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Новини Війна
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Ситуацію в Ладижині на Вінниччині стабілізувати ще не вдалось, - ОВА

ладижин

Ситуацію в Ладижині на Вінниччині, який залишився без тепла після ракетного обстрілу 23 листопада, стабілізувати ще не вдалося.

Про це у Телеграмі повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуацію в Ладижині стабілізувати ще не вдалось. 18 тисяч населення Вінниччини залишаються без опалення - надзвичайна ситуація воєнного характеру. Після ракетних ударів 23 листопада Ладижинська ТЕС зупинена. Це було єдине підприємство, яке надавало тепло у Ладижин", - написав Борзов.

За його словами, за 10 місяців війни влада міста до початку опалювального періоду мала б подумати й про альтернативні варіанти забезпечення міста теплом. Наразі ж у місті потрібно створювати нову систему альтернативного опалення.

Борзов зазначив, що міська влада не в змозі це зробити за короткий термін, тому військова адміністрація шукає можливості якнайшвидше забезпечити теплом жителів Ладижина, зокрема, вирішує технічні питання щодо нової котельні.

"Питань з фінансуванням немає. Є лише із терміном виготовлення специфічних агрегатів - потрібен певний час", - повідомив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ладижині на Вінниччині надзвичайна ситуація воєнного характеру: 18 тисяч мешканців без теплопостачання

Наразі ДСНС розгортає у місті додаткові пункти обігріву, вживаються заходи, щоб люди могли отримати тепло та електроенергію.

У місті дві школи опалюються твердопаливними котлами, вони забезпечені дизельними генераторами.

Хворих з місцевої лікарні переводять до Гайсинської ЦРЛ.

Начальник ОВА наголосив, що про евакуацію жителів Ладижина наразі не йдеться.

Автор: 

Вінницька область (1034) опалення (921) Борзов Сергій (50)


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Топ коментарі
+4
вони тут накуй не потрібні
тут треба сбу та прокуратуру
а ше хороших булалтерів, щоб вирахували, скільки сот мільйонів скиздяно за роки правління коломейцева
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30.11.2022 13:32 Відповісти
+3
Что-то депутаты от СН не едут туда с проверкой
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30.11.2022 13:23 Відповісти
+3
а тому що бордюри пофарбовані три раза, останній раз в вересні
квіток насаджено більше чим у всій області разом взятій
маз-пилосос все літо та осінь, кожен Божий день мів і сосав
тільки не зрозуміло що але близько тижня тому, заправився на ОККО, до повного, можете перевірити
роботи по освоюванню тендерних грошей продовжуються
на разі йде оздоблювання фасаду, ДК
от і весь куй до копійки
рижий ганндон (колишній МЕР) керує містом по телефону до сьогодня хоч має сидіти в тюрмі
вся остальна ******* яка допомагала йому грабувати місто 20 років, на місцях
нікуя не змінилося
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30.11.2022 13:29 Відповісти
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Что-то депутаты от СН не едут туда с проверкой
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30.11.2022 13:23 Відповісти
вони тут накуй не потрібні
тут треба сбу та прокуратуру
а ше хороших булалтерів, щоб вирахували, скільки сот мільйонів скиздяно за роки правління коломейцева
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30.11.2022 13:32 Відповісти
Вони приїдуть, тільки тоді, коли все буде відновлено.
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30.11.2022 14:49 Відповісти
а тому що бордюри пофарбовані три раза, останній раз в вересні
квіток насаджено більше чим у всій області разом взятій
маз-пилосос все літо та осінь, кожен Божий день мів і сосав
тільки не зрозуміло що але близько тижня тому, заправився на ОККО, до повного, можете перевірити
роботи по освоюванню тендерних грошей продовжуються
на разі йде оздоблювання фасаду, ДК
от і весь куй до копійки
рижий ганндон (колишній МЕР) керує містом по телефону до сьогодня хоч має сидіти в тюрмі
вся остальна ******* яка допомагала йому грабувати місто 20 років, на місцях
нікуя не змінилося
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30.11.2022 13:29 Відповісти
а люди що?, вони ж все бачили та обирали знову та знову...
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30.11.2022 13:33 Відповісти
Так це ж кругом -- чого лізут до власті -- шоб собі копієчку збити .
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30.11.2022 13:38 Відповісти
Ми в Одесі теж все бачимо, але чомусь знов у нас мером Труханов. Містика
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30.11.2022 14:52 Відповісти
а ти подивись кругом себе
підарасів бачиш???
мабудь ні....
а їх повно!!!!!
тому ї вибирали
любий мер маленького міста через підарасів-пристосуванців не має жодного шансу програти вибори
жодного
я сам вивів формулу, чому так, і вона точна на 100%
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30.11.2022 13:41 Відповісти
Альтернативне опалення-індивідуальне автономне опалення! Якраз таке яке влада багато років забороняє тому що на централізованому зав'язаний велий бізнес, а він свого не випустить !
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30.11.2022 13:43 Відповісти
Полностью согласен. Всю жизнь палки в колеса вставляют автономке, а как жареных питух в попу клюнул, так кто-то виноват...
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30.11.2022 14:23 Відповісти
Да ладно! Местные власти должны были подумать об альтернотивном методе? Серьезно? Да в любом городе с центральным отоплением долбани по котельной и тепло закончится! ЭТО ВЕЗДЕ ТАК!
Потому что надо было не только разрешать ставить автономку, но и поощрять! Но хотели централизовано бабки с людей снимать, запрещали...
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30.11.2022 14:21 Відповісти
Владі треба було думати про опалення в умовах війни ще з весни . . І встановлювати як резерв - твердопаливні котли ..! Палива для них , в нас більш чим вдосталь . Наприклад - звичайна тюкована солома .
Є котли на соломі , які можуть обігрівати по 20 - 30 тис квадратів площі .
.
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30.11.2022 14:24 Відповісти
 
 