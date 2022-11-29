ЗСУ поки не контролюють Кінбурнську косу, - сили оборони Таврійського напрямку

Збройні сили України поки що не контролюють Кінбурнську косу на Миколаївщині.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону начальник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Наразі ворог там здійснює перегрупування. Ситуація на Кінбурнській косі контрольована. Поки що про контроль над Кінбурнською косою з боку ЗСУ не йдеться", - зазначив він.

Коментуючи загальну ситуацію на південному фронті, Єрін зауважив, що за допомогою постійних обстрілів Херсона російська армія намагається "посіяти страх і паніку серед мирного населення" та "тримати в тонусі українські війська".

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"Ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані, підготовку до оборони", - підсумував він.

Нагадаємо, 21 листопада начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону визнала, що українські сили проводять військову операцію на Кінбурнській косі й закликала дотримуватися режиму оперативної тиші.

Наступного дня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що для повної деокупації області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі.

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