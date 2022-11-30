Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України: є декілька варіантів

Виступаючи на зустрічі глав МЗС G7, інших країн-партнерів та керівництва європейських фінансових інституцій в Бухаресті, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про можливі шляхи подолання дефіциту електроенергії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Перший варіант - це купувати електроенергію в ЄС. Але на ринку ЄС ціни значно вищі ніж в Україні, тому потрібна буде додаткова фінансова підтримка", - зазначив міністр.

За його словами, другий спосіб передбачає забезпечення України необхідним енергетичним обладнанням, трансформаторами та генераторами, які допоможуть компенсувати пошкоджену енергетичну інфраструктуру.

У цьому контексті Кулеба висловив вдячність США за надання Україні 53 млн дол. для термінової закупівлі енергетичного обладнання.

Міністр окремо наголосив, що, починаючи з 10 жовтня, Росія запустила по території України понад 600 ракет та атакувала критичні об’єкти інфраструктури. Він підкреслив, що Росія буде продовжувати ракетний терор проти України.

Також читайте: Станом на 11:00 30 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України складає 27%, - "Укренерго"

"Критично важливо забезпечити Україну необхідним обладнанням для відновлення електричних потужностей. Але не менш важливо продовжувати надавати допомогу для захисту цього обладнання від повторних атак, зокрема шляхом постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони", - підсумував Кулеба.