На Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші, - ОК "Південь"

На Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші. Бойова робота на єдиній окупованій частині Миколаївської області станом на 21 листопада продовжується.

Якк інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Зі слів Наталії Гуменюк, через те, що коса поєднана сушею із тимчасово окупованою територією, російські війська мають змогу доставляти туди боєприпаси та підтягувати резерви.

Попри це російським військам буде важко втриматись на Кінбурнській косі, говорить Наталія Гуменюк. Географічне положення, а саме оточення з трьох сторін водою, та погодні умови ускладнять оборонні дії для окупантів.

"У листопаді зазвичай там дуже сильно штормить. І втриматись там, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Адже дуже потужні вітри, шторми. Змиває та зливає навіть природа ворога з цієї землі", - сказала Наталія Гуменюк.

Також читайте: Окупанти вдарили по акваторії Очаківської громади із РСЗВ

Окрім цього, деокупація Кінбурнської коси потрібна для того, щоб доєднати Миколаївський порт до зернової угоди.

"Оскільки почались розмови, що Миколаївський порт може доєднатись до зернової угоди, необхідно чистити цю територію, аби зерновий коридор з Миколаєва працював безпечно", - розповіла Гуменюк.