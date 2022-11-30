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Утром русские военные обстреляли Херсонский художественный музей. ФОТОрепортаж

Утром 30 ноября российские войска обстреляли херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация - страна, которая воюет не только с больницами, но и музеями. Сегодня утром был обстрелян Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Пострадало здание - выбиты окна, избиты стены", - сказал Соболевский.

По предварительной информации, что во время обстрела пострадали люди, просто мимо музея.

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Утром русские военные обстреляли Херсонский художественный музей 01
Утром русские военные обстреляли Херсонский художественный музей 02
Утром русские военные обстреляли Херсонский художественный музей 03
Утром русские военные обстреляли Херсонский художественный музей 04
Утром русские военные обстреляли Херсонский художественный музей 05

музей (724) обстрел (28218) Херсон (2921) Соболевский Юрий (46)


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центр прінятія рєшеній однозначно
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30.11.2022 10:30 Ответить
Боже, які кончені
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30.11.2022 10:37 Ответить
Патамуша кацапскіє свіньйі і прєкрасноє-вєщі нє совмєстімиє...
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30.11.2022 10:48 Ответить
 
 