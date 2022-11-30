Ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади, - Кім
Зранку, 30 листопада, з 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив Кім.
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