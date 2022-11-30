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Новини Допомога Україні
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Норвегія передала Україні п’ять військових автобусів швидкої допомоги

автобус,норвегія

Норвегія передала Україні військові медичні автобуси через механізм НАТО.

Про це  йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Пожертвування вартістю три мільйони євро координував центр EADRCC на основі угоди про фінансування з Норвегією. Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Україна відправила запит на міжнародну допомогу через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія надасть 14,5 млн євро на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військових

Автор: 

Норвегія (797) Україна (5990) автобус (358)


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Топ коментарі
+9
Норвегія - Якуніна затримала, газогін у Польщу разом зполяками облаштувала, зброю дала, тепер автобуси - ну що, хіба мало? Дякуємо
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30.11.2022 13:23 Відповісти
+4
ЕU ставить хрест на допомозі мадярії у розмірі 13 млрд. евро
https://www.n-tv.de/politik/Ungarn-********-gut-13-Milliarden-Euro-durch-die-Lappen-gehen-article23753505.html
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30.11.2022 13:38 Відповісти
+3
кацапи прихватизували і знищили якийсь чуркін,в інтересах кацапської промисловості (між кучмою та ющенком)
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30.11.2022 13:41 Відповісти
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Норвегія - Якуніна затримала, газогін у Польщу разом зполяками облаштувала, зброю дала, тепер автобуси - ну що, хіба мало? Дякуємо
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30.11.2022 13:23 Відповісти
насправді надають дуже багато - дуже...
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30.11.2022 15:01 Відповісти
Takk skal du ha!
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30.11.2022 13:27 Відповісти
А я ещё ЛАЗы помню... Закрыт завод, наверное?
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30.11.2022 13:34 Відповісти
кацапи прихватизували і знищили якийсь чуркін,в інтересах кацапської промисловості (між кучмою та ющенком)
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30.11.2022 13:41 Відповісти
Жаль. Эти мощности можно было бы перепрофилировать под военные нужны, под мобильные госпитали... Кстати по странам восточной Европы кацапы многое скупили после развала соц.лагеря и уничтожили. В Румынии знаю несколько предприятий
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30.11.2022 13:44 Відповісти
у нас у Сумах є НПО ім Фрунзе так директора лук'яненка спочатку переманили витрусили сектрети і зробили у ростові свій гідромаш (виробництво насосів) а потім як непотріб викинули,він повернувся але виробництво по факту майже стоїть,а це містоутворююче підприємство,кацапи з китайцями просто людожери.
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30.11.2022 13:50 Відповісти
ЕU ставить хрест на допомозі мадярії у розмірі 13 млрд. евро
https://www.n-tv.de/politik/Ungarn-********-gut-13-Milliarden-Euro-durch-die-Lappen-gehen-article23753505.html
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30.11.2022 13:38 Відповісти
Гуд!
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30.11.2022 13:41 Відповісти
Тюсен Такк! Норвегія
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30.11.2022 15:03 Відповісти
Дякуємо!
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30.11.2022 15:32 Відповісти
 
 