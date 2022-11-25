Німеччина сама має вирішити, чи надавати Україні системи Patriot, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО, але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.
Gро це він сказав на пресконференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Бухаресті наступного тижня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot у Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей" - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що Альянс наростив присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення РФ в Україну у лютому.
"Ми наростили нашу присутність шляхом збільшення бойових груп, чисельності військових на місцях, крім того, відбулося збільшення повітряної і морської присутності і це включає також системи протиповітряної оборони, літаки, системи ППО, як Patriot. Крім того, ми надали системи протиповітряної оборони Україні, в тому числі сучасні системи" - сказав генсек.
Він заявив, що на зустрічі наступного тижня переконуватиме союзників збільшити підтримку України, не лише шляхом надання ППО.
"Але конкретні рішення стосовно конкретних потужностей залишаються національними рішеннями" - заявив Столтенберг.
Нагадаємо, Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час роcійської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.
Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Настільки жалюгідні, що лише почуття огиди виникає.
Труситесь перед кацапами, мов зайці!
Шольц же отмазывался именно тем, что Петриот - это только для стран НАТО.
Вот директор НАТО и ответил.
Ця відповідь, просто створює нові можливості, щоб робити заяви по типу: ми самі не готові, нехай ще хтось почне.
все они на балансе каждой отдельной страны НАТО
Бо здається, саме він третій рік є президентом України?
Можна по різному відноситися до НАТО, але в статуті цієї структури, жодного слова не сказано про необхідність збройного захисту країн, що не входять до НАТО!
Було б бажання, насправді. А наразі видно лише бажання зберегти свинячу пику *****.
Розглядав мир в сраці *****!
За шашлички травневі, до нього питань нема?
«Нада проста перестать стрелять», теж все ок?
Чи може, ви за Столтенберга у 2019 році голосували?
Так, виглядає це досить жалюгідно, але вони собі можуть це дозволити.
І хоча мова не про Україну, хочу нагадати про недалеке минуле, а саме, «велике перемир'я», коли на кацапськи обстріли, не було жодних відповідей.
Це також виглядало не дуже почесно.
Німеччина потроху виходить із ступора , її риторика стає все жорсткішою що до рашки ,, а стосовно постачань зброї в Україну , її позиція в цьому , стає більш сміливою .
Ніхто жодних умов не виставляв, ніяких ультиматумів не було: самі все віддали, до речі, віддали кацапам!
А тепер, претензії до НАТО?
А от на Україну, де ще у 2014 році, половина громадян казала «навіщо нам це НАТО», чомусь напали!
Нічого Німеччину крайньою робити. Взагалі не повинні нічого не давати.
Знов Німеччина: підсилює ППО союзника Польщі.
США: не надає свої Патріоти.
Польський політик: піариться виключно словами без всяких пропозицій по лінії НАТО.
Цензор: навалює бліни на лопаті
Піпл: хаває і рве пукани