні!
Чмирі позорні!
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29.11.2022 19:32 Ответить
Вони графіки малюють, але є завжди АЛЕ.
Заносить власник ТЦ начальнику обленерго барсетку з грошима, еквівалент близько 5 тисячі долларів на тиждень. І хопаа-- чергове відключення раптово становиться аварійним на деяких дільницях! Але на тих дільницях звідки принесли, жодних відключень аварійних немає!!!!
Тому і сидять села,цілі житлові квартали без електроенергії тому що в цей час ТЦ як об'єкти НАЙНАДВАЖЛИВІШОЇ інфраструктури з електроенергією!!!!
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29.11.2022 19:45 Ответить
Даже не маю сумніву, що таке й робиться
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29.11.2022 19:47 Ответить
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29.11.2022 19:47 Ответить
а то разве график?

в экселе девочка склепала
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29.11.2022 22:26 Ответить
Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС, - Шмыгаль

"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС", - сказал премьер.

Наврал наверное как с пошлинами на генераторы...

Через пару дней наверное будет озвучено куда жаловаться, если пошлины начисляются.
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29.11.2022 20:19 Ответить
У багатопорерхівках немає світла то немає і опалення. Вони вже заї...ли . Сволота. Тільки пиз...ть як не кошти так ротом.
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29.11.2022 20:20 Ответить
Черкаси, 7 годин сидимо без світла, навпроти район в 200м горить мінімум 5 годин ((
за сьогодні тільки 2 години за весь день було світло... за 14 годин тільки на 2 включили.
я інколи думаю, що це на містах хотять бучу народу підняти. ((
і я б нічого не казав, і з розумінням до цього відносився, у когось світла немає днями, але ну не можна ж так відверто. одні сидять без світла, а другі цілими днями не вимикаються ((
я навіть за, щоб вуличні фонарі горіли, світлофори... все ок. Але якщо відрубають людям по графіку то всім треба по графіку відрубать, а не по пріоритету (((
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29.11.2022 20:23 Ответить
Киевская обл, Иванковский, 3 дня не было, потом 12 час, вчера 7 часов, сегодня 11!!! минимизируют блин, когда хотят тогда и вырубают и на сколько даже Богу неизвестно, а ахметка посылочки с гуманитаркой шлет и пиарится на этом, мразь
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29.11.2022 21:04 Ответить
Чмигаль сьогодні ще висрав, що українцям достатньо 5-6 годин світла на добу. Ситий голодному..., а працювати українцям не треба, то таке.
Знаєш Чмига, я от дивлюсь на дитинку на заправці з інгалятором, на операційну з ліхтариками і на шановну жабу власницю аптек, у 2х палацах якої, заживлених від Укрзалізниці є світло ЗАВЖДИ.
Скільки писав, викладав фото ілюмінації серед суцільної темряві і *****. Жодної реакції чи перевірки, бо то свої, т.з. "критична інфраструктура". Для жаби є, для лікарні поруч - ні. У мене все.
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29.11.2022 21:09 Ответить
а як вам таке -

"Від завтра, 30 липня, можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль"
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29.11.2022 21:34 Ответить
А в кацапів їбаних вже забрали їхніх шість обленерго? Чи ні ?!!!
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29.11.2022 21:39 Ответить
И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня.
(Числа, 25:4)
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30.11.2022 00:00 Ответить
 
 