Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей. ФОТОрепортаж

Вранці 30 листопада російські війська обстріляли херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ

"Російська Федерація - країна, яка воює не тільки з лікарнями, а і музеями. Сьогодні вранці був обстріляний Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Постраждала будівля — вибито вікна, побито стіни", — сказав Соболевський.

За попередньою інформацією, що під час обстрілу постраждали люди, які просто повз музею.

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