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Російському "главі уряду" Херсонщини Єлісєєву повернули посаду у Калінінграді

сергій,єлісєєв

Губернатор російської Калінінградської області Антон Аліханов підписав указ про повернення на посаду свого заступника Сергія Єлісєєва, який раніше працював "головою уряду" анексованої частини Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Єлісєєва призначили на посаду в окупаційній адміністрації на початку липня 2022 року. До цього він служив в органах ФСБ та працював в уряді Калінінградської області. З липня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови обласного уряду - керівника апарату уряду. Тепер його відновлено на цій же посаді.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кремль на офіційному рівні анексував Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області України. Втім вже 11 листопада російські війська залишили Херсон. Це єдиний обласний центр України, який Росія захопила від 24 лютого.

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Автор: 

Калінінград (96) окупація (6766) росія (66461) деокупація (950) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+15
"Вазвращение в Мухосранск" (эпическая сага)
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29.11.2022 19:01 Відповісти
+15
Кінбурнська коса зараз. Щось відбувається в районі селища Римби.
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29.11.2022 19:04 Відповісти
+13
Буде готувати "жест доброй воли" для Кенінгсберга
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29.11.2022 19:07 Відповісти
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"Вазвращение в Мухосранск" (эпическая сага)
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29.11.2022 19:01 Відповісти
От там в калінінграді його потрібно замовити місцевому криміналу.
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29.11.2022 19:02 Відповісти
Коли там його вже чайком напоять?
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29.11.2022 19:03 Відповісти
З полонієм?
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29.11.2022 20:06 Відповісти
Ну незнаю, може цей пішак не вартий навіть таких витрат. Тому зі щурячою отрутою
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30.11.2022 03:20 Відповісти
Кінбурнська коса зараз. Щось відбувається в районі селища Римби.
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29.11.2022 19:04 Відповісти
Файно!
Але там прямо зараз бавовна самісінькому під кремлем! Чекаємо на новини!
https://t.me/D7_channel/22961?single
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29.11.2022 19:10 Відповісти
Гарно як. Якби ще й ***** дупу підпалило
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30.11.2022 03:48 Відповісти
Буде готувати "жест доброй воли" для Кенінгсберга
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29.11.2022 19:07 Відповісти
С Кенингом все сложно. Немецкий город, на польской земле. Потому и не ставят в ЕС вопрос, о том что мандат России на Кенинг давно закончился
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29.11.2022 19:16 Відповісти
тогда Литве.
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29.11.2022 19:19 Відповісти
Тоді як вільне місто у ЄС. 😊
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29.11.2022 19:29 Відповісти
"З якого переляку" на "польській"? Поляки, у тих краях, були такими ж "окупантами", як і німці та кацапи, після них!
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29.11.2022 22:38 Відповісти
Тевтонцы такие же завоеватели Восточной Пруссии как и венгры на Закарпатье, как московиты в Новгороде. Окатоличивание и онеметчивание населения это тот эе руцкий мир.
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30.11.2022 02:33 Відповісти
Я "щось не те" сказав? "Тевтонці" і є "німці"
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30.11.2022 04:44 Відповісти
Тевтонцы - да немцы. Пруссы - нет

В https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIII веке под предлогом христианизации пруссов их земли завоевал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD Тевтонский орден . Первые отряды рыцарей этого ордена появились в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1 Пруссии https://en.wikipedia.org/wiki/Prussia_(region) [en] в 1230 году - уже после того, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE папа Римский в https://ru.wikipedia.org/wiki/1218_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1218 году издал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0 буллу , приравнивающую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4 крестовый поход в Пруссию к крестовым походам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Палестину .

