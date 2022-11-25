УКР
Новини
Німеччина сама має вирішити, чи надавати Україні системи Patriot, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО, але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Gро це він сказав на пресконференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Бухаресті наступного тижня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot у Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей" - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Альянс наростив присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення РФ в Україну у лютому.

"Ми наростили нашу присутність шляхом збільшення бойових груп, чисельності військових на місцях, крім того, відбулося збільшення повітряної і морської присутності і це включає також системи протиповітряної оборони, літаки, системи ППО, як Patriot. Крім того, ми надали системи протиповітряної оборони Україні, в тому числі сучасні системи" - сказав генсек.

Він заявив, що на зустрічі наступного тижня переконуватиме союзників збільшити підтримку України, не лише шляхом надання ППО.

"Але конкретні рішення стосовно конкретних потужностей залишаються національними рішеннями" - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час роcійської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.

Німеччина (7738) НАТО (6808) Польща (8994) Столтенберг Єнс (1596)
Топ коментарі
+14
+10
+7
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, да ви просто купа нікчем!
Настільки жалюгідні, що лише почуття огиди виникає.
Труситесь перед кацапами, мов зайці!
показати весь коментар
25.11.2022 13:18 Відповісти
Да в этом случае он в пользу Украины высказался, мол НАТО не против, пусть Германия решает сама.

Шольц же отмазывался именно тем, что Петриот - это только для стран НАТО.

Вот директор НАТО и ответил.
показати весь коментар
25.11.2022 13:27 Відповісти
Не можна відповісти що нато не заперечує?
Ця відповідь, просто створює нові можливості, щоб робити заяви по типу: ми самі не готові, нехай ще хтось почне.
показати весь коментар
25.11.2022 13:39 Відповісти
Перекладаючи з мови Столтенберга: Німеччина сама повинна вигадати відмазку, щоб не надавати системи
показати весь коментар
25.11.2022 13:19 Відповісти
Ишь ты какой домысливатель хитрожопый рашистский
показати весь коментар
25.11.2022 14:41 Відповісти
В німчура каже,що це потрібно вирішити всім країнам НАТО. Просто цирк на дроті🤦
показати весь коментар
25.11.2022 13:20 Відповісти
Не знаю, сміятися чи плакать. Просто жалюгідна купка нікчем, які ссуться прийняти складне, але необхідне рішення, і тупо по колу переводять стрілки одне на одного.
показати весь коментар
25.11.2022 13:20 Відповісти
у Столтенберга на балансе нет ни одного Петриота.

все они на балансе каждой отдельной страны НАТО
показати весь коментар
25.11.2022 13:29 Відповісти
Вони нададуть тоді коли вже не буде потреби...
показати весь коментар
25.11.2022 13:27 Відповісти
а надо было НАТЕ предъяву кинуть какой она должна быть, шоб быть достойной записаться в нашу Конституцию ?
показати весь коментар
25.11.2022 13:30 Відповісти
після перемоги путіна і т. п. розстріляти, солтенберга і т.п. посадити за злчинну бездіяльність. нащо ти йшов керувати нато як ти такий *циун ?
показати весь коментар
25.11.2022 13:31 Відповісти
ще забув, Джонсона , Дуду , керівників країн Балтії ... нагородити.
показати весь коментар
25.11.2022 13:33 Відповісти
Бо він йшов керувати такою нато, яка хоче обороняти лише ті країни, на які не нападають! Ну шо ви як я не знаю! Не кожен пацан є Черчиль, та й шанованих партнерів з москоу-сіті якось негарно підводити, після років і років отримання бонусних нафтодолярових валізочок!
показати весь коментар
25.11.2022 13:38 Відповісти
Зеленського, не маєте бажання розстріляти?
Бо здається, саме він третій рік є президентом України?
Можна по різному відноситися до НАТО, але в статуті цієї структури, жодного слова не сказано про необхідність збройного захисту країн, що не входять до НАТО!
показати весь коментар
25.11.2022 13:51 Відповісти
Збили румунський літак в квітні 2022, вбило 2 громадян Польщі ракетою тиждень назад. Румунія і Польща теж не входять в нато, да?
Було б бажання, насправді. А наразі видно лише бажання зберегти свинячу пику *****.
показати весь коментар
25.11.2022 14:06 Відповісти
Я вам повторю: що зробив президент України зеленський за три роки?
Розглядав мир в сраці *****!
За шашлички травневі, до нього питань нема?
«Нада проста перестать стрелять», теж все ок?
Чи може, ви за Столтенберга у 2019 році голосували?
показати весь коментар
25.11.2022 14:14 Відповісти
Я розділяю в повній мірі як вашу ненависть до зелупи, так і точку зору, що мудрий нарід самостійно між миром і війною папріколу вибрав війну. Але! Шановний, я зараз взагалі не про Україну пишу. Читайте вище, про Румунію і Польщу.
показати весь коментар
25.11.2022 14:30 Відповісти
Це ж їх справи, як себе вести, вірно?
Так, виглядає це досить жалюгідно, але вони собі можуть це дозволити.
І хоча мова не про Україну, хочу нагадати про недалеке минуле, а саме, «велике перемир'я», коли на кацапськи обстріли, не було жодних відповідей.
Це також виглядало не дуже почесно.
показати весь коментар
25.11.2022 14:42 Відповісти
Гадаю що німці передумають і " патріоти " будуть таки захищати небо в Україні . .
Німеччина потроху виходить із ступора , її риторика стає все жорсткішою що до рашки ,, а стосовно постачань зброї в Україну , її позиція в цьому , стає більш сміливою .
показати весь коментар
25.11.2022 13:47 Відповісти
Цирк....эта Германия уже всех задолбала со своими выкрутасами и отмазками....
показати весь коментар
25.11.2022 13:56 Відповісти
Как ЯО отдавали,то быстренько все подписали,а когда пол Украины в руинах-они думают.давать или не давать.
показати весь коментар
25.11.2022 14:07 Відповісти
Хтось змушував віддати ЯЗ?
Ніхто жодних умов не виставляв, ніяких ультиматумів не було: самі все віддали, до речі, віддали кацапам!
А тепер, претензії до НАТО?
показати весь коментар
25.11.2022 14:16 Відповісти
Змушували.Як що не знаете тих обставин,поцікавтесь.Наша влада-зразники.Могли б ставити умови,но їх дуже швидко уламали.Їх цікавило інше,свої справи,грощі.
показати весь коментар
25.11.2022 14:46 Відповісти
В «єврогороді» все досить спокійно, вже років 70.
А от на Україну, де ще у 2014 році, половина громадян казала «навіщо нам це НАТО», чомусь напали!
показати весь коментар
25.11.2022 14:20 Відповісти
Дебілізм. Єдиний, хто мав дати це системи, а також хто ії виробляє - це американці.
Нічого Німеччину крайньою робити. Взагалі не повинні нічого не давати.
показати весь коментар
25.11.2022 14:50 Відповісти
Ну от і настав час Німеччині визначитись і пригадати Першу світову на що пішов Скоропадський щоб підтримати Німеччину.
показати весь коментар
25.11.2022 14:55 Відповісти
Німеччина: першою і чуть не єдиною підсилює Українську ППО ********* системами.
Знов Німеччина: підсилює ППО союзника Польщі.
США: не надає свої Патріоти.
Польський політик: піариться виключно словами без всяких пропозицій по лінії НАТО.
Цензор: навалює бліни на лопаті
Піпл: хаває і рве пукани
показати весь коментар
25.11.2022 16:50 Відповісти
 
 