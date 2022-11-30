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Новини Окуповані території
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Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл, - Центр нацспротиву

школа,діти,окупація,пушкін

Росіяни примушують дітей ходити до шкіл, які використовують як осередки пропаганди.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти перевіряють дітей, якщо ті знаходяться в навчальний час на вулиці. Також за тим, щоб дитина навчалася в російській школі, слідкують лікарі під час медоглядів, які влаштували росіяни.

"В дітей, та їх батьків, перевіряють телефони на встановлення додатка української онлайн-школи", - розповіли у ЦНС.

Родинам, які погодяться віддати дитину до російської школи, загарбники обіцяють одноразову виплату в сумі 10 тис. рублів.

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"Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі з рф насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації", - зауважили в ЦНС та закликали мешканців окупованих територій покинути регіон

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діти (5184) окупація (6766) школа (2228)


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Чим скоріше кацапів викинуть,тим легше цим дітям буде повернутися до стану нормальної людини,а не зазомбованого імбецила.
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30.11.2022 09:33 Відповісти
Писав уже з цього приводу про "відмазку" для батьків:
- Вы всем рассказываете, что "хахлы" обстреливают школы и детские сады Я боюсь за жизнь моего ребёнка!"
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30.11.2022 10:22 Відповісти
Той хто в Україні каже "какаяразьніца?", працює на кацапів.
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30.11.2022 12:22 Відповісти
Гнати,гнати кацапську мерзоту!!!
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30.11.2022 13:21 Відповісти
 
 