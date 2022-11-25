Переможена Росія означає безпеку Європи, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що програш Росії принесе Європі повну безпеку.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпечна Європа – це Європа, в якій Росія зазнає поразки: політичної, військової та економічної. Переможена Росія означає безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту Європи", - наголосив польський лідер.

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.

