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ЗСУ ліквідували російського полковника Давидова, - блогер. ФОТО

рф,армія,нікулін

Блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували російського полковника Дениса Давидова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Командир полку радіаційного, хімічного та біологічного захисту полковник Денис Давидов успішно демобілізований", - зазначено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії окупантів Нікуліна. ФОТО

Автор: 

армія рф (18043) ліквідація (4148) втрати (4479) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+26
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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29.11.2022 21:43 Відповісти
+18
"біологічного захисту"....
ліквідований бойовими голубами?
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29.11.2022 21:47 Відповісти
+14
Командир полку біологічного захисту? Не вберігся від бойових комарів нацистів
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29.11.2022 21:46 Відповісти
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Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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29.11.2022 21:43 Відповісти
"біологічного захисту"....
ліквідований бойовими голубами?
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29.11.2022 21:47 Відповісти
командир цілого полку радіо-біологічного захисту....

і чим займався цей біо-полк в Україні?
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29.11.2022 21:54 Відповісти
Шукав секретну лабораторію, де виводять "бойових кротів" і "бойових комарів"
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29.11.2022 23:38 Відповісти
...А якщо це своєрідна димова завіса та суцільне окозамилювання? І москалі насправді шукають контактів з рептілоїдами, котрі просто повинні бути на території України?

А що - дурного глузду їм і не на таке вистачить.
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30.11.2022 00:06 Відповісти
Кастрамское ВВУХЗ закончил наверна ...уникум. У нас кто не поступил - всех туда, без екзаменоф брали...чорт на лапах
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29.11.2022 21:46 Відповісти
Командир полку біологічного захисту? Не вберігся від бойових комарів нацистів
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29.11.2022 21:46 Відповісти
або голуби заклювали 😢
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29.11.2022 21:51 Відповісти
У класичному дитячому кіно "Сам вдома - 2" цей поворот подавався у доволі комічній формі. Хоча у справжній (не кіношній) реальності комічного там ніц нема. Більше рації мав Стівен Кінг, описуючи подібне.
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30.11.2022 00:10 Відповісти
Ну який модельєр кацапам таку форму придумав?
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29.11.2022 21:49 Відповісти
Тот модельер работал там же, где и разработчик Калаша гер Шмайсер

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29.11.2022 22:26 Відповісти
Для тих , хто випадково , прокустив
https://www.youtube.com/watch?v=V4zFR41onfk https://www.youtube.com/watch?v=V4zFR41onfk



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30.11.2022 01:20 Відповісти
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29.11.2022 21:49 Відповісти
Отредактируй свй ник не раССея!!!а поРаша!!!
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29.11.2022 22:13 Відповісти
От як почнеш на українському сайті писать українською мовою - так він свій нік і відредагує!
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29.11.2022 23:43 Відповісти
Ублюдок пішов чортам облизувати пательню.
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29.11.2022 21:50 Відповісти
денис давыдов )))))))))))))) тятя с бабой своей думали - "ай да гусар будет" )))) а оно на биомусор пошло )))
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29.11.2022 22:00 Відповісти
Дематерилизовался, значицца, наш алешенька
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29.11.2022 22:06 Відповісти
"Командир полку радіаційного, хімічного та біологічного захисту полковник Денис Давидов успішно демобілізований"
========================
радіаційний біологічний та хімічний захист кацапа не захистив.
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29.11.2022 22:06 Відповісти
Земля бетоном, підару!
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29.11.2022 22:08 Відповісти
"Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить"
В. Пикуль
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29.11.2022 22:13 Відповісти
ПоРашисты с поРаши дыбилы!есть автомат так завали *********** и его окружение и жизнь наладится!но нет это менталитет такой!думают что если повторю ЕСЛИ!!!в чём я сомневаюсь выиграть войну!то *** получу не 200сотым белую ладью!!!)))ХА ХА ХА!!!
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29.11.2022 22:18 Відповісти
А півкуль знатний українофоб.
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29.11.2022 22:46 Відповісти
Не понял?твоего ******* пахнет пись если *******!обоснуй!!!
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29.11.2022 22:56 Відповісти
Це ти кому?
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29.11.2022 23:02 Відповісти
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29.11.2022 22:14 Відповісти
Земля свинцом идорасу
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29.11.2022 22:15 Відповісти
Здох максим і х... р з ним ,
поклали його в гроб , ну і мать його вй@ об
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29.11.2022 22:15 Відповісти
Може "хімерса" нюхнув.
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29.11.2022 22:16 Відповісти
Хай нюхнювши химарса передаст запах ДЬЯВОЛУ!!!ПУТЬ У ТАКИХ ТОЛЬКО К ЭТОМУ БОССУ!!!
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29.11.2022 22:20 Відповісти
Видать лаборатории искать послали американческие тайные. Не нашёл.
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29.11.2022 22:29 Відповісти
Ой, прийміть мої щирі "І х*й на нього!"...
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29.11.2022 22:45 Відповісти
Новоприставленому полкану міцного здоров'я, гарного настрою, кам'яної ерекції і карколомних пригод у товаристві лихих парфумів.
Амінь!
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30.11.2022 00:01 Відповісти
Это он писал?:

И России уже нет,
И в Москве поляки!
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30.11.2022 09:13 Відповісти
 
 