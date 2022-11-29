ВСУ ликвидировали российского полковника Давыдова, - блоггер. ФОТО
Блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали российского полковника Дениса Давыдовым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Командир полка радиационной, химической и биологической защиты полковник Денис Давыдов успешно демобилизован", - отмечено в сообщении.
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+26 Александр Чуднивец #474549
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+14 Паскваллі Джавдєтовіч
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ліквідований бойовими голубами?
і чим займався цей біо-полк в Україні?
А що - дурного глузду їм і не на таке вистачить.
https://www.youtube.com/watch?v=V4zFR41onfk https://www.youtube.com/watch?v=V4zFR41onfk
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радіаційний біологічний та хімічний захист кацапа не захистив.
В. Пикуль
поклали його в гроб , ну і мать його вй@ об
Амінь!
И России уже нет,
И в Москве поляки!