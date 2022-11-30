Рашисти б’ють по Куп’янському району Харківщини, - ОВА

Окупанти б’ють по Куп’янському району Харківщини, під обстрілами залишається і Вовчанська громада

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову під обстрілами Куп'янський район: окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу. У Козачій Лопані, що в Харківському районі, обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, під обстрілами залишається і Вовчанська громада. Цієї доби без постраждалих.

"Мінна небезпека все ще є високою. 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній. Вкотре звертаємося до жителів: не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети! Звертайтеся до фахівців", - зазначає очільник регіону.

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