Німеччина сама має вирішити, чи надавати Україні системи Patriot, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО, але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Про це він сказав на пресконференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО у Бухаресті наступного тижня.

"Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot у Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей" - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Альянс наростив присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення РФ в Україну у лютому.

"Ми наростили нашу присутність шляхом збільшення бойових груп, чисельності військових на місцях, крім того, відбулося збільшення повітряної і морської присутності і це включає також системи протиповітряної оборони, літаки, системи ППО, як Patriot. Крім того, ми надали системи протиповітряної оборони Україні, в тому числі сучасні системи" - сказав генсек.

Він заявив, що на зустрічі наступного тижня переконуватиме союзників збільшити підтримку України, не лише шляхом надання ППО.

"Але конкретні рішення стосовно конкретних потужностей залишаються національними рішеннями" - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Patriot після того, як минулого тижня в Польщі під час роcійської атаки проти України впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він попросив Німеччину натомість направити Patriot в Україну.

Після цього Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Польщі ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.