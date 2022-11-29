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Новости Война
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Российскому "главе правительства" Херсонщины Елисееву вернули должность в Калининграде

сергій,єлісєєв

Губернатор российской Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о возвращении на должность своего заместителя Сергея Елисеева, ранее работавшего "главой правительства" аннексированной части Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Елисеев был назначен на должность в оккупационной администрации в начале июля 2022 года. До этого он служил в органах ФСБ и работал в правительстве Калининградской области. С июля 2021 года он занимал должность первого заместителя главы областного правительства – руководителя аппарата правительства. Теперь он восстановлен в этой же должности.

Напомним, в конце сентября Кремль на официальном уровне аннексировал Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины. Впрочем, уже 11 ноября российские войска покинули Херсон. Это единственный областной центр Украины, который Россия захватила с 24 февраля.

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Автор: 

Калининград (108) оккупация (10212) россия (96442) деоккупация (847) Херсонская область (4955)


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Топ комментарии
+15
"Вазвращение в Мухосранск" (эпическая сага)
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29.11.2022 19:01 Ответить
+15
Кінбурнська коса зараз. Щось відбувається в районі селища Римби.
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29.11.2022 19:04 Ответить
+13
Буде готувати "жест доброй воли" для Кенінгсберга
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29.11.2022 19:07 Ответить
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"Вазвращение в Мухосранск" (эпическая сага)
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29.11.2022 19:01 Ответить
От там в калінінграді його потрібно замовити місцевому криміналу.
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29.11.2022 19:02 Ответить
Коли там його вже чайком напоять?
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29.11.2022 19:03 Ответить
З полонієм?
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29.11.2022 20:06 Ответить
Ну незнаю, може цей пішак не вартий навіть таких витрат. Тому зі щурячою отрутою
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30.11.2022 03:20 Ответить
Кінбурнська коса зараз. Щось відбувається в районі селища Римби.
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29.11.2022 19:04 Ответить
Файно!
Але там прямо зараз бавовна самісінькому під кремлем! Чекаємо на новини!
https://t.me/D7_channel/22961?single
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29.11.2022 19:10 Ответить
Гарно як. Якби ще й ***** дупу підпалило
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30.11.2022 03:48 Ответить
Буде готувати "жест доброй воли" для Кенінгсберга
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29.11.2022 19:07 Ответить
С Кенингом все сложно. Немецкий город, на польской земле. Потому и не ставят в ЕС вопрос, о том что мандат России на Кенинг давно закончился
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29.11.2022 19:16 Ответить
тогда Литве.
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29.11.2022 19:19 Ответить
Тоді як вільне місто у ЄС. 😊
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29.11.2022 19:29 Ответить
"З якого переляку" на "польській"? Поляки, у тих краях, були такими ж "окупантами", як і німці та кацапи, після них!
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29.11.2022 22:38 Ответить
Тевтонцы такие же завоеватели Восточной Пруссии как и венгры на Закарпатье, как московиты в Новгороде. Окатоличивание и онеметчивание населения это тот эе руцкий мир.
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30.11.2022 02:33 Ответить
Я "щось не те" сказав? "Тевтонці" і є "німці"
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30.11.2022 04:44 Ответить
Тевтонцы - да немцы. Пруссы - нет

В https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIII веке под предлогом христианизации пруссов их земли завоевал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD Тевтонский орден . Первые отряды рыцарей этого ордена появились в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1 Пруссии https://en.wikipedia.org/wiki/Prussia_(region) [en] в 1230 году - уже после того, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE папа Римский в https://ru.wikipedia.org/wiki/1218_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1218 году издал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0 буллу , приравнивающую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4 крестовый поход в Пруссию к крестовым походам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Палестину .

