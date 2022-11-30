Польща знає, що таке "русский мир". Ми готові захищатися, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив: країна знає, що таке "русский мир", і готова захищатися від російських гнобителів.

Про це він сказав з нагоди 192-х роковин Листопадового повстання проти Російської імперії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Росія була загарбником у ХІХ столітті, а сьогодні намагається підпорядкувати собі незалежну Україну, захопити її територію та відібрати у людей свободу.

"Вони намагаються змусити українців працювати на свою користь, жити в тому, що росіяни називали "русским миром" і що викликає у нас мурашки від гніву по потилиці", - сказав Дуда.

Він зазначив, що Польща та інші народи Центральної Європи знають, що означає "русский мир".

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"Під цим словом для нас не ховається нічого доброго. Ми знаємо, що це означає рабство. Ми знаємо, що це означає несвободу. Ми знаємо, що це дуже часто означає ув'язнення, страждання і смерть, тому що ми зазнали таких переживань у нашій історії. Ми готові захищатися від радянського чи російського гнобителя", - наголосив польський лідер.