Перед обленерго стоїть завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі виробництво електроенергії в Україні покриває 70% потреб у споживанні. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень і вмикали людям світло принаймні на 5-6 годин на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Незважаючи на постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлено всі регіони України, крім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні, а 30% - дефіцит, що коригується обмеженнями споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами очільника уряду, наразі робота триває у такий спосіб: "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій, а далі вже обленерго визначають, кого вони вимикають, щоб дотримуватись встановлених лімітів.

"Наразі перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані "Укренерго" ліміти, адже саме тому доводиться застосовувати екстрені відключення. І, по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі - не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а іноді 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", - заявив прем'єр.

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Крім того, він попросив місцеву владу долучитися до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об'єктами критичної інфраструктури вони пов'язані.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі у 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб люди вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - констатував Шмигаль.