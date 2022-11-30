Утром русские военные обстреляли Херсонский художественный музей. ФОТОрепортаж
Утром 30 ноября российские войска обстреляли херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Российская Федерация - страна, которая воюет не только с больницами, но и музеями. Сегодня утром был обстрелян Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Пострадало здание - выбиты окна, избиты стены", - сказал Соболевский.
По предварительной информации, что во время обстрела пострадали люди, просто мимо музея.
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Alexey Prus #505938
показать весь комментарий30.11.2022 10:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Віталій Глушко
показать весь комментарий30.11.2022 10:37 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий30.11.2022 10:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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