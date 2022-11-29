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Новини Війна
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ЗСУ поки не контролюють Кінбурнську косу, - сили оборони Таврійського напрямку

коса,кінбурнська

Збройні сили України поки що не контролюють Кінбурнську косу на Миколаївщині.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону начальник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі ворог там здійснює перегрупування. Ситуація на Кінбурнській косі контрольована. Поки що про контроль над Кінбурнською косою з боку ЗСУ не йдеться", - зазначив він.

Коментуючи загальну ситуацію на південному фронті, Єрін зауважив, що за допомогою постійних обстрілів Херсона російська армія намагається "посіяти страх і паніку серед мирного населення" та "тримати в тонусі українські війська".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОК "Південь" про обстановку на Кінбурнській косі: Там бойові дії і робота дуже складна

"Ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані, підготовку до оборони", - підсумував він.

Нагадаємо, 21 листопада начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону визнала, що українські сили проводять військову операцію на Кінбурнській косі й закликала дотримуватися режиму оперативної тиші.

Наступного дня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що для повної деокупації області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.

Також читайте: Деокупація Кінбурнської коси дозволить ЗСУ потенційно провести переправу на лівий берег Дніпра, - ISW

Автор: 

Миколаївська область (2304)


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Бо щє зачищають ії від кацапів.
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29.11.2022 19:28 Відповісти
Значит уже контролируют
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29.11.2022 19:35 Відповісти
Римби горят, це якраз напроти Очакова
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29.11.2022 19:47 Відповісти
обработать беспилотником ночью днём....
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29.11.2022 19:48 Відповісти
Все леса там сгорели ещё летом, остались только мины и несчастные местные, которые бог знает как выживают.
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30.11.2022 03:53 Відповісти
На тимчасово окупованій Кінбурнській косі зараз тепло.
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29.11.2022 20:04 Відповісти
Особого смысла нет в контроле над ней сейчас.
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29.11.2022 20:30 Відповісти
Кто то думает про местных жителей ? Ну русне ясно похер, но и от наших не слова, а люди там есть !
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30.11.2022 03:56 Відповісти
 
 