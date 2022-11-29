Перед обленерго стоїть завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі виробництво електроенергії в Україні покриває 70% потреб у споживанні. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень і вмикали людям світло принаймні на 5-6 годин на день.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Незважаючи на постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлено всі регіони України, крім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні, а 30% - дефіцит, що коригується обмеженнями споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами очільника уряду, наразі робота триває у такий спосіб: "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій, а далі вже обленерго визначають, кого вони вимикають, щоб дотримуватись встановлених лімітів.
"Наразі перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані "Укренерго" ліміти, адже саме тому доводиться застосовувати екстрені відключення. І, по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі - не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а іноді 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", - заявив прем'єр.
Крім того, він попросив місцеву владу долучитися до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об'єктами критичної інфраструктури вони пов'язані.
"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі у 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб люди вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - констатував Шмигаль.
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За это вас всех Беня уволит
Якщо неробі постійно допомагати грошима, то він не піде роботу шукати.
Не дуже вдале порівняння, але схоже на поведінку відповідальних за налагодження системи.
Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Укладено й працює «енергетичний безвіз» із ЄС, «транспортний безвіз», скасовано мита й квоти на українські товари. Від завтра можливості для продажу української https://www.ukrinform.ua/tag-************** електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів», - сказав Шмигаль.
Фейспалм
та й не тільки в мене. і це Бориспіль...
і на кой х*й мені така справедливість?
Но ёлку на площади во всех городах обязательно надо поставить, а как же)))
Не пойму кто Вы, мадам или мистер)
Просто поділивши громадян на тих хто може виїхати та купити, та тих хто не може.
Також надав цінну підсказку, якщо митники будуть вимагати сплатити мито - то треба скаржитись до СБУ
А тепер каже про 5-6 годин в день.
В іншому повідомленні навпаки кажуть, що треба скаржитись якшо світла немає більше 5 годин
Чи вони збираються вмикати на годину, а потім вимикати на 4-5 годин?
Якщо люди не йдуть до влади і не вимагають порядку, то сидітиме й далі.
А що заважало до цього часу???
Приклад:
Ужгород- центр міста, нещодавно відкритий біля мерії торгівельний центр ПАНОНІЯ. Так там навіть ескалатор --аж на другий поверх- весь цейчас стабілізує енергетичну систему України, і це без відключень навіть на годину!!!!
А в промисловій зоні Ужгорода ВКЛЮЧЕННЯ електроенергії 01-07.
Тобто приорітет у вас ескалатор а не виробництво!!!!
та ви графіки нормальні не можете вже понад місяць зробити!
Як? Як ви зможете мінімізувати нерівномірне відключення?!! Недолугі, продажні телепні!
Чмирі позорні!
Заносить власник ТЦ начальнику обленерго барсетку з грошима, еквівалент близько 5 тисячі долларів на тиждень. І хопаа-- чергове відключення раптово становиться аварійним на деяких дільницях! Але на тих дільницях звідки принесли, жодних відключень аварійних немає!!!!
Тому і сидять села,цілі житлові квартали без електроенергії тому що в цей час ТЦ як об'єкти НАЙНАДВАЖЛИВІШОЇ інфраструктури з електроенергією!!!!
в экселе девочка склепала
"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС", - сказал премьер.
Наврал наверное как с пошлинами на генераторы...
Через пару дней наверное будет озвучено куда жаловаться, если пошлины начисляются.
за сьогодні тільки 2 години за весь день було світло... за 14 годин тільки на 2 включили.
я інколи думаю, що це на містах хотять бучу народу підняти. ((
і я б нічого не казав, і з розумінням до цього відносився, у когось світла немає днями, але ну не можна ж так відверто. одні сидять без світла, а другі цілими днями не вимикаються ((
я навіть за, щоб вуличні фонарі горіли, світлофори... все ок. Але якщо відрубають людям по графіку то всім треба по графіку відрубать, а не по пріоритету (((
Знаєш Чмига, я от дивлюсь на дитинку на заправці з інгалятором, на операційну з ліхтариками і на шановну жабу власницю аптек, у 2х палацах якої, заживлених від Укрзалізниці є світло ЗАВЖДИ.
Скільки писав, викладав фото ілюмінації серед суцільної темряві і *****. Жодної реакції чи перевірки, бо то свої, т.з. "критична інфраструктура". Для жаби є, для лікарні поруч - ні. У мене все.
"Від завтра, 30 липня, можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів.
Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль"
(Числа, 25:4)