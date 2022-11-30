Росіяни продовжують викрадати людей на окупованій території Херсонської області

Поліція Херсонської області зафіксувала кілька фактів викрадення російськими військовими людей на окупованій території й відкрила за ними кримінальні провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку поліції області.

"З тимчасово окупованого населеного пункту у Голопристанській громаді військові РФ викрали двох братів та вивезли у невідомому напрямку. Місцеперебування чоловіків невідоме. Встановлюється місцезнаходження 48-річного жителя Скадовського району, якого у липні цього року викрали російські військові. Зі слів його матері, сина помістили до психіатричної лікарні, а в подальшому вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

За фактами порушення законів та звичаїв війни російськими військовими правоохоронці за добу 29 листопада відкрили 38 кримінальних проваджень.

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