Російському "главі уряду" Херсонщини Єлісєєву повернули посаду у Калінінграді
Губернатор російської Калінінградської області Антон Аліханов підписав указ про повернення на посаду свого заступника Сергія Єлісєєва, який раніше працював "головою уряду" анексованої частини Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Єлісєєва призначили на посаду в окупаційній адміністрації на початку липня 2022 року. До цього він служив в органах ФСБ та працював в уряді Калінінградської області. З липня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови обласного уряду - керівника апарату уряду. Тепер його відновлено на цій же посаді.
Нагадаємо, наприкінці вересня Кремль на офіційному рівні анексував Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області України. Втім вже 11 листопада російські війська залишили Херсон. Це єдиний обласний центр України, який Росія захопила від 24 лютого.
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Але там прямо зараз бавовна самісінькому під кремлем! Чекаємо на новини!
https://t.me/D7_channel/22961?single
В https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIII веке под предлогом христианизации пруссов их земли завоевал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD Тевтонский орден . Первые отряды рыцарей этого ордена появились в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1 Пруссии https://en.wikipedia.org/wiki/Prussia_(region) [en] в 1230 году - уже после того, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE папа Римский в https://ru.wikipedia.org/wiki/1218_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1218 году издал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0 буллу , приравнивающую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4 крестовый поход в Пруссию к крестовым походам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Палестину .
Начался процесс заселения прусских земель немецкими колонистами
1. Справжню історію не знає ніхто. Навіть рік заснування Києва вигадали , навіть рік заснувння Мацкви не визначен.
2. Прусії вже нема. Німці щось не вимагають від рашки повернення Кенінга. Та й вже було - "польський коридор".
А вимагать повернення Східної Пусії німці не мають права - вона була анексована за результатами війни рішенням переможців та розділена між Польщею та СРСР Південна частина увійшла до складу Польщі, а північна стала Калінінградською областю
1) Ні Німеччину, ні Литву про долю Кенігсберга не питали А вони мовчать, бо прекрасно знають про реальний юридичний статус цієї території
2) "Польсько-литовські унії" укладалися не з народом, який зараз "литовцями" іменується (вони державність та незалежність отримали тільки на початку ХХ століття), а з "Великим князівством Литовським" А це - ******* Білорусь!
3) До чого тут Грюнвальд? Ну - розгромили Тевтонський орден І що далі? На його місці постав Лівонський З ним москалі воювали через століття Перемогти не змогли і аж до другої половини ХХ століття ця територія так і залишилася німецькою
Так хто "дилетант"?
Тепер "тема закрита"! (Моя тобі порада - не лізь у історію та міжнародне право! Це - НЕ ТВОЄ!!!)
На його місці постав Лівонський ... Чергова маяня . І так надалі. Ну зрозуміло щнавец історії . А зараз можеш скаржитися на мене і волати до адмінів
А за кого я голосував - то моя справа До речі - на мене вже по кілька років підписано багато людей, у яких твоя "пред"ява" стосовно мого "голосування за зелених" викличе гомеричний регіт
Ти хоч трохи головою думай, перед тим як на форум лізти з повчаннями А то "хвицаєшся, наче кобила, якій віжки під хвіст потрапили"!
Телепню
дуб-дерево
рогом землю риєш
наче кобила
Так хто кого ображає, исторік-казочник із холодильника? Тепер ображайся на себе
А історії я тебе навчу - ти у мене тепер будеш "отримувать копняка під зад" кожен, раз коли про історію на форумі заговориш
Не долго фраер "танцевал"...
Ай-яй-яй, а что случилось?
Атвет: патамушта получили п@зды