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Новини
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Правоохоронці викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту на Харківщині

колаборант

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

 За даними слідства, жінка, яка з 25 жовтня 2020 року є депутаткою Куп’янської міської ради Харківської області, добровільно погодилась впроваджувати російську систему освіти.

Як зазначається,  4 липня її було призначено на посаду виконуючої обов’язки директора "Купянского регионального центра профессионального образования", створеного представниками окупаційної адміністрації.

"Очільниця" видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою "владою".

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У закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік проводитись за стандартами освіти РФ.

Як повідомляють у відомстві, 25 листопада правоохоронці викрили жінку. Наразі вона перебуває під вартою.

Автор: 

депутат (1784) Харківщина (6054) колабораціонізм (1179) Офіс Генпрокурора (3306)


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розстріляти суку!
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29.11.2022 15:28 Відповісти
на гіляку запроданку !!!
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29.11.2022 15:33 Відповісти
Хай вивчає діалектіку та лексікон для в,язнів
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29.11.2022 15:48 Відповісти
Та розстріляйте з десяток колаборантів "При спробі втечі" і все стане на свої місця: і з точки зору законодавства все правильно, і люди з розумінням віднесуться, і гнидота прокацаплена зрозуміє, що до тюрми вони гарантовано не доживуть.
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29.11.2022 15:51 Відповісти
Хто перший відгадає з трьох раз --- від якої партії ця ****?
Агов,найвеличніший! Не хочеш взяти участь в конкурсі?
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29.11.2022 16:31 Відповісти
У мирний час на її місці могла б бути більшість депутатів, міністрів і вся ОПа з боневтіком. Бо попри понад 30 років з моменту проголошення незалежности влада в нас досі пострадянсько-окупаційна, тобто переважно бандитсько-комуняцька з бидлятсько-промоскальським ухилом.
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29.11.2022 16:33 Відповісти
Від якої партії ця депутат? Невже від БПП, яку Володя постійно переслідував?
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29.11.2022 17:14 Відповісти
Вiдразу вiдправити на розмiнування
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29.11.2022 21:48 Відповісти
 
 