Правоохоронці викрили депутатку, яка впроваджувала російську освіту на Харківщині

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, жінка, яка з 25 жовтня 2020 року є депутаткою Куп’янської міської ради Харківської області, добровільно погодилась впроваджувати російську систему освіти.



Як зазначається, 4 липня її було призначено на посаду виконуючої обов’язки директора "Купянского регионального центра профессионального образования", створеного представниками окупаційної адміністрації.



"Очільниця" видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою "владою".

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У закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік проводитись за стандартами освіти РФ.



Як повідомляють у відомстві, 25 листопада правоохоронці викрили жінку. Наразі вона перебуває під вартою.