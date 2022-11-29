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Новости
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Правоохранители разоблачили депутата, которая внедряла российское образование в Харьковской области

колаборант

Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, женщина, которая с 25 октября 2020 является депутатом Купянского городского совета Харьковской области, добровольно согласилась внедрять российскую систему образования.

Как отмечается, 4 июля она была назначена на должность исполняющей обязанности директора "Купянского регионального центра профессионального образования", созданного представителями оккупационной администрации.

"Руководительница" выдавала ученикам российские учебники и направляла учителям сообщения, в которых призывала сотрудничать с новой "властью".

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В заведении должен был вводиться русский язык как официальный, а набор учащихся на новый учебный год производиться по стандартам образования РФ.

Как сообщают в ведомстве, 25 ноября правоохранители разоблачили женщину. В настоящее время она находится под стражей.

депутат (3323) Харьковщина (5577) коллаборационизм (892) Офис Генпрокурора (2520)


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розстріляти суку!
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29.11.2022 15:28 Ответить
на гіляку запроданку !!!
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29.11.2022 15:33 Ответить
Хай вивчає діалектіку та лексікон для в,язнів
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29.11.2022 15:48 Ответить
Та розстріляйте з десяток колаборантів "При спробі втечі" і все стане на свої місця: і з точки зору законодавства все правильно, і люди з розумінням віднесуться, і гнидота прокацаплена зрозуміє, що до тюрми вони гарантовано не доживуть.
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29.11.2022 15:51 Ответить
Хто перший відгадає з трьох раз --- від якої партії ця ****?
Агов,найвеличніший! Не хочеш взяти участь в конкурсі?
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29.11.2022 16:31 Ответить
У мирний час на її місці могла б бути більшість депутатів, міністрів і вся ОПа з боневтіком. Бо попри понад 30 років з моменту проголошення незалежности влада в нас досі пострадянсько-окупаційна, тобто переважно бандитсько-комуняцька з бидлятсько-промоскальським ухилом.
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29.11.2022 16:33 Ответить
Від якої партії ця депутат? Невже від БПП, яку Володя постійно переслідував?
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29.11.2022 17:14 Ответить
Вiдразу вiдправити на розмiнування
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29.11.2022 21:48 Ответить
 
 