Российскому "главе правительства" Херсонщины Елисееву вернули должность в Калининграде
Губернатор российской Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о возвращении на должность своего заместителя Сергея Елисеева, ранее работавшего "главой правительства" аннексированной части Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Елисеев был назначен на должность в оккупационной администрации в начале июля 2022 года. До этого он служил в органах ФСБ и работал в правительстве Калининградской области. С июля 2021 года он занимал должность первого заместителя главы областного правительства – руководителя аппарата правительства. Теперь он восстановлен в этой же должности.
Напомним, в конце сентября Кремль на официальном уровне аннексировал Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины. Впрочем, уже 11 ноября российские войска покинули Херсон. Это единственный областной центр Украины, который Россия захватила с 24 февраля.
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Але там прямо зараз бавовна самісінькому під кремлем! Чекаємо на новини!
https://t.me/D7_channel/22961?single
В https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIII веке под предлогом христианизации пруссов их земли завоевал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD Тевтонский орден . Первые отряды рыцарей этого ордена появились в https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1 Пруссии https://en.wikipedia.org/wiki/Prussia_(region) [en] в 1230 году - уже после того, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE папа Римский в https://ru.wikipedia.org/wiki/1218_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1218 году издал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0 буллу , приравнивающую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4 крестовый поход в Пруссию к крестовым походам в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Палестину .
Начался процесс заселения прусских земель немецкими колонистами
1. Справжню історію не знає ніхто. Навіть рік заснування Києва вигадали , навіть рік заснувння Мацкви не визначен.
2. Прусії вже нема. Німці щось не вимагають від рашки повернення Кенінга. Та й вже було - "польський коридор".
А вимагать повернення Східної Пусії німці не мають права - вона була анексована за результатами війни рішенням переможців та розділена між Польщею та СРСР Південна частина увійшла до складу Польщі, а північна стала Калінінградською областю
1) Ні Німеччину, ні Литву про долю Кенігсберга не питали А вони мовчать, бо прекрасно знають про реальний юридичний статус цієї території
2) "Польсько-литовські унії" укладалися не з народом, який зараз "литовцями" іменується (вони державність та незалежність отримали тільки на початку ХХ століття), а з "Великим князівством Литовським" А це - ******* Білорусь!
3) До чого тут Грюнвальд? Ну - розгромили Тевтонський орден І що далі? На його місці постав Лівонський З ним москалі воювали через століття Перемогти не змогли і аж до другої половини ХХ століття ця територія так і залишилася німецькою
Так хто "дилетант"?
Тепер "тема закрита"! (Моя тобі порада - не лізь у історію та міжнародне право! Це - НЕ ТВОЄ!!!)
На його місці постав Лівонський ... Чергова маяня . І так надалі. Ну зрозуміло щнавец історії . А зараз можеш скаржитися на мене і волати до адмінів
А за кого я голосував - то моя справа До речі - на мене вже по кілька років підписано багато людей, у яких твоя "пред"ява" стосовно мого "голосування за зелених" викличе гомеричний регіт
Ти хоч трохи головою думай, перед тим як на форум лізти з повчаннями А то "хвицаєшся, наче кобила, якій віжки під хвіст потрапили"!
Телепню
дуб-дерево
рогом землю риєш
наче кобила
Так хто кого ображає, исторік-казочник із холодильника? Тепер ображайся на себе
А історії я тебе навчу - ти у мене тепер будеш "отримувать копняка під зад" кожен, раз коли про історію на форумі заговориш
Не долго фраер "танцевал"...
Ай-яй-яй, а что случилось?
Атвет: патамушта получили п@зды