УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5483 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
31 670 56

ЗСУ на Херсонщині ліквідували підполковника-танкіста, героя Росії Кабицького. ФОТО

Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували російського танкіста, підполковника, героя Росії, розпіареного в мережі, В’ячеслава Кабицького.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

Штефан зазначив: "Командир танкового батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади підполковник В'ячеслав Кабицький успішно демобілізований під Херсоном".

ЗСУ на Херсонщині ліквідували підполковника-танкіста, героя Росії Кабицького 01

За словами блогера, "розпіареному херою росії нещодавно залили борд червоною фарбою. Знаково"

ЗСУ на Херсонщині ліквідували підполковника-танкіста, героя Росії Кабицького 02

ЗСУ на Херсонщині ліквідували підполковника-танкіста, героя Росії Кабицького 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Кошелева, який на параді в Москві вів колону десантних БМД-4М. ФОТО

Автор: 

армія рф (17755) танк (2082) Штефан Анатолій (120) Херсонська область (5856)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
показати весь коментар
16.11.2022 20:26
+17
чи воно, паскуда не виродок з України
бо дуже прізвище підозріле особливо якщо добавити Ь
одно, паскуда бомбило кременчуг в якому родилося і де мама живе
дохера в раші "НАШИХ" підарасів
показати весь коментар
16.11.2022 20:29
+16
Ну, упрямый какой, пошел против линии "партии и правительства".
Когда ему сообщили, что Херсон будут оставлять, он начал ершиться и в конце сказал - "Оставите Херсон только через мой труп". И вот...
"Ви хочите песен, их есть у меня".
показати весь коментар
16.11.2022 20:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
показати весь коментар
16.11.2022 20:26 Відповісти
Та шо ж вони всі ці кацапи виглядають як печерні люди, знов на фото типовий орк!
показати весь коментар
16.11.2022 20:46 Відповісти
угадивається парода-кацапська свиня...
показати весь коментар
16.11.2022 20:48 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показати весь коментар
16.11.2022 22:51 Відповісти
чи воно, паскуда не виродок з України
бо дуже прізвище підозріле особливо якщо добавити Ь
одно, паскуда бомбило кременчуг в якому родилося і де мама живе
дохера в раші "НАШИХ" підарасів
показати весь коментар
16.11.2022 20:29 Відповісти
Та скажите проще - мусор, то есть - касап....
показати весь коментар
16.11.2022 20:31 Відповісти
Стремоусова таки "завалили"

Так выглядит авто погибшего Стремоусова после "аварии". Как видим по характерным отверстиям, дело было там не только в ДТП.

https://t.me/c/1352726486/45774
показати весь коментар
16.11.2022 20:31 Відповісти
Message in a private group or channel.
This link will only work if you are a member.
показати весь коментар
16.11.2022 20:33 Відповісти
Зареєструйтесь в телеграмі та приєднайтесь до

https://t.me/+SmUFfzpNx884ZGZi
показати весь коментар
17.11.2022 01:18 Відповісти

https://telegraf.com.ua/mestnyiy/2022-11-16/5723046-stremousova-rozstrilyali-zyavilisya-tsikavi-foto-avto-zi-slidami-kul
показати весь коментар
17.11.2022 01:24 Відповісти
Thanks, man.
показати весь коментар
17.11.2022 01:30 Відповісти
Ну, упрямый какой, пошел против линии "партии и правительства".
Когда ему сообщили, что Херсон будут оставлять, он начал ершиться и в конце сказал - "Оставите Херсон только через мой труп". И вот...
"Ви хочите песен, их есть у меня".
показати весь коментар
16.11.2022 20:36 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2022 20:42 Відповісти
Це позаду броньоване скло? Спєрмоусов все ж таки ссався за своє нікчемне життя, бронював автівку собі... Не допомогло
показати весь коментар
16.11.2022 20:49 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2022 01:26 Відповісти
Похоже на осколочные повреждения. Небось под артобстрел попал.
показати весь коментар
16.11.2022 21:52 Відповісти
Я так міркую, шо саме він випробував оті деревьяні їжакі. Самозабвенно.
показати весь коментар
16.11.2022 20:33 Відповісти
Дохлая русиш швайн- хорошая швайн !
показати весь коментар
16.11.2022 20:33 Відповісти
Вибачте: "Schweinehund"!
показати весь коментар
16.11.2022 21:45 Відповісти
Згорів на роботі, холєра! Танк перетворився на консерву для собак.
показати весь коментар
16.11.2022 20:34 Відповісти
Нє, ну здох Устим - то й путін з ним! Але...
Де ж це таке було, що наших ЗСУ було більше, ніж московитів і вони відійшли? Мабуть вони рахували у себе по кількості танків, а "неонацистів" - по кількості кінцівок...

