Рашисти 18 разів обстріляли Херсонщину, поранення дістали 4 особи

Російські окупанти 18 разів обстріляли територію Херсонщини. Загарбники продовжують бити по цивільній інфраструктурі області.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонський район – росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, ворожі снаряди поцілили на територію заводів, медичний заклад, банківські установи в центрі міста, газові труби, приватні та багатоквартирні будинки.



Також рашисти обстріляли Кізомис, Антонівку, Дар’ївку, Садове та Зеленівку.



Бериславський район – російські окупанти обстріляли Качкарівку та Червоний Маяк", - йдеться в повідомленні.

Так, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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