Начался процесс заселения прусских земель немецкими колонистами
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30.11.2022 07:50 Ответить
Я історію знаю
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30.11.2022 09:35 Ответить
Да неужели ? "Историю пишут победители"
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30.11.2022 10:37 Ответить
І до чого тут ЦЕ? Мені прекрасно відомо що плем"я "пруссів" було "балтомовним" і їх мова нагадувала мову ******** латишів і литовців А "прусаки" - це онімечені "пруси" та німецькі колоністи
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30.11.2022 10:43 Ответить
А до того.
1. Справжню історію не знає ніхто. Навіть рік заснування Києва вигадали , навіть рік заснувння Мацкви не визначен.
2. Прусії вже нема. Німці щось не вимагають від рашки повернення Кенінга. Та й вже було - "польський коридор".
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30.11.2022 11:49 Ответить
Чого ти від мене хочеш? Довести, що ти знаєш історію краще за мене? Знай! Я тобі не заважаю...
А вимагать повернення Східної Пусії німці не мають права - вона була анексована за результатами війни рішенням переможців та розділена між Польщею та СРСР Південна частина увійшла до складу Польщі, а північна стала Калінінградською областю
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30.11.2022 18:03 Ответить
Не треба нервувати. Коли я був молодше, 100 грамів від стресів допомогало. Тай й ця горілка була добра
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30.11.2022 19:08 Ответить
Та я "спокійний як удав" Просто не можу зрозуміть - чого саме ти добиваєшся?
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30.11.2022 19:12 Ответить
геть нічого. просто відповідаю на "З якого переляку".
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30.11.2022 19:17 Ответить
Ну так і напиши - на якій підставі землі предків східнобалтійських народів потрібно передать полякам які там з"являлися лише епізодично і лише як чергові завойовники?
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30.11.2022 19:24 Ответить
Никак не угомонишься.? Отдать Кенинг полякам это просто один из вариантов. раз ни Германия , ни Литва на него не претендуют. А теперь почему полякам? Про польско-литовские унии слышали? А про Грюнвальд? Очень рекомендую. И тогда не будет этих дилетантских вопросов . Тема закрыта
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01.12.2022 01:50 Ответить
Ясно! Ляпнув язиком, а про аргументацію забув А тепер "викручуєшся" - бо по суті сказать нічого
1) Ні Німеччину, ні Литву про долю Кенігсберга не питали А вони мовчать, бо прекрасно знають про реальний юридичний статус цієї території
2) "Польсько-литовські унії" укладалися не з народом, який зараз "литовцями" іменується (вони державність та незалежність отримали тільки на початку ХХ століття), а з "Великим князівством Литовським" А це - ******* Білорусь!
3) До чого тут Грюнвальд? Ну - розгромили Тевтонський орден І що далі? На його місці постав Лівонський З ним москалі воювали через століття Перемогти не змогли і аж до другої половини ХХ століття ця територія так і залишилася німецькою
Так хто "дилетант"?
Тепер "тема закрита"! (Моя тобі порада - не лізь у історію та міжнародне право! Це - НЕ ТВОЄ!!!)
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01.12.2022 02:40 Ответить
Тупа маячня упоротого блазня. На сміття
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01.12.2022 08:09 Ответить
Аргументуй! А не заявляй: "Опонент неправий бо я з ним не згоден!! Незгоден тому що я думаю по-іншому
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01.12.2022 09:26 Ответить
Великим князівством Литовським" А це - ******* Білорусь! ? И только?
На його місці постав Лівонський ... Чергова маяня . І так надалі. Ну зрозуміло щнавец історії . А зараз можеш скаржитися на мене і волати до адмінів
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01.12.2022 09:54 Ответить
Та "нахрєн" ти здався - щоб я на тебе скаржився? Я пишу на кацапів туди - хоч і не часто А ти - "звичайний неук" що в школі на уроках історії у вікно горобцям дулі давав Не лоростаєш ти до "скарги адміну"
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01.12.2022 09:57 Ответить
Дзеркало є? А я вже бачив таких "вчених" як ти - Янучара, Кива. На жаль для тебе ти їх рівня не досягнеш. За любий владі та за любих обставин . А зараз залишаю тебе переможцем". Бо спорити з дурнем - себе не поважати. Святкуй. йолоп
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01.12.2022 10:51 Ответить
Телепню! У програмі по спеціалізації "Правознавство" для вищих учбових закладів існує така дисципліна - "Історія держави і права" Її викладають на першому курсі юридичних учбових закладів Так от - ці питання які ти пробуєш тут обговорить стосуються саме цієї дисципліни Я її вивчав А ти? Ти ж навіть не опустився до того щоб знайти в гуглі матеріали Потсдамської конференції щоб вияснить правовий статус Східної Прусії за результатами ІІ Світової війни Про те що ти не знаєш про цикл Лівонських війн які вела Московія в період правління Івана Грозного та про історичний період існування Вликого князівства Литовського я вже й мову не веду - ти там "дуб-дерево"!
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01.12.2022 10:59 Ответить
