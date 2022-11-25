Германские ПВО Patriot лучше разместить в Украине, но решать Берлину, - Дуда

Германия сама решает, где размещать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной", - сказал польский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша просит Германию передать Украине системы Patriot, ранее предложенные Варшавой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германия сама должна решить, предоставлять ли Украине системы Patriot.

Представитель правительства ФРГ Кристине Гоффманн сообщила, что Германия обсудит с союзниками возможности передачи Украине систем ПВО Patriot.

