Вночі та зранку росіяни обстріляли три громади Сумської області

Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з мінометів, ствольної артилерії та САУ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 23:00 росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Було 16 "прильотів" (120 мм калібру). Пошкоджене приватне домогосподарство. Там загорівся сінник. І вже сьогодні зранку армійці обстріляли Краснопільську громаду. Там було 10 "прильотів" із САУ. Також зі ствольної артилерії ворог вів вогонь по Білопільській громаді. На нашій території розірвалися 10 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Голова Сумської ОВА повідомив, що наразі уточнюються наслідки ранкових обстрілів Краснопільської та Білопільської громад.

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