Ситуацію в Ладижині на Вінниччині стабілізувати ще не вдалось, - ОВА

Ситуацію в Ладижині на Вінниччині, який залишився без тепла після ракетного обстрілу 23 листопада, стабілізувати ще не вдалося.

Про це у Телеграмі повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуацію в Ладижині стабілізувати ще не вдалось. 18 тисяч населення Вінниччини залишаються без опалення - надзвичайна ситуація воєнного характеру. Після ракетних ударів 23 листопада Ладижинська ТЕС зупинена. Це було єдине підприємство, яке надавало тепло у Ладижин", - написав Борзов.

За його словами, за 10 місяців війни влада міста до початку опалювального періоду мала б подумати й про альтернативні варіанти забезпечення міста теплом. Наразі ж у місті потрібно створювати нову систему альтернативного опалення.

Борзов зазначив, що міська влада не в змозі це зробити за короткий термін, тому військова адміністрація шукає можливості якнайшвидше забезпечити теплом жителів Ладижина, зокрема, вирішує технічні питання щодо нової котельні.

"Питань з фінансуванням немає. Є лише із терміном виготовлення специфічних агрегатів - потрібен певний час", - повідомив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ладижині на Вінниччині надзвичайна ситуація воєнного характеру: 18 тисяч мешканців без теплопостачання

Наразі ДСНС розгортає у місті додаткові пункти обігріву, вживаються заходи, щоб люди могли отримати тепло та електроенергію.

У місті дві школи опалюються твердопаливними котлами, вони забезпечені дизельними генераторами.

Хворих з місцевої лікарні переводять до Гайсинської ЦРЛ.

Начальник ОВА наголосив, що про евакуацію жителів Ладижина наразі не йдеться.