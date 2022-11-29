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Перед обленерго стоїть завдання мінімізувати нерівномірне відключення споживачів, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі виробництво електроенергії в Україні покриває 70% потреб у споживанні. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень і вмикали людям світло принаймні на 5-6 годин на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Незважаючи на постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлено всі регіони України, крім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% потреб у споживанні, а 30% - дефіцит, що коригується обмеженнями споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами очільника уряду, наразі робота триває у такий спосіб: "Укренерго" доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій, а далі вже обленерго визначають, кого вони вимикають, щоб дотримуватись встановлених лімітів.

"Наразі перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані "Укренерго" ліміти, адже саме тому доводиться застосовувати екстрені відключення. І, по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі - не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а іноді 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", - заявив прем'єр.

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Крім того, він попросив місцеву владу долучитися до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об'єктами критичної інфраструктури вони пов'язані.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі у 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб люди вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - констатував Шмигаль.

Автор: 

енергетика (2632) електроенергія (6286) Шмигаль Денис (4674)


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Топ коментарі
+12
Мені одному здається що ті курви роблять все для точніше не роблять нікуя щоб тільки надходила гуманітарка зі штатів та європи з трансформаторами та грошима. Як кажуть дайте не минайте, у нас кишені порожні
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29.11.2022 18:20 Відповісти
+8
Элитные новострои на Французском бульваре , где живут толстосумы Одессы, бывшие прокурорские, таможня, судьи и власть имущие отключали только один раз в день прошлой массированной атаки , а так ноу проблем, свет постоянно, а в других районах постоянные отключения, без какого либо графика. Вроде как военные тяготы должны все наравне тянуть . но это только на словах.
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29.11.2022 18:15 Відповісти
+5
тільки но дружіна при їхала до дому з Київа. була на м.Харьківська. світиться все!! фонарі на вулиці,дома,магазини...а у мене вдома немає світла вже майже добу...
та й не тільки в мене. і це Бориспіль...
і на кой х*й мені така справедливість?
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29.11.2022 18:27 Відповісти
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Шмигло - це єдина клікуха, яка тобі пасує
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29.11.2022 18:03 Відповісти
70% - это 16 часов в сутки для всех, 50-60% - это 12 часов и немного больше. 5-6 часов для особо счастливых - это 25%
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29.11.2022 18:07 Відповісти
Вы не правы, есть куча всяких объектов которым нужно 24/7 (больницы, водоснабжение, городские службы, социальные и т.п.), вот от оставшихся и считайте, а сколько там остается простым смертным неведомо.
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29.11.2022 18:29 Відповісти
Шо и Буковель отключать будете ?
За это вас всех Беня уволит
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29.11.2022 18:10 Відповісти
дык,он кроме отелей ,судя по всему ,работать и не будет...
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29.11.2022 20:17 Відповісти
Розумний, аж страшно
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29.11.2022 18:11 Відповісти
Элитные новострои на Французском бульваре , где живут толстосумы Одессы, бывшие прокурорские, таможня, судьи и власть имущие отключали только один раз в день прошлой массированной атаки , а так ноу проблем, свет постоянно, а в других районах постоянные отключения, без какого либо графика. Вроде как военные тяготы должны все наравне тянуть . но это только на словах.
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29.11.2022 18:15 Відповісти
Мені одному здається що ті курви роблять все для точніше не роблять нікуя щоб тільки надходила гуманітарка зі штатів та європи з трансформаторами та грошима. Як кажуть дайте не минайте, у нас кишені порожні
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29.11.2022 18:20 Відповісти
Правильно Ви кажете!
Якщо неробі постійно допомагати грошима, то він не піде роботу шукати.
Не дуже вдале порівняння, але схоже на поведінку відповідальних за налагодження системи.
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29.11.2022 19:25 Відповісти
Від завтра, 30 липня, можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Укладено й працює «енергетичний безвіз» із ЄС, «транспортний безвіз», скасовано мита й квоти на українські товари. Від завтра можливості для продажу української https://www.ukrinform.ua/tag-************** електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза. Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів», - сказав Шмигаль.

