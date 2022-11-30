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Новини
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Польща знає, що таке "русский мир". Ми готові захищатися, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив: країна знає, що таке "русский мир", і готова захищатися від російських гнобителів.

Про це він сказав з нагоди 192-х роковин Листопадового повстання проти Російської імперії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Росія була загарбником у ХІХ столітті, а сьогодні намагається підпорядкувати собі незалежну Україну, захопити її територію та відібрати у людей свободу.

"Вони намагаються змусити українців працювати на свою користь, жити в тому, що росіяни називали "русским миром" і що викликає у нас мурашки від гніву по потилиці", - сказав Дуда.

Він зазначив, що Польща та інші народи Центральної Європи знають, що означає "русский мир".

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"Під цим словом для нас не ховається нічого доброго. Ми знаємо, що це означає рабство. Ми знаємо, що це означає несвободу. Ми знаємо, що це дуже часто означає ув'язнення, страждання і смерть, тому що ми зазнали таких переживань у нашій історії. Ми готові захищатися від радянського чи російського гнобителя", - наголосив польський лідер.

Автор: 

Польща (8663) росія (66461) русский мир (471) Дуда Анджей (797)


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Топ коментарі
+7
Це, до речі, аргумент тим, хто стверджує, що після закінчення війни ненависть до Росії та росіян поступово проходитиме і наступне покоління знову задружиться з Росією.
Ось, маємо Польщу.
Після трьох поділів Польщі у 18-му ст., після підкорення повсталої Варшави, після того, як суворовські "чудо-богатирі" похвалялися один перед одним, хто більше польських немовлят наколе на багнети, минуло майже 250 років. Багато чого з того часу сталося, а ПОЛЬЩА І ПОЛЯКИ НІЧОГО НЕ ЗАБУЛИ!!!
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30.11.2022 12:02 Відповісти
+5
Дякуемо Польщі ‼️
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30.11.2022 12:24 Відповісти
+4
Молодец.
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30.11.2022 12:00 Відповісти
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Огромная кацапская диаспора в Польше. И если ещё и так называемых беженцев от мобилизации впускать, то русский мир точно придет
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30.11.2022 11:48 Відповісти
Крассавчег
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30.11.2022 11:49 Відповісти
Западная Европа исторически оставляла восточную как буфер. Но думаю о сливе пока что речи не идёт. Если бы сливали, то слили бы сразу, как Грузию и крым
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30.11.2022 11:56 Відповісти
Треба злити так, щоб не виглядало, як злив! Коротше захід загнив і прогнувся. Гарячий круасан і трахнутись в попку важливіше ніж смерті в Україні!
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30.11.2022 12:01 Відповісти
А що ви хотіли сказати - ви на якій мові пишите ?

НАСТЕМПНЕ ? Це ви хотіли написати що полякі - НАСТУПНІ? Ви - кацап ?



Реєстрація: 22.07.2022
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30.11.2022 12:27 Відповісти
Молодец.
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30.11.2022 12:00 Відповісти
Це, до речі, аргумент тим, хто стверджує, що після закінчення війни ненависть до Росії та росіян поступово проходитиме і наступне покоління знову задружиться з Росією.
Ось, маємо Польщу.
Після трьох поділів Польщі у 18-му ст., після підкорення повсталої Варшави, після того, як суворовські "чудо-богатирі" похвалялися один перед одним, хто більше польських немовлят наколе на багнети, минуло майже 250 років. Багато чого з того часу сталося, а ПОЛЬЩА І ПОЛЯКИ НІЧОГО НЕ ЗАБУЛИ!!!
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30.11.2022 12:02 Відповісти
А в западенцiв якоiсь iнакше? Я сама iз заходу Украiни. Ще в школi 20 рокiв тому вчителька iсторii пояснювала ,що нам потрiбно в НАТО, що Росiя хоче нас асимiлювати(один народ, адин язык,церква Московська),розказувала про голодомор, що таке мати армiю( Европа маше пальчиком в кишенi Росii,бо та мае ядерну зброю), що всi своi внутрiшнi проблем Росiя вирiшуе за рахунок воен... Як нас росiяни нищили.... Теж саме дiдо розказував про Сталiна менi.... Що нехай в пеклi горить й добре,що здох,а то ще бiльше украiнцiв в Сибiр би вивiз.... Тому,я трохи до дивувалась людям зi Сходу,особливо етнiчним украiнцям,чому вони не бачать очевидних речей..... Вони ж бо найбiльше пострадали вiд росiян (голодомор ,примiром),нiж западенцi.
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30.11.2022 13:00 Відповісти
Западенці та восточники росію сприймають трохи по-різному. Восточники пройшли разом із російським народом весь 370-річний важкий шлях царизму-соціалізму-капіталізму і тому росія для них неминуче зло, як холод чи спека - неприємно, але нікуди від цього не дінешся, треба терпіти. Западенці, там інше. Шлях від гарячої любові(у 19-му ст.) до холодного нейтралітету, а через нього до гарячої ненависті вони пройшли миттєво за історичними масштабами, за чверть століття. І тому було дві причини - Перша Світова та Друга Світова, коли вони зустрілися не з придуманими "російськими братами" та "великим білим царем", а з реальною росією та з реальними русськіми.
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30.11.2022 13:33 Відповісти
Згодна з вами
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30.11.2022 13:51 Відповісти
Я ризикну припустити, що для величезної кількости українців не все ще дійшло. І я певен, що після перемоги xоxLи полізуть знову брататися з кацапами.
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30.11.2022 13:09 Відповісти
Дякуемо Польщі ‼️
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30.11.2022 12:24 Відповісти
Варто почитати в Вікіпедії статтю "Русификация Польши" (як не дивно саме в російськомовній версії, там більше інформації). Саме там є цитата «Что не доделал русский штык - доделает русский чиновник, русская школа и русский поп» - яка характеризує злочинну політику російської імперії протягом всієї її історії щодо всіх націй і народів, територію яких вони завойовували.
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30.11.2022 13:03 Відповісти
Кацапню в ад. Разом до перемоги!
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30.11.2022 13:21 Відповісти
Це добре, звісно, але ж поляки хитрі і прекрасно знають: поки Україна і українці захищають свою землю, Польща у безпеці. Українці своїми життями зараз прикривають і себе і Польщу, тому покликання поляків - допомагати нам всім, чим тільки можна.
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30.11.2022 13:54 Відповісти
Я дивуюся,як маленька купка пятікантропіи з мокшанських болот змогла навязати свою нікчемність стільким народам,ми купа народу можемо роздавити цю нікчемність шоб їхнього духу на землв небуло.
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30.11.2022 14:24 Відповісти
 
 