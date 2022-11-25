Переможена Росія означає безпеку Європи, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що програш Росії принесе Європі повну безпеку.
Про це повідомила канцелярія президента Польщі у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Безпечна Європа – це Європа, в якій Росія зазнає поразки: політичної, військової та економічної. Переможена Росія означає безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту Європи", - наголосив польський лідер.
Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.
І дехто каже що як не буде ПУТЛЕРА все буде добре - ні це не та.
В Росії народ хоче війни і коли не стане ПУТЛЕРА мало що змінеться прийде новий президент і від нього будуть вимагати вести війну.
Зміни відбудуться тоді коли зникне ідеологія народу який за будь-яку ціну хоче здохнути але воювати.
А причина в чому? В тому що 30 років налаштовували громадян проти України і писали історію яка не відповідає дійсності
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Сторіччя тому молода Польща дала піZZди сруському сцарю фоффке і гнала срусню до Калуга, звільнивши Україну та прибалтів.
Ризький договір дав 20 років миру Європі.