Правоохранители разоблачили депутата, которая внедряла российское образование в Харьковской области
Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, женщина, которая с 25 октября 2020 является депутатом Купянского городского совета Харьковской области, добровольно согласилась внедрять российскую систему образования.
Как отмечается, 4 июля она была назначена на должность исполняющей обязанности директора "Купянского регионального центра профессионального образования", созданного представителями оккупационной администрации.
"Руководительница" выдавала ученикам российские учебники и направляла учителям сообщения, в которых призывала сотрудничать с новой "властью".
В заведении должен был вводиться русский язык как официальный, а набор учащихся на новый учебный год производиться по стандартам образования РФ.
Как сообщают в ведомстве, 25 ноября правоохранители разоблачили женщину. В настоящее время она находится под стражей.
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