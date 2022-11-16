ВСУ на Херсонщине ликвидировали подполковника-танкиста, героя России Кабицкого. ФОТО
Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали российского танкиста, подполковника, героя России, распиаренного в сети Вячеслава Кабицкого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Штефан отметил: "Командир танкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады подполковник Вячеслав Кабицкий успешно демобилизован под Херсоном".
По словам блоггера, "распиаренному херою России недавно залили борд красной краской. Знаково".
Топ комментарии
+40 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий16.11.2022 20:26 Ссылка
+17 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий16.11.2022 20:29 Ссылка
+16 arye z.
показать весь комментарий16.11.2022 20:36 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хороший кацап - дохлий кацап!!
бо дуже прізвище підозріле особливо якщо добавити Ь
одно, паскуда бомбило кременчуг в якому родилося і де мама живе
дохера в раші "НАШИХ" підарасів
Так выглядит авто погибшего Стремоусова после "аварии". Как видим по характерным отверстиям, дело было там не только в ДТП.
https://t.me/c/1352726486/45774
This link will only work if you are a member.
https://t.me/+SmUFfzpNx884ZGZi
https://telegraf.com.ua/mestnyiy/2022-11-16/5723046-stremousova-rozstrilyali-zyavilisya-tsikavi-foto-avto-zi-slidami-kul
Когда ему сообщили, что Херсон будут оставлять, он начал ершиться и в конце сказал - "Оставите Херсон только через мой труп". И вот...
"Ви хочите песен, их есть у меня".
Де ж це таке було, що наших ЗСУ було більше, ніж московитів і вони відійшли? Мабуть вони рахували у себе по кількості танків, а "неонацистів" - по кількості кінцівок...
Чи вони рахують тих, що з вищою освітою? Тоді так, на будь-якому напрямку "неонацистів" набагато більше!
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
"погналі наши городскіх, наши спєрєді, городские сзаді" (С)
Дополнят утренний пейзаж.
Хай земля йому буде скловатою.