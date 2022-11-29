Правоохранители разоблачили депутата, которая внедряла российское образование в Харьковской области

Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, женщина, которая с 25 октября 2020 является депутатом Купянского городского совета Харьковской области, добровольно согласилась внедрять российскую систему образования.

Как отмечается, 4 июля она была назначена на должность исполняющей обязанности директора "Купянского регионального центра профессионального образования", созданного представителями оккупационной администрации.

"Руководительница" выдавала ученикам российские учебники и направляла учителям сообщения, в которых призывала сотрудничать с новой "властью".

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В заведении должен был вводиться русский язык как официальный, а набор учащихся на новый учебный год производиться по стандартам образования РФ.

Как сообщают в ведомстве, 25 ноября правоохранители разоблачили женщину. В настоящее время она находится под стражей.