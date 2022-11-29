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ЗСУ ліквідували російського полковника Давидова, - блогер. ФОТО
Блогер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували російського полковника Дениса Давидова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Командир полку радіаційного, хімічного та біологічного захисту полковник Денис Давидов успішно демобілізований", - зазначено.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.11.2022 21:43 Відповісти Посилання
+18 Алекс Мышкевич
показати весь коментар29.11.2022 21:47 Відповісти Посилання
+14 Паскваллі Джавдєтовіч
показати весь коментар29.11.2022 21:46 Відповісти Посилання
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ліквідований бойовими голубами?
і чим займався цей біо-полк в Україні?
А що - дурного глузду їм і не на таке вистачить.
https://www.youtube.com/watch?v=V4zFR41onfk https://www.youtube.com/watch?v=V4zFR41onfk
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радіаційний біологічний та хімічний захист кацапа не захистив.
В. Пикуль
поклали його в гроб , ну і мать його вй@ об
Амінь!
И России уже нет,
И в Москве поляки!