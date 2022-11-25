УКР
Переможена Росія означає безпеку Європи, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що програш Росії принесе Європі повну безпеку.

Про це повідомила канцелярія президента Польщі у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпечна Європа – це Європа, в якій Росія зазнає поразки: політичної, військової та економічної. Переможена Росія означає безпечну Україну, Польщу, Литву, Латвію, Румунію та решту Європи", - наголосив польський лідер.

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні.

Також читайте: Боротьба РФ з цивільними рухається на Захід. Інцидентів, як в Польщі, може стати більше, - прем’єрка Литви Шимоніте

Польща (8994) росія (67900) Дуда Анджей (805)
Саме так дохла кацапська свиня вже не нападе,лише якийсь час ще смердітиме...
25.11.2022 16:35 Відповісти
Переможена росія-- це капітуляція раші, усунута та притягнута до відповідальності вся мерзота, яка відповідальна за напад на Україну, репарації. Тобто "переможена росія" та звільнена Україна це дві дууууже великі різниці. Було б більш реалістично говорити про перемогу України в контексті саме звільнення Українських земель від орків, а не в контексті "переможеної росії".
25.11.2022 17:05 Відповісти
Польща зрозуміла що це таке Росія.
І дехто каже що як не буде ПУТЛЕРА все буде добре - ні це не та.
В Росії народ хоче війни і коли не стане ПУТЛЕРА мало що змінеться прийде новий президент і від нього будуть вимагати вести війну.
Зміни відбудуться тоді коли зникне ідеологія народу який за будь-яку ціну хоче здохнути але воювати.
А причина в чому? В тому що 30 років налаштовували громадян проти України і писали історію яка не відповідає дійсності
25.11.2022 16:35 Відповісти
руZZкій = вбивця....злодій і брехун....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
25.11.2022 16:53 Відповісти
Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. -- Иван Тургенев
25.11.2022 17:38 Відповісти
Він знається на тім!
Сторіччя тому молода Польща дала піZZди сруському сцарю фоффке і гнала срусню до Калуга, звільнивши Україну та прибалтів.
Ризький договір дав 20 років миру Європі.
25.11.2022 18:05 Відповісти
 
 