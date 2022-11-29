ВСУ пока не контролируют Кинбурнскую косу, - силы обороны Таврического направления

Вооруженные силы Украины пока не контролируют Кинбурнскую косу Николаевской области.

Об этом сообщил в эфире общенационального марафона начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас враг там осуществляет перегруппировку. Ситуация на Кинбурнской косе контролируемая. Пока что о контроле над Кинбурнской косой со стороны ВСУ речь не идет", - отметил он.

Комментируя общую ситуацию на южном фронте, Ерин отметил, что посредством постоянных обстрелов Херсона российская армия пытается "посеять страх и панику среди мирного населения" и "держать в тонусе украинские войска".

Читайте также: ОК "Південь" об обстановке на Кинбурнской косе: Там боевые действия и работа очень сложная

"Враг продолжает оборудование своих позиций в инженерном плане, подготовку к обороне", - подытожил он.

Напомним, 21 ноября начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона признала, что украинские силы проводят военную операцию на Кинбурнской косе и призвала соблюдать режим оперативной тишины.

На следующий день глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что для полной деоккупации области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.

Читайте также: На Кинбурнской косе до сих пор находятся оккупанты, ВСУ продолжают боевую операцию, - ОК "Юг"