РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10290 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 445 35

ВСУ ликвидировали российского полковника Давыдова, - блоггер. ФОТО

рф,армія,нікулін

Блогер, полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали российского полковника Дениса Давыдовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Командир полка радиационной, химической и биологической защиты полковник Денис Давыдов успешно демобилизован", - отмечено в сообщении.

Смотрите также: ВСУ на Херсонщине ликвидировали подполковника-танкиста, героя России Кабицкого. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19892) ликвидация (3765) потери (4464) Штефан Анатолий (114)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
показать весь комментарий
29.11.2022 21:43 Ответить
+18
"біологічного захисту"....
ліквідований бойовими голубами?
показать весь комментарий
29.11.2022 21:47 Ответить
+14
Командир полку біологічного захисту? Не вберігся від бойових комарів нацистів
показать весь комментарий
29.11.2022 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
показать весь комментарий
29.11.2022 21:43 Ответить
"біологічного захисту"....
ліквідований бойовими голубами?
показать весь комментарий
29.11.2022 21:47 Ответить
командир цілого полку радіо-біологічного захисту....

і чим займався цей біо-полк в Україні?
показать весь комментарий
29.11.2022 21:54 Ответить
Шукав секретну лабораторію, де виводять "бойових кротів" і "бойових комарів"
показать весь комментарий
29.11.2022 23:38 Ответить
...А якщо це своєрідна димова завіса та суцільне окозамилювання? І москалі насправді шукають контактів з рептілоїдами, котрі просто повинні бути на території України?

А що - дурного глузду їм і не на таке вистачить.
показать весь комментарий
30.11.2022 00:06 Ответить
Кастрамское ВВУХЗ закончил наверна ...уникум. У нас кто не поступил - всех туда, без екзаменоф брали...чорт на лапах
показать весь комментарий
29.11.2022 21:46 Ответить
Командир полку біологічного захисту? Не вберігся від бойових комарів нацистів
показать весь комментарий
29.11.2022 21:46 Ответить
або голуби заклювали 😢
показать весь комментарий
29.11.2022 21:51 Ответить
У класичному дитячому кіно "Сам вдома - 2" цей поворот подавався у доволі комічній формі. Хоча у справжній (не кіношній) реальності комічного там ніц нема. Більше рації мав Стівен Кінг, описуючи подібне.
показать весь комментарий
30.11.2022 00:10 Ответить
Ну який модельєр кацапам таку форму придумав?
показать весь комментарий
29.11.2022 21:49 Ответить
Тот модельер работал там же, где и разработчик Калаша гер Шмайсер

показать весь комментарий
29.11.2022 22:26 Ответить
Для тих , хто випадково , прокустив
https://www.youtube.com/watch?v=V4zFR41onfk https://www.youtube.com/watch?v=V4zFR41onfk



показать весь комментарий
30.11.2022 01:20 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 21:49 Ответить
Отредактируй свй ник не раССея!!!а поРаша!!!
показать весь комментарий
29.11.2022 22:13 Ответить
От як почнеш на українському сайті писать українською мовою - так він свій нік і відредагує!
показать весь комментарий
29.11.2022 23:43 Ответить
Ублюдок пішов чортам облизувати пательню.
показать весь комментарий
29.11.2022 21:50 Ответить
денис давыдов )))))))))))))) тятя с бабой своей думали - "ай да гусар будет" )))) а оно на биомусор пошло )))
показать весь комментарий
29.11.2022 22:00 Ответить
Дематерилизовался, значицца, наш алешенька
показать весь комментарий
29.11.2022 22:06 Ответить
"Командир полку радіаційного, хімічного та біологічного захисту полковник Денис Давидов успішно демобілізований"
========================
радіаційний біологічний та хімічний захист кацапа не захистив.
показать весь комментарий
29.11.2022 22:06 Ответить
Земля бетоном, підару!
показать весь комментарий
29.11.2022 22:08 Ответить
"Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить"
В. Пикуль
показать весь комментарий
29.11.2022 22:13 Ответить
ПоРашисты с поРаши дыбилы!есть автомат так завали *********** и его окружение и жизнь наладится!но нет это менталитет такой!думают что если повторю ЕСЛИ!!!в чём я сомневаюсь выиграть войну!то *** получу не 200сотым белую ладью!!!)))ХА ХА ХА!!!
показать весь комментарий
29.11.2022 22:18 Ответить
А півкуль знатний українофоб.
показать весь комментарий
29.11.2022 22:46 Ответить
Не понял?твоего ******* пахнет пись если *******!обоснуй!!!
показать весь комментарий
29.11.2022 22:56 Ответить
Це ти кому?
показать весь комментарий
29.11.2022 23:02 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2022 22:14 Ответить
Земля свинцом идорасу
показать весь комментарий
29.11.2022 22:15 Ответить
Здох максим і х... р з ним ,
поклали його в гроб , ну і мать його вй@ об
показать весь комментарий
29.11.2022 22:15 Ответить
Може "хімерса" нюхнув.
показать весь комментарий
29.11.2022 22:16 Ответить
Хай нюхнювши химарса передаст запах ДЬЯВОЛУ!!!ПУТЬ У ТАКИХ ТОЛЬКО К ЭТОМУ БОССУ!!!
показать весь комментарий
29.11.2022 22:20 Ответить
Видать лаборатории искать послали американческие тайные. Не нашёл.
показать весь комментарий
29.11.2022 22:29 Ответить
Ой, прийміть мої щирі "І х*й на нього!"...
показать весь комментарий
29.11.2022 22:45 Ответить
Новоприставленому полкану міцного здоров'я, гарного настрою, кам'яної ерекції і карколомних пригод у товаристві лихих парфумів.
Амінь!
показать весь комментарий
30.11.2022 00:01 Ответить
Это он писал?:

И России уже нет,
И в Москве поляки!
показать весь комментарий
30.11.2022 09:13 Ответить
 
 