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Новини Війна
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Ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади, - Кім

кім

Зранку, 30 листопада, з 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив Кім.

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Автор: 

Миколаївська область (2304) Кім Віталій (471)


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