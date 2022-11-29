Перед облэнерго стоит задача минимизировать неравномерное отключение потребителей, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время производство электроэнергии в Украине покрывает 70% потребностей потребления. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений и включать людям свет по крайней мере на 5-6 часов в день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Несмотря на постоянные обстрелы нашей энергосистемы, она остается целостной. Запитаны все регионы Украины, кроме Херсонской области. Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% от потребностей в потреблении, а 30% - дефицит, который корректируется ограничениями потребления", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
По словам главы правительства, в настоящее время работа продолжается следующим образом: "Укрэнерго" доводит до облэнерго объемы потребления, которые можно поставить в тот или иной регион от электростанций, а дальше уже облэнерго определяют, кого они выключают, чтобы соблюдать установленные лимиты.
"В настоящее время перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные "Укрэнерго" лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И, во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей. Что именно подразумевается: не допустим, чтобы в одних домах света не было по 20-30, а иногда 40 часов, в то время как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости", - заявил премьер.
Кроме того, он попросил местные власти приобщиться к коммуникации и объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, с какими объектами критической инфраструктуры они связаны.
Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы люди включали свет, по крайней мере, на 5-6 часов в день", - констатировал Шмыгаль.
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За это вас всех Беня уволит
Якщо неробі постійно допомагати грошима, то він не піде роботу шукати.
Не дуже вдале порівняння, але схоже на поведінку відповідальних за налагодження системи.
Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Укладено й працює «енергетичний безвіз» із ЄС, «транспортний безвіз», скасовано мита й квоти на українські товари. Від завтра можливості для продажу української https://www.ukrinform.ua/tag-************** електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів», - сказав Шмигаль.
Фейспалм
та й не тільки в мене. і це Бориспіль...
і на кой х*й мені така справедливість?
Но ёлку на площади во всех городах обязательно надо поставить, а как же)))
Не пойму кто Вы, мадам или мистер)
Просто поділивши громадян на тих хто може виїхати та купити, та тих хто не може.
Також надав цінну підсказку, якщо митники будуть вимагати сплатити мито - то треба скаржитись до СБУ
А тепер каже про 5-6 годин в день.
В іншому повідомленні навпаки кажуть, що треба скаржитись якшо світла немає більше 5 годин
Чи вони збираються вмикати на годину, а потім вимикати на 4-5 годин?
Якщо люди не йдуть до влади і не вимагають порядку, то сидітиме й далі.
А що заважало до цього часу???
Приклад:
Ужгород- центр міста, нещодавно відкритий біля мерії торгівельний центр ПАНОНІЯ. Так там навіть ескалатор --аж на другий поверх- весь цейчас стабілізує енергетичну систему України, і це без відключень навіть на годину!!!!
А в промисловій зоні Ужгорода ВКЛЮЧЕННЯ електроенергії 01-07.
Тобто приорітет у вас ескалатор а не виробництво!!!!
та ви графіки нормальні не можете вже понад місяць зробити!
Як? Як ви зможете мінімізувати нерівномірне відключення?!! Недолугі, продажні телепні!
Чмирі позорні!
Заносить власник ТЦ начальнику обленерго барсетку з грошима, еквівалент близько 5 тисячі долларів на тиждень. І хопаа-- чергове відключення раптово становиться аварійним на деяких дільницях! Але на тих дільницях звідки принесли, жодних відключень аварійних немає!!!!
Тому і сидять села,цілі житлові квартали без електроенергії тому що в цей час ТЦ як об'єкти НАЙНАДВАЖЛИВІШОЇ інфраструктури з електроенергією!!!!
в экселе девочка склепала
"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС", - сказал премьер.
Наврал наверное как с пошлинами на генераторы...
Через пару дней наверное будет озвучено куда жаловаться, если пошлины начисляются.
за сьогодні тільки 2 години за весь день було світло... за 14 годин тільки на 2 включили.
я інколи думаю, що це на містах хотять бучу народу підняти. ((
і я б нічого не казав, і з розумінням до цього відносився, у когось світла немає днями, але ну не можна ж так відверто. одні сидять без світла, а другі цілими днями не вимикаються ((
я навіть за, щоб вуличні фонарі горіли, світлофори... все ок. Але якщо відрубають людям по графіку то всім треба по графіку відрубать, а не по пріоритету (((
Знаєш Чмига, я от дивлюсь на дитинку на заправці з інгалятором, на операційну з ліхтариками і на шановну жабу власницю аптек, у 2х палацах якої, заживлених від Укрзалізниці є світло ЗАВЖДИ.
Скільки писав, викладав фото ілюмінації серед суцільної темряві і *****. Жодної реакції чи перевірки, бо то свої, т.з. "критична інфраструктура". Для жаби є, для лікарні поруч - ні. У мене все.
"Від завтра, 30 липня, можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів.
Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль"
(Числа, 25:4)