Перед облэнерго стоит задача минимизировать неравномерное отключение потребителей, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время производство электроэнергии в Украине покрывает 70% потребностей потребления. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений и включать людям свет по крайней мере на 5-6 часов в день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Несмотря на постоянные обстрелы нашей энергосистемы, она остается целостной. Запитаны все регионы Украины, кроме Херсонской области. Сейчас производство электроэнергии в стране покрывает 70% от потребностей в потреблении, а 30% - дефицит, который корректируется ограничениями потребления", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

По словам главы правительства, в настоящее время работа продолжается следующим образом: "Укрэнерго" доводит до облэнерго объемы потребления, которые можно поставить в тот или иной регион от электростанций, а дальше уже облэнерго определяют, кого они выключают, чтобы соблюдать установленные лимиты.

"В настоящее время перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные "Укрэнерго" лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И, во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей. Что именно подразумевается: не допустим, чтобы в одних домах света не было по 20-30, а иногда 40 часов, в то время как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости", - заявил премьер.

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Кроме того, он попросил местные власти приобщиться к коммуникации и объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, с какими объектами критической инфраструктуры они связаны.

Да, ситуация сложная, есть дефицит. Но при дефиците в системе в 30%, расходах сети и первоочередном заживлении критической инфраструктуры для населения в каждой области остается 50-60% на покрытие потребностей. Этого достаточно, чтобы равномерно распределить нагрузку вынужденных отключений между всеми потребителями, чтобы люди включали свет, по крайней мере, на 5-6 часов в день", - констатировал Шмыгаль.