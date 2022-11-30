В Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії, - ДТЕК

30 листопада в Одесі та Дніпрі застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.

"Ми намагаємось якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але, відповідно до ситуації в енергосистемі, інформація може змінюватись по декілька разів на добу", - йдеться у повідомленні.

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