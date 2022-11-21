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На Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші, - ОК "Південь"

коса,кінбурнська

На Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші. Бойова робота на єдиній окупованій частині Миколаївської області станом на 21 листопада продовжується.

Якк інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Зі слів Наталії Гуменюк, через те, що коса поєднана сушею із тимчасово окупованою територією, російські війська мають змогу доставляти туди боєприпаси та підтягувати резерви.

Попри це російським військам буде важко втриматись на Кінбурнській косі, говорить Наталія Гуменюк. Географічне положення, а саме оточення з трьох сторін водою, та погодні умови ускладнять оборонні дії для окупантів.

"У листопаді зазвичай там дуже сильно штормить. І втриматись там, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Адже дуже потужні вітри, шторми. Змиває та зливає навіть природа ворога з цієї землі", - сказала Наталія Гуменюк.

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Окрім цього, деокупація Кінбурнської коси потрібна для того, щоб доєднати Миколаївський порт до зернової угоди.

"Оскільки почались розмови, що Миколаївський порт може доєднатись до зернової угоди, необхідно чистити цю територію, аби зерновий коридор з Миколаєва працював безпечно", - розповіла Гуменюк.

Автор: 

Миколаївська область (2301) оборона (4832) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+11
Хорошая тишина, что весь мир уже знает благодаря тебе)
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21.11.2022 14:29 Відповісти
+10
Про який режим тиші може бути мова ,, коли в кацапських соцмережах , стоїть несамовитий гвалт , з приводу атак ЗСУ на різних ділянках фронту . ? .
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21.11.2022 14:38 Відповісти
+4
А ви не вірте, то вони брешуть з переляку. Кацапи дуже лякливі брехуни.
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21.11.2022 15:12 Відповісти
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Хорошая тишина, что весь мир уже знает благодаря тебе)
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21.11.2022 14:29 Відповісти
🤣
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21.11.2022 14:31 Відповісти
Про який режим тиші може бути мова ,, коли в кацапських соцмережах , стоїть несамовитий гвалт , з приводу атак ЗСУ на різних ділянках фронту . ? .
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21.11.2022 14:38 Відповісти
А ви не вірте, то вони брешуть з переляку. Кацапи дуже лякливі брехуни.
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21.11.2022 15:12 Відповісти
Та чого б я вірив - кацапам . . Я просто констатую факт того що - ніякого режиму тиші немає .
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21.11.2022 15:18 Відповісти
тссс...ша.
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21.11.2022 14:48 Відповісти
Головне, щоб з ОПУ агенти ***** не злили не нашу операцію самозванцю….
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21.11.2022 14:51 Відповісти
Незрозуміло яким чином забезпечити безпеку Миколаївського порту технічно ??
Це якщо турки дотиснуть росіян і ті дадуть згоду.
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21.11.2022 15:11 Відповісти
Тиша нємажлівая.
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21.11.2022 15:36 Відповісти
Коса це лиш невелика ділянка на кінці півострова, потрібна не деокупація коси, а всього півострова, але так буває коли розповідають випадкові люди для дебілів телемарафону "Єдині новини"
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21.11.2022 15:46 Відповісти
Треба спочатку захопити цей плацдарм ,а потім його змогти утримати без сухопутного звязку з великою землею ,бо сидячи в теплому штабі можна багато про це патякати ,а як там нашим хлопцям нелегко цього досягнути і якою ціною.
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21.11.2022 16:07 Відповісти
Свого роду українська "мала земля". Хто читав одноіменні брєжнєвські мемуари, той може згадати, що, за Брєжнєвим, саме з " малої землі", почалося звільнення Криму. З такою аналогією згоден.
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21.11.2022 16:40 Відповісти
від Очакова до дальної точки коси-37 км. відрізати кацапів вогневим ураженням і не давати їм потрапити туди. все ж прострілюється артилерією.
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21.11.2022 16:50 Відповісти
 
 