Германские ПВО Patriot лучше разместить в Украине, но решать Берлину, - Дуда
Германия сама решает, где размещать свои зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной", - сказал польский лидер.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша просит Германию передать Украине системы Patriot, ранее предложенные Варшавой.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германия сама должна решить, предоставлять ли Украине системы Patriot.
Представитель правительства ФРГ Кристине Гоффманн сообщила, что Германия обсудит с союзниками возможности передачи Украине систем ПВО Patriot.
ми кулак, ми сила, ми всіх в рот......
як дойшло до справи......
нато язик в жо.....
***** дрочити нізя, по території *****недокраїни стріляти нізя,
натовське ппо вже не зовсім натовське бо скинули на плечі керівництва держав де ці ппо є
відповідальність за його передачу Україні
то самі сша можуть, поляки, прибалти, чехи можуть
я разом не можуть
старий анегдот про ВР
окремо, українці, це суцільні генії, спеціалісти та патріоти
а як зберуться в ВР, стають отарою баранів
Должен быть другой принцип:если конкретная страна не согласна с мнением большинства стран НАТО по любому вопросу-эта страна автоматически покидает блок НАТО,по крайней мере временно. и на нее не распостраняется обязательство коллективеной безопасности. Иначе НАТО-это такой-же импотент как и Совет Безопасности ООН где любое силовое решение обязательно заветирует один из постоянных членов-в данном случае Парашка. и толку от этого Совбеза-полный ноль
поясню на мигах: якщо б петріот стояв одразу за останнім дюймом дідуся Байдена просто навпроти наших Шегинів (це там прикордонний пункт пропуску), тоді дальності його пуску заледве б вистачило до львівської Левандівки, а от до приміських Винників - уже зась
так курва вони ж і зараз таке здатні робити, проте не хочуть)))
мабуть, нема в них погодження зі страшним та могутнім міфічним натою...
а без ната сами США стріляти побоюються, хто ж бо їх потім оборонить, якщо без ната
Німеччина має 13 таких зенітно-ракетних комплексів «Патріот». Бундесвер вже відправив свої батареї в інші країни, наприклад, Туреччину в 2012 році. Там вони дислокувалися на території турецької військової бази. Але Туреччина є союзником Німеччини по НАТО, а Україна не є членом альянсу.
Водночас відмова від постачання саме цієї системи ППО може стати приводом для нової хвилі критики уряду, заявивши, що Німеччина не хоче надавати Україні ******* озброєння у складний момент. Враховуючи той факт, що Росія посилює ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, оглядачі вважають, що тиск на Берлін як у себе вдома, так і за кордоном може зрости.