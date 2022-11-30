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Новини
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В Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

30 листопада в Одесі та Дніпрі застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.

"Ми намагаємось якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але, відповідно до ситуації в енергосистемі, інформація може змінюватись по декілька разів на добу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині екстрені відключення світла

Автор: 

Дніпро (3322) Одеса (5544) електроенергія (6286) ДТЕК (1989)


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Топ коментарі
+2
Нiчjго, перетопчемся... А вот каазламордые будут топтаться на одном месте десятилетиями, выплачивая по контрибуциям да репарациям не одним поколением... И не дай бог кто-нить опять запоет о толерантности к живодерам.
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30.11.2022 09:00 Відповісти
+1
Аналогічно, шеф, і дуже далеко від Одеси та Дніпра
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30.11.2022 08:44 Відповісти
+1
В мене лайф (Кадор архітекторська) при блекауті не тягне взагалі. Майже нуль.
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30.11.2022 09:33 Відповісти
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Какой мобильный инет сейчас в Одессе "тянет" ? нужно маму проведать сьездить. В Днепре " Лайф" - красавец,"Водафон " ложится" при отключенииях.
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30.11.2022 08:59 Відповісти
Лайф місцями в Одесе. Чорне море здохла у моєї мами на Таїрова. Навіть зі світлом не працює. Купив їй 4g роутер лайф. Працює навіть у блекаути, коли навантаження на мережу велике. А в мене оптика Тенет, зробив альтернативне живлення роутера та термінала - працює відмінно.
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30.11.2022 09:25 Відповісти
В мене лайф (Кадор архітекторська) при блекауті не тягне взагалі. Майже нуль.
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30.11.2022 09:33 Відповісти
Дякую
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30.11.2022 09:43 Відповісти
У мене теж лайф. З перебоями, але працює (район центр. автовокзалу).
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30.11.2022 11:34 Відповісти
Лайф теж у Дніпрі лягає, вчора в одному місці не мав сигналу.
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30.11.2022 10:55 Відповісти
Лайф без світла не працює бо вони економлять на усьому.
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30.11.2022 11:00 Відповісти
Смотря где , на Люстдорфской постоянные отключения , на Французском бульваре в новостроях выключали один раз на сутки , в день последнего массированного обстрела. а так свет постоянно. Вроде мудло Скорик в одном из домов проживает , ну и остальные жители - непростой народец.
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30.11.2022 08:56 Відповісти
Так спаліть їм трансформатор
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30.11.2022 09:02 Відповісти
Так вы лучше меня знаете расписание подачи эл.энергии вашей маме... А насчет трансформатора , не слушайте. Не я Цензор, я бы его за такие призывы умножил на ноль по идентификации.... Батарея подсела , ща , мабуть, утухну.
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30.11.2022 09:18 Відповісти
Да нет никакого графика , ЖК Континент , 4-я станция Люстдорфской дороги((( Ладно , все равно москали лососнут, без вариантов.
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30.11.2022 09:46 Відповісти
а ви з Дніпра?
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30.11.2022 14:41 Відповісти
Аналогічно, шеф, і дуже далеко від Одеси та Дніпра
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30.11.2022 08:44 Відповісти
Нiчjго, перетопчемся... А вот каазламордые будут топтаться на одном месте десятилетиями, выплачивая по контрибуциям да репарациям не одним поколением... И не дай бог кто-нить опять запоет о толерантности к живодерам.
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30.11.2022 09:00 Відповісти
дупоблоковець?
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30.11.2022 09:10 Відповісти
Чи просто, ягелеядный ластоногий аалень?
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30.11.2022 09:11 Відповісти
 
 