Фейспалм
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29.11.2022 21:29 Відповісти
тільки но дружіна при їхала до дому з Київа. була на м.Харьківська. світиться все!! фонарі на вулиці,дома,магазини...а у мене вдома немає світла вже майже добу...
та й не тільки в мене. і це Бориспіль...
і на кой х*й мені така справедливість?
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29.11.2022 18:27 Відповісти
Не знаю де на Харківській світиться? На Позняках в ночі було в 9 виключили і в 16 включили а о 18 знов виключили. По 6_7 годин немає світла. То буде як з бензином типу дайте хоч по скільки аби ж був. От і напевно дадуть по 40 євроцентів як у Європі.
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29.11.2022 18:33 Відповісти
Интересно, а когда они нам сделают киловатт по 6 грн, тоже будут выключать? Да и когда ЭТО случится? Мы так и будем жить по 5-6 часов в устки со светом? До подорожания? А как это называется?
Но ёлку на площади во всех городах обязательно надо поставить, а как же)))
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29.11.2022 18:35 Відповісти
мадам, 6 уже...у предприн. с 1.09, так шо....
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29.11.2022 19:01 Відповісти
Ну и очень плохо, раз так. По ценам каждый день ощущение, что что-то постоянно дорожает. Как ни топливо, так электричество. Как ни на войну списывают, так на отсутствие совести. Кое-кто сильно боится обнищать, опустившись с первых ступенек Форбса во второй десяток))
Не пойму кто Вы, мадам или мистер)
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29.11.2022 19:18 Відповісти
Мистер, но сути это не меняет...Как приступать к работе через месяц - незнаю, ибо 4.80 была черта, а теперь 6.0, это всьо. И з\пл сотр.9.0 + 2,7 налог, тоже приехали. При нормальной загрузке ел.ен 70 тыс.в месяц. Не знаю, звонил таким же отраслевым, бесполезно - никто ничего НЕ ЗНАЕТ, ...красота
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29.11.2022 19:32 Відповісти
Я искренне сочувствую Вам, себе, всем нам. Нам, это тем, кто пытается выжить в дурацких условиях и войны, и благодаря тем, кто гайки завинчивает промышленности и бизнесу. Не хочу лишний раз называть фамилии гадов и гадюк, которые уничтожают последние крохи и вздохи предприятий маленьких и больших, при этом не забывая о себе любимых. С каждым днём всё страшнее и сложнее даже думать - что будет. Мои сочувствия врядли Вам помогут, но... всё-равно я Вам желаю сил, терпения, выдержки и скорейшей победы ВСУ над недоразвитой ордой тех, кто жил и живёт, как скот в болоте. А вот что будет потом... это еще один вопрос.
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29.11.2022 19:46 Відповісти
...сегодня у моей сотр. похоронили хлопчика, сына 22 года Андрюха, ушел в учебку в августе, с октября под Бахмутом...всьо...Что мне ей сказать, как руководителю? То и скажу - ...получай, голубка, 15 млн. и...уезжай...уезжай...нечего здесь делать при таких товарисчах (закон 5110)
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29.11.2022 19:56 Відповісти
..спасибо
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29.11.2022 19:58 Відповісти
Та ще з обладнанням треба розібратися - в селах горять трансофрматори від відключень, аварійно лягають високовольтні лінії.
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29.11.2022 18:37 Відповісти
Шмигаль вже допоміг громадянам завозити генератори без мита.

Просто поділивши громадян на тих хто може виїхати та купити, та тих хто не може.

Також надав цінну підсказку, якщо митники будуть вимагати сплатити мито - то треба скаржитись до СБУ

А тепер каже про 5-6 годин в день.

В іншому повідомленні навпаки кажуть, що треба скаржитись якшо світла немає більше 5 годин