Начался процесс заселения прусских земель немецкими колонистами
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30.11.2022 07:50 Відповісти
Я історію знаю
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30.11.2022 09:35 Відповісти
Да неужели ? "Историю пишут победители"
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30.11.2022 10:37 Відповісти
І до чого тут ЦЕ? Мені прекрасно відомо що плем"я "пруссів" було "балтомовним" і їх мова нагадувала мову ******** латишів і литовців А "прусаки" - це онімечені "пруси" та німецькі колоністи
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30.11.2022 10:43 Відповісти
А до того.
1. Справжню історію не знає ніхто. Навіть рік заснування Києва вигадали , навіть рік заснувння Мацкви не визначен.
2. Прусії вже нема. Німці щось не вимагають від рашки повернення Кенінга. Та й вже було - "польський коридор".
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30.11.2022 11:49 Відповісти
Чого ти від мене хочеш? Довести, що ти знаєш історію краще за мене? Знай! Я тобі не заважаю...
А вимагать повернення Східної Пусії німці не мають права - вона була анексована за результатами війни рішенням переможців та розділена між Польщею та СРСР Південна частина увійшла до складу Польщі, а північна стала Калінінградською областю
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30.11.2022 18:03 Відповісти
Не треба нервувати. Коли я був молодше, 100 грамів від стресів допомогало. Тай й ця горілка була добра
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30.11.2022 19:08 Відповісти
Та я "спокійний як удав" Просто не можу зрозуміть - чого саме ти добиваєшся?
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30.11.2022 19:12 Відповісти
геть нічого. просто відповідаю на "З якого переляку".
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30.11.2022 19:17 Відповісти
Ну так і напиши - на якій підставі землі предків східнобалтійських народів потрібно передать полякам які там з"являлися лише епізодично і лише як чергові завойовники?
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30.11.2022 19:24 Відповісти
Никак не угомонишься.? Отдать Кенинг полякам это просто один из вариантов. раз ни Германия , ни Литва на него не претендуют. А теперь почему полякам? Про польско-литовские унии слышали? А про Грюнвальд? Очень рекомендую. И тогда не будет этих дилетантских вопросов . Тема закрыта
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01.12.2022 01:50 Відповісти
Ясно! Ляпнув язиком, а про аргументацію забув А тепер "викручуєшся" - бо по суті сказать нічого
1) Ні Німеччину, ні Литву про долю Кенігсберга не питали А вони мовчать, бо прекрасно знають про реальний юридичний статус цієї території
2) "Польсько-литовські унії" укладалися не з народом, який зараз "литовцями" іменується (вони державність та незалежність отримали тільки на початку ХХ століття), а з "Великим князівством Литовським" А це - ******* Білорусь!
3) До чого тут Грюнвальд? Ну - розгромили Тевтонський орден І що далі? На його місці постав Лівонський З ним москалі воювали через століття Перемогти не змогли і аж до другої половини ХХ століття ця територія так і залишилася німецькою
Так хто "дилетант"?
Тепер "тема закрита"! (Моя тобі порада - не лізь у історію та міжнародне право! Це - НЕ ТВОЄ!!!)
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01.12.2022 02:40 Відповісти
Тупа маячня упоротого блазня. На сміття
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01.12.2022 08:09 Відповісти
Аргументуй! А не заявляй: "Опонент неправий бо я з ним не згоден!! Незгоден тому що я думаю по-іншому
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01.12.2022 09:26 Відповісти
Великим князівством Литовським" А це - ******* Білорусь! ? И только?
На його місці постав Лівонський ... Чергова маяня . І так надалі. Ну зрозуміло щнавец історії . А зараз можеш скаржитися на мене і волати до адмінів
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01.12.2022 09:54 Відповісти
Та "нахрєн" ти здався - щоб я на тебе скаржився? Я пишу на кацапів туди - хоч і не часто А ти - "звичайний неук" що в школі на уроках історії у вікно горобцям дулі давав Не лоростаєш ти до "скарги адміну"
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01.12.2022 09:57 Відповісти
Дзеркало є? А я вже бачив таких "вчених" як ти - Янучара, Кива. На жаль для тебе ти їх рівня не досягнеш. За любий владі та за любих обставин . А зараз залишаю тебе переможцем". Бо спорити з дурнем - себе не поважати. Святкуй. йолоп
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01.12.2022 10:51 Відповісти
Телепню! У програмі по спеціалізації "Правознавство" для вищих учбових закладів існує така дисципліна - "Історія держави і права" Її викладають на першому курсі юридичних учбових закладів Так от - ці питання які ти пробуєш тут обговорить стосуються саме цієї дисципліни Я її вивчав А ти? Ти ж навіть не опустився до того щоб знайти в гуглі матеріали Потсдамської конференції щоб вияснить правовий статус Східної Прусії за результатами ІІ Світової війни Про те що ти не знаєш про цикл Лівонських війн які вела Московія в період правління Івана Грозного та про історичний період існування Вликого князівства Литовського я вже й мову не веду - ти там "дуб-дерево"!
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01.12.2022 10:59 Відповісти
