Російському "главі уряду" Херсонщини Єлісєєву повернули посаду у Калінінграді.

Губернатор російської Калінінградської області Антон Аліханов підписав указ про повернення на посаду свого заступника Сергія Єлісєєва, який раніше працював "головою уряду" анексованої частини Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Єлісєєва призначили на посаду в окупаційній адміністрації на початку липня 2022 року. До цього він служив в органах ФСБ та працював в уряді Калінінградської області. З липня 2021 року він обіймав посаду першого заступника голови обласного уряду - керівника апарату уряду. Тепер його відновлено на цій же посаді.

Нагадаємо, наприкінці вересня Кремль на офіційному рівні анексував Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області України. Втім вже 11 листопада російські війська залишили Херсон. Це єдиний обласний центр України, який Росія захопила від 24 лютого.

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