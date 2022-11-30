Утром русские военные обстреляли Херсонский художественный музей. ФОТОрепортаж

Утром 30 ноября российские войска обстреляли херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация - страна, которая воюет не только с больницами, но и музеями. Сегодня утром был обстрелян Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Пострадало здание - выбиты окна, избиты стены", - сказал Соболевский.

По предварительной информации, что во время обстрела пострадали люди, просто мимо музея.

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