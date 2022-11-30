Треба збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити їй перемогу, - прем’єр Фінляндії Марін

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Нам потрібна жорстка сила, коли справа стосується України", - сказала Марін журналістам під час першого в історії візиту фінського прем'єр-міністра до Нової Зеландії та Австралії.

Вона наголосила, що Україна потребує військової, фінансової та гуманітарної підтримки. А також союзники повинні переконатися, що всі біженці, які тікають з України, будуть прийняті в Європі.

За словами прем'єра, для Фінляндії війна має дуже конкретне значення через 1300-кілометровий кордон із Росією. Марін зауважила, що її країна вже передала Україні десять партій зброї.

Читайте: Росіяни не поспішають повертатися з Фінляндії додому й підробляють штампи, - фінські прикордонники

"Ми маємо бути впевнені, що вони переможуть", - підсумувала прем'єр.

Крім того, лідер Фінляндії закликала західні країни забезпечити "жорсткіші санкції проти Росії", оскільки війна торкнулася всіх, у тому числі людей у всьому світі, які страждають від зростання цін на енергоносії.