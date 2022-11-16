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ВСУ на Херсонщине ликвидировали подполковника-танкиста, героя России Кабицкого. ФОТО

Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали российского танкиста, подполковника, героя России, распиаренного в сети Вячеслава Кабицкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Штефан отметил: "Командир танкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады подполковник Вячеслав Кабицкий успешно демобилизован под Херсоном".

ВСУ на Херсонщине ликвидировали подполковника-танкиста, героя России Кабицкого 01

По словам блоггера, "распиаренному херою России недавно залили борд красной краской. Знаково".

ВСУ на Херсонщине ликвидировали подполковника-танкиста, героя России Кабицкого 02

ВСУ на Херсонщине ликвидировали подполковника-танкиста, героя России Кабицкого 03

Смотрите также: ВСУ ликвидировали российского подполковника Кошелева, который на параде в Москве вел колонну десантных БМД-4М. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19598) танк (2271) Штефан Анатолий (114) Херсонская область (4862)


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Топ комментарии
+40
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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16.11.2022 20:26
+17
чи воно, паскуда не виродок з України
бо дуже прізвище підозріле особливо якщо добавити Ь
одно, паскуда бомбило кременчуг в якому родилося і де мама живе
дохера в раші "НАШИХ" підарасів
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16.11.2022 20:29
+16
Ну, упрямый какой, пошел против линии "партии и правительства".
Когда ему сообщили, что Херсон будут оставлять, он начал ершиться и в конце сказал - "Оставите Херсон только через мой труп". И вот...
"Ви хочите песен, их есть у меня".
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16.11.2022 20:36
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Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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16.11.2022 20:26 Ответить
Та шо ж вони всі ці кацапи виглядають як печерні люди, знов на фото типовий орк!
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16.11.2022 20:46 Ответить
угадивається парода-кацапська свиня...
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16.11.2022 20:48 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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16.11.2022 22:51 Ответить
чи воно, паскуда не виродок з України
бо дуже прізвище підозріле особливо якщо добавити Ь
одно, паскуда бомбило кременчуг в якому родилося і де мама живе
дохера в раші "НАШИХ" підарасів
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16.11.2022 20:29 Ответить
Та скажите проще - мусор, то есть - касап....
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16.11.2022 20:31 Ответить
Стремоусова таки "завалили"

Так выглядит авто погибшего Стремоусова после "аварии". Как видим по характерным отверстиям, дело было там не только в ДТП.

https://t.me/c/1352726486/45774
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16.11.2022 20:31 Ответить
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This link will only work if you are a member.
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16.11.2022 20:33 Ответить
Зареєструйтесь в телеграмі та приєднайтесь до

https://t.me/+SmUFfzpNx884ZGZi
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17.11.2022 01:18 Ответить

https://telegraf.com.ua/mestnyiy/2022-11-16/5723046-stremousova-rozstrilyali-zyavilisya-tsikavi-foto-avto-zi-slidami-kul
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17.11.2022 01:24 Ответить
Thanks, man.
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17.11.2022 01:30 Ответить
Ну, упрямый какой, пошел против линии "партии и правительства".
Когда ему сообщили, что Херсон будут оставлять, он начал ершиться и в конце сказал - "Оставите Херсон только через мой труп". И вот...
"Ви хочите песен, их есть у меня".
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16.11.2022 20:36 Ответить
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16.11.2022 20:42 Ответить
Це позаду броньоване скло? Спєрмоусов все ж таки ссався за своє нікчемне життя, бронював автівку собі... Не допомогло
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16.11.2022 20:49 Ответить
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17.11.2022 01:26 Ответить
Похоже на осколочные повреждения. Небось под артобстрел попал.
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16.11.2022 21:52 Ответить
Я так міркую, шо саме він випробував оті деревьяні їжакі. Самозабвенно.
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16.11.2022 20:33 Ответить
Дохлая русиш швайн- хорошая швайн !
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16.11.2022 20:33 Ответить
Вибачте: "Schweinehund"!
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16.11.2022 21:45 Ответить
Згорів на роботі, холєра! Танк перетворився на консерву для собак.
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16.11.2022 20:34 Ответить
Нє, ну здох Устим - то й путін з ним! Але...
Де ж це таке було, що наших ЗСУ було більше, ніж московитів і вони відійшли? Мабуть вони рахували у себе по кількості танків, а "неонацистів" - по кількості кінцівок...