Чи вони рахують тих, що з вищою освітою? Тоді так, на будь-якому напрямку "неонацистів" набагато більше!
показати весь коментар
16.11.2022 20:34 Відповісти
..а чому Ви дивуєтесь!? У тридцяті конячий маршал будьоний рахував танкові війська совьєтов у кінських силах..)))
показати весь коментар
17.11.2022 12:47 Відповісти
ну прям хирой, чё раньше сдохнуть не мог...
показати весь коментар
16.11.2022 20:34 Відповісти
та шо там подпокойник уже "настаящий покойник"!!!!
показати весь коментар
16.11.2022 20:35 Відповісти
Уничтожил все танки неонацистов, заставил их бежать и потом сам убежал. Насегда.
показати весь коментар
16.11.2022 20:35 Відповісти
Та да. У бандер був один танк і той іржавий, як казали кацапи ще в 14 році. І він його знищив. Херой россосії.
показати весь коментар
16.11.2022 20:36 Відповісти
кабана зажарили и пустили на сало
показати весь коментар
16.11.2022 20:36 Відповісти
"...унічтожил фсє танкі протівніка..." Угу, фсє, фсє... Причому голіруч. А одному з танків навіть відірвав башню... зубами. Підор мокшанський.
показати весь коментар
16.11.2022 20:37 Відповісти
Уничтожил все танки, но неожиданно погиб от перегрева Пропагандоны Раисси доставляют
показати весь коментар
16.11.2022 20:41 Відповісти
Жаль, що не кувалдою Але головне кінцевий результат,- це тобі, курва, за Єнота
показати весь коментар
16.11.2022 20:42 Відповісти
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
16.11.2022 20:43 Відповісти
очі на фото ніби питають: неужели мангал от Джавелина не помогает?!
показати весь коментар
16.11.2022 20:48 Відповісти
"унічтожил всє танкі врага і заставіл бєжать" )
"погналі наши городскіх, наши спєрєді, городские сзаді" (С)
показати весь коментар
16.11.2022 20:48 Відповісти
На воротничке нашивки передрали с Вермахта---какие гнусные твари!
показати весь коментар
16.11.2022 20:49 Відповісти
І дарага-а-я не узна-ает какой танкісту бил пя-я-яздец!
показати весь коментар
16.11.2022 20:51 Відповісти
Четыре орка возле танка,
Дополнят утренний пейзаж.
показати весь коментар
16.11.2022 21:06 Відповісти
Запускайте вже енота! Нема енота нашого... нажаль. Вкрали, суки.
показати весь коментар
16.11.2022 21:21 Відповісти
Має великий шанс стати двічі героєм. Другий посмертно, але то дрібниці...
показати весь коментар
16.11.2022 21:28 Відповісти
Посмертно!
показати весь коментар
16.11.2022 21:40 Відповісти
Цікаві гей'рої вигрібной ями-404! Тільки зрадник, сциклівий шакал размазня кадиркіна, чого коштує? Таких навіть "давньорусскі" - монголи вішали, а на касабстані "гей'роя" дають! Мабуть гузно дуже вузьке... =)
показати весь коментар
16.11.2022 22:04 Відповісти
Можна вже полковника давати.
показати весь коментар
16.11.2022 22:05 Відповісти
За чим до чужого будинку в Україну вдерся, те і отримав від Мирних Українців !!,
показати весь коментар
16.11.2022 22:08 Відповісти
да и пихуй на очередную свинособаку!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.11.2022 22:23 Відповісти
Сподіваюсь залишилась лише щелепа з зубами.
показати весь коментар
16.11.2022 22:37 Відповісти
Сдох Максим ну и х... с ним.
показати весь коментар
16.11.2022 22:46 Відповісти
парода-кацапська свиня...
показати весь коментар
16.11.2022 22:57 Відповісти
Несмотря на алкогольное опьянение "херой" не струсил и ринулся в целофановый пакет.Он не смог бы этого сделать без своего экипажа. Земля бетоном.
показати весь коментар
16.11.2022 23:43 Відповісти
Це лайно скоріше за все має українське коріння.
показати весь коментар
16.11.2022 23:49 Відповісти
Если кацапы пишут "уничтожил 100001 танк, заставил врага бежать и тд" значит этот дебил сдох в сортире.
показати весь коментар
17.11.2022 00:48 Відповісти
Схожий на Кріса Кельмі, тільки лисого
показати весь коментар
17.11.2022 06:54 Відповісти
Що вражає, так це кількість покидьків з українськими прізвищами. Манкурти, що не пам'ятають родства.
показати весь коментар
17.11.2022 07:46 Відповісти
Який модельєр для русні таку форму пошив?
показати весь коментар
17.11.2022 09:49 Відповісти
Подделка под гитлеровскую
показати весь коментар
17.11.2022 12:17 Відповісти
Там зверху - допотопний кітель, а знизу - галіхве і сапожищі. В повний ріст навіть рускі фотографи ніколи не знімають - таке позоріще! Бракує тільки шаблі моделі "єпонскій городовой".
показати весь коментар
17.11.2022 16:54 Відповісти
Підполковник вже ніколи не стане полковником.
Хай земля йому буде скловатою.
показати весь коментар
17.11.2022 11:37 Відповісти
Тварюка здохла
показати весь коментар
17.11.2022 12:16 Відповісти
 
 