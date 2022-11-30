Окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл, - Центр нацспротиву

Росіяни примушують дітей ходити до шкіл, які використовують як осередки пропаганди.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти перевіряють дітей, якщо ті знаходяться в навчальний час на вулиці. Також за тим, щоб дитина навчалася в російській школі, слідкують лікарі під час медоглядів, які влаштували росіяни.

"В дітей, та їх батьків, перевіряють телефони на встановлення додатка української онлайн-школи", - розповіли у ЦНС.

Родинам, які погодяться віддати дитину до російської школи, загарбники обіцяють одноразову виплату в сумі 10 тис. рублів.

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"Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі з рф насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації", - зауважили в ЦНС та закликали мешканців окупованих територій покинути регіон