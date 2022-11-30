Вранці російські військові обстріляли Херсонський художній музей. ФОТОрепортаж
Вранці 30 листопада російські війська обстріляли херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ
"Російська Федерація - країна, яка воює не тільки з лікарнями, а і музеями. Сьогодні вранці був обстріляний Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. Постраждала будівля — вибито вікна, побито стіни", — сказав Соболевський.
За попередньою інформацією, що під час обстрілу постраждали люди, які просто повз музею.
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Alexey Prus #505938
показати весь коментар30.11.2022 10:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Віталій Глушко
показати весь коментар30.11.2022 10:37 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Александр Чуднивец #474549
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