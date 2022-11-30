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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі та зранку росіяни обстріляли три громади Сумської області

сумщина,пожежа

Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з мінометів, ствольної артилерії та САУ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"Близько 23:00 росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Було 16 "прильотів" (120 мм калібру). Пошкоджене приватне домогосподарство. Там загорівся сінник. І вже сьогодні зранку армійці обстріляли Краснопільську громаду. Там було 10 "прильотів" із САУ. Також зі ствольної артилерії ворог вів вогонь по Білопільській громаді. На нашій території розірвалися 10 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Голова Сумської ОВА повідомив, що наразі уточнюються наслідки ранкових обстрілів Краснопільської та Білопільської громад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: Постраждало агропідприємство, "прильоти" поруч із адмінбудівлею. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29540) Сумська область (3960) Живицький Дмитро (466)


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Водночас орки повідомляють, що знову обстріляли їхнє горезвісне Тьоткіно. Скоріш за все, самі його й обстріляли. Туди завжди прилітає, коли обстрілюють наші прикордонні райони. Через його географічне розташування. Але місцева фауна з географією, мабуть, не дружить.
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30.11.2022 10:08 Відповісти
Звідти і лупили по Білопіллю, а вчора - по Ворожбі.
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30.11.2022 10:16 Відповісти
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30.11.2022 11:00 Відповісти
Рашистська сволота змінила тактику. Раніше обстріли вели засвітло, тепер б'ють поночі. І якщо раніше пускали дрона для коригування і намагалися поцілити в яке небудь велике приміщення, то тепер накривають навмання житловий сектор. І ще одна цікава деталь:майже завжди при обстрілі Миропільської громади з московитського монастиря, що в Горналі, лунає святковий передзвін.
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30.11.2022 12:30 Відповісти
 
 