31 670 56
ЗСУ на Херсонщині ліквідували підполковника-танкіста, героя Росії Кабицького. ФОТО
Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ ліквідували російського танкіста, підполковника, героя Росії, розпіареного в мережі, В’ячеслава Кабицького.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Штефан зазначив: "Командир танкового батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади підполковник В'ячеслав Кабицький успішно демобілізований під Херсоном".
За словами блогера, "розпіареному херою росії нещодавно залили борд червоною фарбою. Знаково"
Топ коментарі
+40 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.11.2022 20:26 Посилання
+17 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар16.11.2022 20:29 Посилання
+16 arye z.
показати весь коментар16.11.2022 20:36 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хороший кацап - дохлий кацап!!
бо дуже прізвище підозріле особливо якщо добавити Ь
одно, паскуда бомбило кременчуг в якому родилося і де мама живе
дохера в раші "НАШИХ" підарасів
Так выглядит авто погибшего Стремоусова после "аварии". Как видим по характерным отверстиям, дело было там не только в ДТП.
https://t.me/c/1352726486/45774
This link will only work if you are a member.
https://t.me/+SmUFfzpNx884ZGZi
https://telegraf.com.ua/mestnyiy/2022-11-16/5723046-stremousova-rozstrilyali-zyavilisya-tsikavi-foto-avto-zi-slidami-kul
Когда ему сообщили, что Херсон будут оставлять, он начал ершиться и в конце сказал - "Оставите Херсон только через мой труп". И вот...
"Ви хочите песен, их есть у меня".
Де ж це таке було, що наших ЗСУ було більше, ніж московитів і вони відійшли? Мабуть вони рахували у себе по кількості танків, а "неонацистів" - по кількості кінцівок...
Чи вони рахують тих, що з вищою освітою? Тоді так, на будь-якому напрямку "неонацистів" набагато більше!
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
"погналі наши городскіх, наши спєрєді, городские сзаді" (С)
Дополнят утренний пейзаж.
Хай земля йому буде скловатою.