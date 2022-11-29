ВСУ ликвидировали российского полковника Давыдова, - блоггер. ФОТО

Блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали российского полковника Дениса Давыдовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Командир полка радиационной, химической и биологической защиты полковник Денис Давыдов успешно демобилизован", - отмечено в сообщении.

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