Десятки тисяч дітей з батьками залишаються у Донецькій області, - Кириленко

На території Донецької області наразі залишаються кілька десятків тисяч дітей з батьками.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо брати по неповнолітнім дітям, то статистика є доволі плаваючою. В цілому по Донеччині це кілька десятків тисяч дітей з батьками лишаються на території регіону. Більшість дітей виїхали, де громади перебувають під постійними обстрілами", - сказав очільник області.

Кириленко повідомив, що дітей з соціальних установ вивезли ще на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

"Діти, які перебували у комунальних закладах громад, евакуювалися. Ця категорія дітей вся переміщена здебільшого навіть в перший місяць війни (після 24 лютого)", - заявив голова ОВА.

Він пояснив, що обов’язкова евакуація не може бути примусовою, тому сім’ї з дітьми ще залишаються на Донеччині. Декілька десятків сімей перебувають на території Соледара та Сіверська по лінії фронту, люди з приватного сектора переміщуються вглиб області, лишаючись у регіоні, але відмовляються евакуюватися за межі Донеччини.

"Як правило, по лінії фронту знаходяться люди похилого віку, ті, які відмовляються виїжджати за будь-яких умов", - підсумував Кириленко.

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