Чи вони збираються вмикати на годину, а потім вимикати на 4-5 годин?
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29.11.2022 18:52 Відповісти
а час работы генератора в 2,5 квт сколько стоит? никакой пенсии не хватит , если ты не отставной чинуша
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29.11.2022 21:07 Відповісти
Треба це вирішувати негайно. Бо невдоволення росте. Якщо можна так зробити,то треба робити якнайскоріше. Київська область. В моєму будинку була електрика 4 години за 2 доби З 4 ранку до 8 ранку. Це жесть,вибачте. Сусідній район Київа - світяться навіть ліхтарі на вулиці по ночах.
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29.11.2022 18:58 Відповісти
требе націоналізувати ДТЄК
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29.11.2022 22:27 Відповісти
Два дні не електрики було зовсім,а на сайті обленерго показує що перерви електроживлення відсутні.Косму вірити?
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29.11.2022 19:02 Відповісти
А шо каже ваша міська влада на це?
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29.11.2022 19:28 Відповісти
наша міська влада на обленерго впливу не має, ми район
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29.11.2022 19:37 Відповісти
Ну добре, районна влада.
Якщо люди не йдуть до влади і не вимагають порядку, то сидітиме й далі.
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29.11.2022 19:46 Відповісти
Цю владу нічого війна не навчила,живуть в іншому світі,в них світло є завжди.
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29.11.2022 19:29 Відповісти
Як то кажуть - ситий голодного не розуміє
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29.11.2022 19:33 Відповісти
Та ти що???
А що заважало до цього часу???
Приклад:
Ужгород- центр міста, нещодавно відкритий біля мерії торгівельний центр ПАНОНІЯ. Так там навіть ескалатор --аж на другий поверх- весь цейчас стабілізує енергетичну систему України, і це без відключень навіть на годину!!!!
А в промисловій зоні Ужгорода ВКЛЮЧЕННЯ електроенергії 01-07.
Тобто приорітет у вас ескалатор а не виробництво!!!!
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29.11.2022 19:31 Відповісти
Бл....!
та ви графіки нормальні не можете вже понад місяць зробити!
Як? Як ви зможете мінімізувати нерівномірне відключення?!! Недолугі, продажні телепні!
Чмирі позорні!
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29.11.2022 19:32 Відповісти
Вони графіки малюють, але є завжди АЛЕ.
Заносить власник ТЦ начальнику обленерго барсетку з грошима, еквівалент близько 5 тисячі долларів на тиждень. І хопаа-- чергове відключення раптово становиться аварійним на деяких дільницях! Але на тих дільницях звідки принесли, жодних відключень аварійних немає!!!!
Тому і сидять села,цілі житлові квартали без електроенергії тому що в цей час ТЦ як об'єкти НАЙНАДВАЖЛИВІШОЇ інфраструктури з електроенергією!!!!
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29.11.2022 19:45 Відповісти
Даже не маю сумніву, що таке й робиться
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29.11.2022 19:47 Відповісти
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29.11.2022 19:47 Відповісти
а то разве график?

в экселе девочка склепала
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29.11.2022 22:26 Відповісти
Starlink будут ввозить в Украину без пошлины и НДС, - Шмыгаль

"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС", - сказал премьер.

Наврал наверное как с пошлинами на генераторы...

Через пару дней наверное будет озвучено куда жаловаться, если пошлины начисляются.
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29.11.2022 20:19 Відповісти
У багатопорерхівках немає світла то немає і опалення. Вони вже заї...ли . Сволота. Тільки пиз...ть як не кошти так ротом.
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29.11.2022 20:20 Відповісти
Черкаси, 7 годин сидимо без світла, навпроти район в 200м горить мінімум 5 годин ((
за сьогодні тільки 2 години за весь день було світло... за 14 годин тільки на 2 включили.
я інколи думаю, що це на містах хотять бучу народу підняти. ((
і я б нічого не казав, і з розумінням до цього відносився, у когось світла немає днями, але ну не можна ж так відверто. одні сидять без світла, а другі цілими днями не вимикаються ((
я навіть за, щоб вуличні фонарі горіли, світлофори... все ок. Але якщо відрубають людям по графіку то всім треба по графіку відрубать, а не по пріоритету (((
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29.11.2022 20:23 Відповісти
Киевская обл, Иванковский, 3 дня не было, потом 12 час, вчера 7 часов, сегодня 11!!! минимизируют блин, когда хотят тогда и вырубают и на сколько даже Богу неизвестно, а ахметка посылочки с гуманитаркой шлет и пиарится на этом, мразь
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29.11.2022 21:04 Відповісти
Чмигаль сьогодні ще висрав, що українцям достатньо 5-6 годин світла на добу. Ситий голодному..., а працювати українцям не треба, то таке.
Знаєш Чмига, я от дивлюсь на дитинку на заправці з інгалятором, на операційну з ліхтариками і на шановну жабу власницю аптек, у 2х палацах якої, заживлених від Укрзалізниці є світло ЗАВЖДИ.
Скільки писав, викладав фото ілюмінації серед суцільної темряві і *****. Жодної реакції чи перевірки, бо то свої, т.з. "критична інфраструктура". Для жаби є, для лікарні поруч - ні. У мене все.
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29.11.2022 21:09 Відповісти
а як вам таке -

"Від завтра, 30 липня, можливості експорту української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 раза, а за рік постачання планується збільшити у 8 разів.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль"
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29.11.2022 21:34 Відповісти
А в кацапів їбаних вже забрали їхніх шість обленерго? Чи ні ?!!!
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29.11.2022 21:39 Відповісти
И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня.
(Числа, 25:4)
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30.11.2022 00:00 Відповісти
 
 