Яке тупе... Ти ще забув про "Краткий курс истории КПСС" "Политєкономию социализма" і іншу дурість . Я ж тебе казав що історію пишуть люди, як і підручники. І кожен на свій розуим. Але ти таке посміховисько, що цього не розумієш. Не здивуюсь, якщо в 19 ти за зелених голосив
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01.12.2022 11:07 Відповісти
А до чого тут "Краткий курс"? Я тобі вказав на історичні факти, які не викликають сумнівів Вони підтверджені купою історичних документів з архівів західноєвропейських країн А ти тут "рогом землю риєш" і стараєшся ЩОСЬ довести, не розбираючись у цих питаннях
А за кого я голосував - то моя справа До речі - на мене вже по кілька років підписано багато людей, у яких твоя "пред"ява" стосовно мого "голосування за зелених" викличе гомеричний регіт
Ти хоч трохи головою думай, перед тим як на форум лізти з повчаннями А то "хвицаєшся, наче кобила, якій віжки під хвіст потрапили"!
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01.12.2022 13:04 Відповісти
Та "нахрєн" ти здався
Телепню
дуб-дерево
рогом землю риєш
наче кобила
Так хто кого ображає, исторік-казочник із холодильника? Тепер ображайся на себе
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01.12.2022 18:13 Відповісти
Як ти себе повів - так і отримав! Не я починав! Тим більше, що основна маса моїх висловів - ідіоматичні, що стосуються характеристики твоєї поведінки, а не відносяться до тебе, як до "особистості"! А ти всі образливі вислови ліпив саме до мене Я дивлюся - ти і в риториці - "недоганяючий"! Ну - це не моя вина, а твоя біда! Я тут тобі нічим допомогти не в силі
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01.12.2022 18:20 Відповісти
Для тебе, самозакохане опудоло, все тільки починаєтся. правознавець із погреба... А нразі не вештайся під ногами зі своєю несенитнецею
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01.12.2022 18:34 Відповісти
Ох як же тебе "заковбасило"! "Наче возом зачепив" - бо пишеш,"захлинаючись" від злоби - навіть на граматичні помилки уваги не звертаєш!
А історії я тебе навчу - ти у мене тепер будеш "отримувать копняка під зад" кожен, раз коли про історію на форумі заговориш
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01.12.2022 18:39 Відповісти
ну был Грюнвальд и что потом орден еще лет так 90 ураганил вплоть до начала 16го века пока не сделал финт ушами став вассалом Жечи Посполитой
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01.12.2022 11:09 Відповісти
не че что балты из Прусии ураганили так что их пугались даже наследники Рагнара и прочих Синезубых пенителей волн .И задолбали так Ганзу что те к папе подкатили с бочкой золотишка ради похода крестового на сих товарищей ну и к Богемцам тоже подсуетились на деньги
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01.12.2022 11:15 Відповісти
Оставайся там навсегда
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29.11.2022 19:07 Відповісти
Не долго музыка играла,
Не долго фраер "танцевал"...
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29.11.2022 19:11 Відповісти
Бачиш - як тобі не подобається коли тебе ображають! Скаргу адміну написав на "Веселого Джона" за лайку А сам тут на цій гілці мене "обгавкував" як хотів - хоча я ні одного образливого слова тобі не написав (а було за що - між іншим)
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01.12.2022 14:49 Відповісти
В Кеніґсбергській області розруха і запустіння. Ще тут не вистачало такого керівника.
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29.11.2022 19:14 Відповісти
..відверто, не здивувався би, якби кадри дермака повернули би будь-якому засланцю кремля якусь жИрну посаду, а хоча б і в ОПі чи ще де на печЕрних пагорбах.. бо зебіли рулять без гальм - війна усе спише (міркують вони-дурненькі)
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29.11.2022 19:21 Відповісти
Невже готуються до "жесту доброї волі" у Східній Прусії? А що? Досвід в цієї потвори вже є...
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29.11.2022 19:26 Відповісти
Російському "главі уряду" Херсонщини Єлісєєву повернули посаду у Калінінграді.
Ай-яй-яй, а что случилось?
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29.11.2022 19:27 Відповісти
Вапрос из анкеты: пачиму уволились с прежнего места работы?
Атвет: патамушта получили п@зды
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29.11.2022 19:32 Відповісти
То, что они получили и получают это даже не п...зды, это полный фарш называется. В пыль
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29.11.2022 19:35 Відповісти
Блін дебіл приперся сюди керувати! На своїй кацапії порядок наведи!
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29.11.2022 19:37 Відповісти
Це заслання було, в душі, я думаю, він дякує ЗСУ😁
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29.11.2022 22:39 Відповісти
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29.11.2022 19:48 Відповісти
Навєрна шота случілась шота праізашло...
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29.11.2022 19:49 Відповісти
Цікаво, а чи не є цей Аліханов родичем іншої Аліханової?
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29.11.2022 19:50 Відповісти
А шо з їбл**м, кацап? Шото він не радий поверненню в рідні ****ня
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30.11.2022 03:54 Відповісти
Калинингсберг...
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30.11.2022 08:34 Відповісти
 
 