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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей. ФОТОрепортаж

Вранці 30 листопада російські війська обстріляли херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ

"Російська Федерація - країна, яка воює не тільки з лікарнями, а і музеями. Сьогодні вранці був обстріляний Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Постраждала будівля — вибито вікна, побито стіни", — сказав Соболевський.

За попередньою інформацією, що під час обстрілу постраждали люди, які просто повз музею.

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Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей 01
Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей 02
Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей 03
Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей 04
Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей 05

Автор: 

музей (442) обстріл (29540) Херсон (3466) Соболевський Юрій (85)


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центр прінятія рєшеній однозначно
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30.11.2022 10:30 Відповісти
Боже, які кончені
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30.11.2022 10:37 Відповісти
Патамуша кацапскіє свіньйі і прєкрасноє-вєщі нє совмєстімиє...
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30.11.2022 10:48 Відповісти
 
 