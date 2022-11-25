Німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні, але вирішувати Берліну, - Дуда

Німеччина сама вирішує, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - сказав польський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Німеччина сама має вирішити, чи надавати Україні системи Patriot.

Представниця уряду ФРН Крістіне Гоффманн повідомила, що Німеччина обговорє із союзниками можливості передачі Україні систем ППО Patriot.

