Росіяни продовжують викрадати людей на окупованій території Херсонської області
Поліція Херсонської області зафіксувала кілька фактів викрадення російськими військовими людей на окупованій території й відкрила за ними кримінальні провадження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку поліції області.
"З тимчасово окупованого населеного пункту у Голопристанській громаді військові РФ викрали двох братів та вивезли у невідомому напрямку. Місцеперебування чоловіків невідоме. Встановлюється місцезнаходження 48-річного жителя Скадовського району, якого у липні цього року викрали російські військові. Зі слів його матері, сина помістили до психіатричної лікарні, а в подальшому вивезли у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.
За фактами порушення законів та звичаїв війни російськими військовими правоохоронці за добу 29 листопада відкрили 38 кримінальних проваджень.
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