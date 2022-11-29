Российскому "главе правительства" Херсонщины Елисееву вернули должность в Калининграде

Губернатор российской Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о возвращении на должность своего заместителя Сергея Елисеева, ранее работавшего "главой правительства" аннексированной части Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Елисеев был назначен на должность в оккупационной администрации в начале июля 2022 года. До этого он служил в органах ФСБ и работал в правительстве Калининградской области. С июля 2021 года он занимал должность первого заместителя главы областного правительства – руководителя аппарата правительства. Теперь он восстановлен в этой же должности.

Напомним, в конце сентября Кремль на официальном уровне аннексировал Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины. Впрочем, уже 11 ноября российские войска покинули Херсон. Это единственный областной центр Украины, который Россия захватила с 24 февраля.

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