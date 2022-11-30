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Норвегія передала Україні п’ять військових автобусів швидкої допомоги
Норвегія передала Україні військові медичні автобуси через механізм НАТО.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Пожертвування вартістю три мільйони євро координував центр EADRCC на основі угоди про фінансування з Норвегією. Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Україна відправила запит на міжнародну допомогу через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC).
Топ коментарі
+9 vsbu vsbu
показати весь коментар30.11.2022 13:23 Відповісти Посилання
+4 Valentin Pe
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+3 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар30.11.2022 13:41 Відповісти Посилання
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https://www.n-tv.de/politik/Ungarn-********-gut-13-Milliarden-Euro-durch-die-Lappen-gehen-article23753505.html