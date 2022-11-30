Норвегія передала Україні п’ять військових автобусів швидкої допомоги

Норвегія передала Україні військові медичні автобуси через механізм НАТО.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Пожертвування вартістю три мільйони євро координував центр EADRCC на основі угоди про фінансування з Норвегією. Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна відправила запит на міжнародну допомогу через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC).

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