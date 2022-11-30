Рашисти насильно вивезли цивільних із Кінбурнської коси, - Кім

На Миколаївщині російські загарбники насильно вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурнській косі.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам стало відомо, що два дні тому російські загарбники насильно, проти їх волі вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурській косі. Це десь 37 осіб", - сказав очільник обладміністрації.

Він також наголосив, що ситуація щодо бойових дій на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші, бо там є свої особливості.

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