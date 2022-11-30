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Рашисти насильно вивезли цивільних із Кінбурнської коси, - Кім

рф,окупанти

На Миколаївщині російські загарбники насильно вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурнській косі.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам стало відомо, що два дні тому російські загарбники насильно, проти їх волі вивезли мешканців населених пунктів, які розміщені на Кінбурській косі. Це десь 37 осіб", - сказав очільник обладміністрації.

Він також наголосив, що ситуація щодо бойових дій на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші, бо там є свої особливості.

Читайте: ЗСУ поки не контролюють Кінбурнську косу, - сили оборони Таврійського напрямку

Автор: 

Миколаївська область (2304) Кім Віталій (471)


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Якого хрена ті цивільні там взагалі робили? Хоча,якщо "ватніки",то питань нема.
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30.11.2022 13:12 Відповісти
Прикинь, вони там жили!
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30.11.2022 19:22 Відповісти
Лівий берег можуть затопити. Впевнений, що дамба замінована.
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30.11.2022 13:38 Відповісти
 
 