УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4801 відвідувач онлайн
Новини Війна
441 1

Рашисти 18 разів обстріляли Херсонщину, поранення дістали 4 особи

херсонщина

Російські окупанти 18 разів обстріляли територію Херсонщини. Загарбники продовжують бити по цивільній інфраструктурі області.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонський район – росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, ворожі снаряди поцілили на територію заводів, медичний заклад, банківські установи в центрі міста, газові труби, приватні та багатоквартирні будинки.

Також рашисти обстріляли Кізомис, Антонівку, Дар’ївку, Садове та Зеленівку.

Бериславський район – російські окупанти обстріляли Качкарівку та Червоний Маяк", - йдеться в повідомленні.

Так, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте: Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29540) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5947)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цитую але доречно: "Так хочеться простого, мирного авіаудару по москві"!
показати весь коментар
30.11.2022 10:54 Відповісти
 
 