Ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади, - Кім

Зранку, 30 листопада, з 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив Кім.

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