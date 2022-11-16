ЗСУ на Херсонщині ліквідували підполковника-танкіста, героя Росії Кабицького. ФОТО

Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували російського танкіста, підполковника, героя Росії, розпіареного в мережі, В’ячеслава Кабицького.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Штефан зазначив: "Командир танкового батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади підполковник В'ячеслав Кабицький успішно демобілізований під Херсоном".

За словами блогера, "розпіареному херою росії нещодавно залили борд червоною фарбою. Знаково"







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