5 261 18

Німецькі ППО Patriot краще розмістити в Україні, але вирішувати Берліну, - Дуда

дуда

Німеччина сама вирішує, де розміщувати свої зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони найбільш ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення залишається за німецькою стороною", - сказав польський лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Німеччина сама має вирішити, чи надавати Україні системи Patriot.

Представниця уряду ФРН Крістіне Гоффманн повідомила, що Німеччина обговорє із союзниками можливості передачі Україні систем ППО Patriot.

Читайте: Польща підтримує передачу систем Patriot Україні, їх пропонують розмістити у західних областях

Автор: 

Німеччина (7738) ППО (3579) Польща (8994) Дуда Анджей (805)
Топ коментарі
+18
Дивлюся на останні події і відносини між Польщею та Україною,і одразу згадую Шевченка...невже цей час настав

ПОЛЯКАМ

Ще як були ми козаками,

А унії не чуть було,

Отам-то весело жилось!

Братались з вольними ляхами,

Пишались вольними степами,

В садах кохалися, цвіли,

Неначе лілії, дівчата.

Пишалася синами мати,

Синами вольними... Росли,

Росли сини і веселили

Старії скорбнії літа...

Аж поки іменем Христа

Прийшли ксьондзи і запалили

Наш тихий рай. І розлили

Широке море сльоз і крові,

А сирот іменем Христовим

Замордували, розп'яли...

Поникли голови козачі,

Неначе стоптана трава,

Украйна плаче, стогне-плаче!

За головою голова

Додолу пада. Кат лютує,

А ксьондз скаженим язиком

Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»

Отак-то, ляше, друже, брате!

Неситії ксьондзи, магнати

Нас порізнили, розвели,

А ми б і досі так жили.

Подай же руку козакові

І серце чистеє подай!

І знову іменем Христовим

Ми оновим наш тихий рай.
25.11.2022 15:28 Відповісти
+13
Я думаю поляки знали, что німці як завжди включать імпотенцію і відмовлять. Це просто був показовий мув для зменшення ролі Німеччини в майбутній Європі.
25.11.2022 15:30 Відповісти
+10
Всі славно попіарились та перевели стрілки. А ПРО як не було так і нема...
25.11.2022 15:28 Відповісти
Польша ставит вопрос ребром
https://www.youtube.com/watch?v=8Ed5l92nvdY
25.11.2022 16:03 Відповісти
На жаль, усім відомо що вирішать німці. То ж не їх громадяни сидять без світла та гинуть від ракет
25.11.2022 15:37 Відповісти
Берлін консультується с тими,хто каже що повинен вирішувати Берлін,але Берлін без консультацій з ними нічого не вирішить,тому що не проти консультацій але проти щоб хтось був не проти
25.11.2022 15:38 Відповісти
та й 82-гу повітряно-десантну краще розмістити ві Львові, ніж у Жешуві
25.11.2022 15:38 Відповісти
Як і 101Airborne...
25.11.2022 15:50 Відповісти
Польща має рацію. а нам щоб не було запізно як з Гадяцьким мирним договором, який був по темі і проти московщини, але був занадто запізним. і нічого не вирішив.
25.11.2022 15:39 Відповісти
класна контора це НАТО
ми кулак, ми сила, ми всіх в рот......
як дойшло до справи......
нато язик в жо.....
***** дрочити нізя, по території *****недокраїни стріляти нізя,
натовське ппо вже не зовсім натовське бо скинули на плечі керівництва держав де ці ппо є
відповідальність за його передачу Україні
то самі сша можуть, поляки, прибалти, чехи можуть
я разом не можуть
старий анегдот про ВР
окремо, українці, це суцільні генії, спеціалісти та патріоти
а як зберуться в ВР, стають отарою баранів
25.11.2022 22:28 Відповісти
У НАТО нет единоначалия зато есть идиотский принцип КОНЦЕНСУСА. Тоесть любая продажная страна (Венгрия) может заблокировать любое решение НАТО. Тоесть Рашка будет вовсю бомбить скажем Италию а НАТО ничего не может сделать поскольку Турция против того чтобы бомбить в ответ Россию))))
Должен быть другой принцип:если конкретная страна не согласна с мнением большинства стран НАТО по любому вопросу-эта страна автоматически покидает блок НАТО,по крайней мере временно. и на нее не распостраняется обязательство коллективеной безопасности. Иначе НАТО-это такой-же импотент как и Совет Безопасности ООН где любое силовое решение обязательно заветирует один из постоянных членов-в данном случае Парашка. и толку от этого Совбеза-полный ноль
26.11.2022 02:02 Відповісти
Краще розмістити Петріоти в Україні, але краще, як відомо - ворог доброго, нажаль. Умови розміщення Петріотів - бойовий розрахунок має бути з тієї країни, яка передає ЗРК Петріот. Наприклад, у Польші розрахунки ЗРК Петріотів, передані США - американські військовослужбовці. Петріотами Польщі , що передаються Німеччиною, керуватимуть бойові розрахунки бундесверу. Такі умови погоджені НАТО. Шоб змінити їх потрібно багато часу, і невідомо, чи зміни погодять і коли саме. Отже, раціональній шлях - розміщення у Польщі. Частина Петріотів вже розміщена, але процес виведення на бойове чергування триватиме близько року. Якщо в НАТО буде бажання збивати російські крилаті ракети над Україною, то це можна робити, не порушуючи оголошеного Байденом/Столтенбергом принципу: збройні сили США та НАТО не воюватимуть з РФ. Ракета, особливо крилата, може відхилятися від запрограмованого курсу, наприклад у наслідок помилок та збоїв програмного забезпечення. Це означає, що крилату ракету РФ над Україною НАТО має розглядати, як потенційно небезпечну, таку, що в невизначений момент часу може несподівано змінити курс та полетіти на територію Польщі/НАТО. Отже, бойовий розрахунок Петріотів, чи інших засобів ППО з території НАТО може обстрілювати та знищувати крилаті ракети РФ над територією України проактивно, як потенційно небезпечні - несправні,такі , що здатні до нанесення незапрограмованого удару по Польщі/НАТО (або запрограмованого, бо програма відома тільки РФ). Це не порушить обіцянки Байдена/Столтенберга.
25.11.2022 22:56 Відповісти
обстрілювати з теренів Польщі, звісно, можна, але вся ця "проактивність" має дальність у 100 км

