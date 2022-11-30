Треба збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити їй перемогу, - прем’єр Фінляндії Марін
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
"Нам потрібна жорстка сила, коли справа стосується України", - сказала Марін журналістам під час першого в історії візиту фінського прем'єр-міністра до Нової Зеландії та Австралії.
Вона наголосила, що Україна потребує військової, фінансової та гуманітарної підтримки. А також союзники повинні переконатися, що всі біженці, які тікають з України, будуть прийняті в Європі.
За словами прем'єра, для Фінляндії війна має дуже конкретне значення через 1300-кілометровий кордон із Росією. Марін зауважила, що її країна вже передала Україні десять партій зброї.
"Ми маємо бути впевнені, що вони переможуть", - підсумувала прем'єр.
Крім того, лідер Фінляндії закликала західні країни забезпечити "жорсткіші санкції проти Росії", оскільки війна торкнулася всіх, у тому числі людей у всьому світі, які страждають від зростання цін на енергоносії.
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а разобьешь ты может губы о ширинку кадыровца.
ыыыыээээ, русак, с..си ни моргай, а то бутылка - жёппа попа-дет, савсем тухлый будешь. ггг
вчора читав якраз про.... ну про єрмаковщину - сто разів просили - нах єрмака, нах Демченка, ну і?????
тобі дати зброю чи шо???
Як тобі, га?
ИИИИИиииии, Бідон, чо ми не в НАТО??? гигиги, шашликиии
тобі скільки років?
Якби зараз 100 Петріотів і 100500 абрамсів, то ти мишкою на екрані обвів - і - на Мацкву, м?
Єрмак "рукоплєщєт".
не тупи, ок?
і так дають те що я би на місці Шольца не давав, сказавши - нате вам мангали, шашличники.
сорі, але я би просто озвірів від того шо мені розвідка би доносила(на місці Шольца чи того ж Бориса Байденовича)
ну, .... давай почитай як він воював.
я не то шоби Гітлера особливо любив - та й навіщо, але щура ботоксного з ним срав.ніть це тупо обрАза. як мінімум солдатам, в любій країні - криса і солдат, це тупо
ти поняв, нє?
я тобі культурно сказав шо тупо срав.нівать який би він не був, але того солдата, з тупоб чмошною крисою.
ну може ти туп...