Чи вони рахують тих, що з вищою освітою? Тоді так, на будь-якому напрямку "неонацистів" набагато більше!
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16.11.2022 20:34 Ответить
..а чому Ви дивуєтесь!? У тридцяті конячий маршал будьоний рахував танкові війська совьєтов у кінських силах..)))
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17.11.2022 12:47 Ответить
ну прям хирой, чё раньше сдохнуть не мог...
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16.11.2022 20:34 Ответить
та шо там подпокойник уже "настаящий покойник"!!!!
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16.11.2022 20:35 Ответить
Уничтожил все танки неонацистов, заставил их бежать и потом сам убежал. Насегда.
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16.11.2022 20:35 Ответить
Та да. У бандер був один танк і той іржавий, як казали кацапи ще в 14 році. І він його знищив. Херой россосії.
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16.11.2022 20:36 Ответить
кабана зажарили и пустили на сало
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16.11.2022 20:36 Ответить
"...унічтожил фсє танкі протівніка..." Угу, фсє, фсє... Причому голіруч. А одному з танків навіть відірвав башню... зубами. Підор мокшанський.
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16.11.2022 20:37 Ответить
Уничтожил все танки, но неожиданно погиб от перегрева Пропагандоны Раисси доставляют
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16.11.2022 20:41 Ответить
Жаль, що не кувалдою Але головне кінцевий результат,- це тобі, курва, за Єнота
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16.11.2022 20:42 Ответить
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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16.11.2022 20:43 Ответить
очі на фото ніби питають: неужели мангал от Джавелина не помогает?!
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16.11.2022 20:48 Ответить
"унічтожил всє танкі врага і заставіл бєжать" )
"погналі наши городскіх, наши спєрєді, городские сзаді" (С)
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16.11.2022 20:48 Ответить
На воротничке нашивки передрали с Вермахта---какие гнусные твари!
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16.11.2022 20:49 Ответить
І дарага-а-я не узна-ает какой танкісту бил пя-я-яздец!
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16.11.2022 20:51 Ответить
Четыре орка возле танка,
Дополнят утренний пейзаж.
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16.11.2022 21:06 Ответить
Запускайте вже енота! Нема енота нашого... нажаль. Вкрали, суки.
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16.11.2022 21:21 Ответить
Має великий шанс стати двічі героєм. Другий посмертно, але то дрібниці...
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16.11.2022 21:28 Ответить
Посмертно!
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16.11.2022 21:40 Ответить
Цікаві гей'рої вигрібной ями-404! Тільки зрадник, сциклівий шакал размазня кадиркіна, чого коштує? Таких навіть "давньорусскі" - монголи вішали, а на касабстані "гей'роя" дають! Мабуть гузно дуже вузьке... =)
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16.11.2022 22:04 Ответить
Можна вже полковника давати.
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16.11.2022 22:05 Ответить
За чим до чужого будинку в Україну вдерся, те і отримав від Мирних Українців !!,
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16.11.2022 22:08 Ответить
да и пихуй на очередную свинособаку!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2022 22:23 Ответить
Сподіваюсь залишилась лише щелепа з зубами.
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16.11.2022 22:37 Ответить
Сдох Максим ну и х... с ним.
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16.11.2022 22:46 Ответить
парода-кацапська свиня...
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16.11.2022 22:57 Ответить
Несмотря на алкогольное опьянение "херой" не струсил и ринулся в целофановый пакет.Он не смог бы этого сделать без своего экипажа. Земля бетоном.
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16.11.2022 23:43 Ответить
Це лайно скоріше за все має українське коріння.
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16.11.2022 23:49 Ответить
Если кацапы пишут "уничтожил 100001 танк, заставил врага бежать и тд" значит этот дебил сдох в сортире.
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17.11.2022 00:48 Ответить
Схожий на Кріса Кельмі, тільки лисого
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17.11.2022 06:54 Ответить
Що вражає, так це кількість покидьків з українськими прізвищами. Манкурти, що не пам'ятають родства.
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17.11.2022 07:46 Ответить
Який модельєр для русні таку форму пошив?
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17.11.2022 09:49 Ответить
Подделка под гитлеровскую
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17.11.2022 12:17 Ответить
Там зверху - допотопний кітель, а знизу - галіхве і сапожищі. В повний ріст навіть рускі фотографи ніколи не знімають - таке позоріще! Бракує тільки шаблі моделі "єпонскій городовой".
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17.11.2022 16:54 Ответить
Підполковник вже ніколи не стане полковником.
Хай земля йому буде скловатою.
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17.11.2022 11:37 Ответить
Тварюка здохла
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17.11.2022 12:16 Ответить
 
 