поясню на мигах: якщо б петріот стояв одразу за останнім дюймом дідуся Байдена просто навпроти наших Шегинів (це там прикордонний пункт пропуску), тоді дальності його пуску заледве б вистачило до львівської Левандівки, а от до приміських Винників - уже зась

так курва вони ж і зараз таке здатні робити, проте не хочуть)))

мабуть, нема в них погодження зі страшним та могутнім міфічним натою...

а без ната сами США стріляти побоюються, хто ж бо їх потім оборонить, якщо без ната
26.11.2022 03:52 Відповісти
Німеччина і США поставили Києву свої ******* системи ППО - IRIS-T і NASAMS. Їх дальність становить близько 40 кілометрів, а у «Патріота» - близько 70 кілометрів.

Німеччина має 13 таких зенітно-ракетних комплексів «Патріот». Бундесвер вже відправив свої батареї в інші країни, наприклад, Туреччину в 2012 році. Там вони дислокувалися на території турецької військової бази. Але Туреччина є союзником Німеччини по НАТО, а Україна не є членом альянсу.

Водночас відмова від постачання саме цієї системи ППО може стати приводом для нової хвилі критики уряду, заявивши, що Німеччина не хоче надавати Україні ******* озброєння у складний момент. Враховуючи той факт, що Росія посилює ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, оглядачі вважають, що тиск на Берлін як у себе вдома, так і за кордоном може зрости.
25.11.2022 23:10 Відповісти
у петріот дальність до 100 км
26.11.2022 03:54 Відповісти
Немцы включают дурочку. Насколько знаю ПРОИЗВОДИТЕЛЬ военных систем дает разрешение на их примеение в конкретном регионе и передачу другой стране. Тоесть Германия должна дать запрос США на временную передачу Украине систем Петриот. Можно поставить условия чтобы эти системы размещались исключительно на западной границе Украины тем самым прикрывали восточные границы стран НАТО:Румынии,Словакии,Польши(Венгрию не считаю европейской страной и если российская ракета летит на Венгрию-ее,эту ракету можно пропусть))))
25.11.2022 23:11 Відповісти
 
 