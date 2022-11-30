Ситуацію в Ладижині на Вінниччині стабілізувати ще не вдалось, - ОВА
Ситуацію в Ладижині на Вінниччині, який залишився без тепла після ракетного обстрілу 23 листопада, стабілізувати ще не вдалося.
Про це у Телеграмі повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуацію в Ладижині стабілізувати ще не вдалось. 18 тисяч населення Вінниччини залишаються без опалення - надзвичайна ситуація воєнного характеру. Після ракетних ударів 23 листопада Ладижинська ТЕС зупинена. Це було єдине підприємство, яке надавало тепло у Ладижин", - написав Борзов.
За його словами, за 10 місяців війни влада міста до початку опалювального періоду мала б подумати й про альтернативні варіанти забезпечення міста теплом. Наразі ж у місті потрібно створювати нову систему альтернативного опалення.
Борзов зазначив, що міська влада не в змозі це зробити за короткий термін, тому військова адміністрація шукає можливості якнайшвидше забезпечити теплом жителів Ладижина, зокрема, вирішує технічні питання щодо нової котельні.
"Питань з фінансуванням немає. Є лише із терміном виготовлення специфічних агрегатів - потрібен певний час", - повідомив посадовець.
Наразі ДСНС розгортає у місті додаткові пункти обігріву, вживаються заходи, щоб люди могли отримати тепло та електроенергію.
У місті дві школи опалюються твердопаливними котлами, вони забезпечені дизельними генераторами.
Хворих з місцевої лікарні переводять до Гайсинської ЦРЛ.
Начальник ОВА наголосив, що про евакуацію жителів Ладижина наразі не йдеться.
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тут треба сбу та прокуратуру
а ше хороших булалтерів, щоб вирахували, скільки сот мільйонів скиздяно за роки правління коломейцева
квіток насаджено більше чим у всій області разом взятій
маз-пилосос все літо та осінь, кожен Божий день мів і сосав
тільки не зрозуміло що але близько тижня тому, заправився на ОККО, до повного, можете перевірити
роботи по освоюванню тендерних грошей продовжуються
на разі йде оздоблювання фасаду, ДК
от і весь куй до копійки
рижий ганндон (колишній МЕР) керує містом по телефону до сьогодня хоч має сидіти в тюрмі
вся остальна ******* яка допомагала йому грабувати місто 20 років, на місцях
нікуя не змінилося
підарасів бачиш???
мабудь ні....
а їх повно!!!!!
тому ї вибирали
любий мер маленького міста через підарасів-пристосуванців не має жодного шансу програти вибори
жодного
я сам вивів формулу, чому так, і вона точна на 100%
Потому что надо было не только разрешать ставить автономку, но и поощрять! Но хотели централизовано бабки с людей снимать, запрещали...
Є котли на соломі , які можуть обігрівати по 20 - 30 тис квадратів площі .
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