Яке тупе... Ти ще забув про "Краткий курс истории КПСС" "Политєкономию социализма" і іншу дурість . Я ж тебе казав що історію пишуть люди, як і підручники. І кожен на свій розуим. Але ти таке посміховисько, що цього не розумієш. Не здивуюсь, якщо в 19 ти за зелених голосив
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01.12.2022 11:07 Ответить
А до чого тут "Краткий курс"? Я тобі вказав на історичні факти, які не викликають сумнівів Вони підтверджені купою історичних документів з архівів західноєвропейських країн А ти тут "рогом землю риєш" і стараєшся ЩОСЬ довести, не розбираючись у цих питаннях
А за кого я голосував - то моя справа До речі - на мене вже по кілька років підписано багато людей, у яких твоя "пред"ява" стосовно мого "голосування за зелених" викличе гомеричний регіт
Ти хоч трохи головою думай, перед тим як на форум лізти з повчаннями А то "хвицаєшся, наче кобила, якій віжки під хвіст потрапили"!
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01.12.2022 13:04 Ответить
Та "нахрєн" ти здався
Телепню
дуб-дерево
рогом землю риєш
наче кобила
Так хто кого ображає, исторік-казочник із холодильника? Тепер ображайся на себе
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01.12.2022 18:13 Ответить
Як ти себе повів - так і отримав! Не я починав! Тим більше, що основна маса моїх висловів - ідіоматичні, що стосуються характеристики твоєї поведінки, а не відносяться до тебе, як до "особистості"! А ти всі образливі вислови ліпив саме до мене Я дивлюся - ти і в риториці - "недоганяючий"! Ну - це не моя вина, а твоя біда! Я тут тобі нічим допомогти не в силі
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01.12.2022 18:20 Ответить
Для тебе, самозакохане опудоло, все тільки починаєтся. правознавець із погреба... А нразі не вештайся під ногами зі своєю несенитнецею
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01.12.2022 18:34 Ответить
Ох як же тебе "заковбасило"! "Наче возом зачепив" - бо пишеш,"захлинаючись" від злоби - навіть на граматичні помилки уваги не звертаєш!
А історії я тебе навчу - ти у мене тепер будеш "отримувать копняка під зад" кожен, раз коли про історію на форумі заговориш
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01.12.2022 18:39 Ответить
ну был Грюнвальд и что потом орден еще лет так 90 ураганил вплоть до начала 16го века пока не сделал финт ушами став вассалом Жечи Посполитой
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01.12.2022 11:09 Ответить
не че что балты из Прусии ураганили так что их пугались даже наследники Рагнара и прочих Синезубых пенителей волн .И задолбали так Ганзу что те к папе подкатили с бочкой золотишка ради похода крестового на сих товарищей ну и к Богемцам тоже подсуетились на деньги
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01.12.2022 11:15 Ответить
Оставайся там навсегда
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29.11.2022 19:07 Ответить
Не долго музыка играла,
Не долго фраер "танцевал"...
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29.11.2022 19:11 Ответить
Бачиш - як тобі не подобається коли тебе ображають! Скаргу адміну написав на "Веселого Джона" за лайку А сам тут на цій гілці мене "обгавкував" як хотів - хоча я ні одного образливого слова тобі не написав (а було за що - між іншим)
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01.12.2022 14:49 Ответить
В Кеніґсбергській області розруха і запустіння. Ще тут не вистачало такого керівника.
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29.11.2022 19:14 Ответить
..відверто, не здивувався би, якби кадри дермака повернули би будь-якому засланцю кремля якусь жИрну посаду, а хоча б і в ОПі чи ще де на печЕрних пагорбах.. бо зебіли рулять без гальм - війна усе спише (міркують вони-дурненькі)
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29.11.2022 19:21 Ответить
Невже готуються до "жесту доброї волі" у Східній Прусії? А що? Досвід в цієї потвори вже є...
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29.11.2022 19:26 Ответить
Російському "главі уряду" Херсонщини Єлісєєву повернули посаду у Калінінграді.
Ай-яй-яй, а что случилось?
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29.11.2022 19:27 Ответить
Вапрос из анкеты: пачиму уволились с прежнего места работы?
Атвет: патамушта получили п@зды
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29.11.2022 19:32 Ответить
То, что они получили и получают это даже не п...зды, это полный фарш называется. В пыль
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29.11.2022 19:35 Ответить
Блін дебіл приперся сюди керувати! На своїй кацапії порядок наведи!
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29.11.2022 19:37 Ответить
Це заслання було, в душі, я думаю, він дякує ЗСУ😁
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29.11.2022 22:39 Ответить
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29.11.2022 19:48 Ответить
Навєрна шота случілась шота праізашло...
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29.11.2022 19:49 Ответить
Цікаво, а чи не є цей Аліханов родичем іншої Аліханової?
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29.11.2022 19:50 Ответить
А шо з їбл**м, кацап? Шото він не радий поверненню в рідні ****ня
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30.11.2022 03:54 Ответить
Калинингсберг...
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30.11.2022 08:34 Ответить
 
 