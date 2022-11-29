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Новости Война
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ВСУ пока не контролируют Кинбурнскую косу, - силы обороны Таврического направления

коса,кінбурнська

Вооруженные силы Украины пока не контролируют Кинбурнскую косу Николаевской области.

Об этом сообщил в эфире общенационального марафона начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сейчас враг там осуществляет перегруппировку. Ситуация на Кинбурнской косе контролируемая. Пока что о контроле над Кинбурнской косой со стороны ВСУ речь не идет", - отметил он.

Комментируя общую ситуацию на южном фронте, Ерин отметил, что посредством постоянных обстрелов Херсона российская армия пытается "посеять страх и панику среди мирного населения" и "держать в тонусе украинские войска".

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"Враг продолжает оборудование своих позиций в инженерном плане, подготовку к обороне", - подытожил он.

Напомним, 21 ноября начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона признала, что украинские силы проводят военную операцию на Кинбурнской косе и призвала соблюдать режим оперативной тишины.

На следующий день глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что для полной деоккупации области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.

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Автор: 

Николаевская область (2152)


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Бо щє зачищають ії від кацапів.
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29.11.2022 19:28 Ответить
Значит уже контролируют
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29.11.2022 19:35 Ответить
Римби горят, це якраз напроти Очакова
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29.11.2022 19:47 Ответить
обработать беспилотником ночью днём....
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29.11.2022 19:48 Ответить
Все леса там сгорели ещё летом, остались только мины и несчастные местные, которые бог знает как выживают.
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30.11.2022 03:53 Ответить
На тимчасово окупованій Кінбурнській косі зараз тепло.
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29.11.2022 20:04 Ответить
Особого смысла нет в контроле над ней сейчас.
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29.11.2022 20:30 Ответить
Кто то думает про местных жителей ? Ну русне ясно похер, но и от наших не слова, а люди там есть !
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30.11.2022 03:56 Ответить
 
 