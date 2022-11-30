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Треба збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити їй перемогу, - прем’єр Фінляндії Марін

марін

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Нам потрібна жорстка сила, коли справа стосується України", - сказала Марін журналістам під час першого в історії візиту фінського прем'єр-міністра до Нової Зеландії та Австралії.

Вона наголосила, що Україна потребує військової, фінансової та гуманітарної підтримки. А також союзники повинні переконатися, що всі біженці, які тікають з України, будуть прийняті в Європі.

За словами прем'єра, для Фінляндії війна має дуже конкретне значення через 1300-кілометровий кордон із Росією. Марін зауважила, що її країна вже передала Україні десять партій зброї.

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"Ми маємо бути впевнені, що вони переможуть", - підсумувала прем'єр.

Крім того, лідер Фінляндії закликала західні країни забезпечити "жорсткіші санкції проти Росії", оскільки війна торкнулася всіх, у тому числі людей у всьому світі, які страждають від зростання цін на енергоносії.

Автор: 

допомога (8485) Фінляндія (1339) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+5
Санні Марін-респект за позицію...
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30.11.2022 10:32 Відповісти
+4
Ганьба! Маємо найпотужнішу державу у світі, яка й досі не надала нам допомоги в рамках лендліху. Якби ми отримала все те, що нам пообіцяли, не потрібно було б ходити по світі і благати по допомогу.
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30.11.2022 10:36 Відповісти
+2
ха-ха!
вчора читав якраз про.... ну про єрмаковщину - сто разів просили - нах єрмака, нах Демченка, ну і?????
тобі дати зброю чи шо???


Як тобі, га?
ИИИИИиииии, Бідон, чо ми не в НАТО??? гигиги, шашликиии
тобі скільки років?
Якби зараз 100 Петріотів і 100500 абрамсів, то ти мишкою на екрані обвів - і - на Мацкву, м?
Єрмак "рукоплєщєт".
не тупи, ок?
і так дають те що я би на місці Шольца не давав, сказавши - нате вам мангали, шашличники.
сорі, але я би просто озвірів від того шо мені розвідка би доносила(на місці Шольца чи того ж Бориса Байденовича)
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30.11.2022 10:50 Відповісти
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Санні Марін-респект за позицію...
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30.11.2022 10:32 Відповісти
Ганьба! Маємо найпотужнішу державу у світі, яка й досі не надала нам допомоги в рамках лендліху. Якби ми отримала все те, що нам пообіцяли, не потрібно було б ходити по світі і благати по допомогу.
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30.11.2022 10:36 Відповісти
заранее спасиб* шо дают и давали оружие шоб вас мочить!
а разобьешь ты может губы о ширинку кадыровца.
ыыыыээээ, русак, с..си ни моргай, а то бутылка - жёппа попа-дет, савсем тухлый будешь. ггг
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30.11.2022 10:53 Відповісти
ха-ха!
вчора читав якраз про.... ну про єрмаковщину - сто разів просили - нах єрмака, нах Демченка, ну і?????
тобі дати зброю чи шо???


Як тобі, га?
ИИИИИиииии, Бідон, чо ми не в НАТО??? гигиги, шашликиии
тобі скільки років?
Якби зараз 100 Петріотів і 100500 абрамсів, то ти мишкою на екрані обвів - і - на Мацкву, м?
Єрмак "рукоплєщєт".
не тупи, ок?
і так дають те що я би на місці Шольца не давав, сказавши - нате вам мангали, шашличники.
сорі, але я би просто озвірів від того шо мені розвідка би доносила(на місці Шольца чи того ж Бориса Байденовича)
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30.11.2022 10:50 Відповісти
не кривляйся. пуклер це тіпа з Гітлером срав.ніл?
ну, .... давай почитай як він воював.
я не то шоби Гітлера особливо любив - та й навіщо, але щура ботоксного з ним срав.ніть це тупо обрАза. як мінімум солдатам, в любій країні - криса і солдат, це тупо
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30.11.2022 12:06 Відповісти
ну так я теж можу прикинути шо той хто це гівно "срав.ніваєт" з Гітлером, то не то шо не дівочої статі, а просто ... ну як Агрохімія, моральний... ну тіпа хоча у нього діти є. щось з 6 особин наплодив.

ти поняв, нє?
я тобі культурно сказав шо тупо срав.нівать який би він не був, але того солдата, з тупоб чмошною крисою.
ну може ти туп...
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30.11.2022 14:02 Відповісти
Ваші слова та Байдену в уши.
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30.11.2022 10:39 Відповісти
Как говорил мне старый еврей что политика это такая х..ня тоньше х.я комара.
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30.11.2022 10:42 Відповісти
Зібрати нато і всією європою вздрючити сша
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30.11.2022 10:44 Відповісти
пока тренируйся на лаптях...!
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30.11.2022 11:44 Відповісти
У Європі жінки при владі мають сталеві яєчники Респект Фінам
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30.11.2022 12:12 Відповісти
А Джо ссыт что бы Украина быстро победила и что теперь делать.
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30.11.2022 13:15 Відповісти
 
 