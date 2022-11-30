Eксдиректора ліцею, який очолив окупаційне "управління освіти", судитимуть на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, наприкінці червня 2022 року директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з окупантами. Він добровільно очолив псевдоорган – "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району", - йдеться у повідомленні.

На фігуранта покладались обов’язки щодо впровадження стандартів освіти держави-агресора у навчальних закладах Нової Каховки, а також забезпечення освітнього процесу із загальним застосуванням російської мови.

Також обвинувачений здійснював перевірки навчальних закладів і проводив інвентаризацію майна, призначав на посади керівників закладів освіти, які погодилися підпорядковуватись окупаційній адміністрації, а тим, хто відмовлявся, погрожував відправити "на підвал".

Досудове розслідування здійснювалось Управлінням СБУ в Херсонській області.

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