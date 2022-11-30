Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл, - Центр нацспротиву
Росіяни примушують дітей ходити до шкіл, які використовують як осередки пропаганди.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти перевіряють дітей, якщо ті знаходяться в навчальний час на вулиці. Також за тим, щоб дитина навчалася в російській школі, слідкують лікарі під час медоглядів, які влаштували росіяни.
"В дітей, та їх батьків, перевіряють телефони на встановлення додатка української онлайн-школи", - розповіли у ЦНС.
Родинам, які погодяться віддати дитину до російської школи, загарбники обіцяють одноразову виплату в сумі 10 тис. рублів.
"Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі з рф насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації", - зауважили в ЦНС та закликали мешканців окупованих територій покинути регіон
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