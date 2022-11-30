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Новини Агресія Росії проти України
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Десятки тисяч дітей з батьками залишаються у Донецькій області, - Кириленко

кириленко,павло

На території Донецької області наразі залишаються кілька десятків тисяч дітей з батьками.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо брати по неповнолітнім дітям, то статистика є доволі плаваючою. В цілому по Донеччині це кілька десятків тисяч дітей з батьками лишаються на території регіону. Більшість дітей виїхали, де громади перебувають під постійними обстрілами", - сказав очільник області.

Кириленко повідомив, що дітей з соціальних установ вивезли ще на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

"Діти, які перебували у комунальних закладах громад, евакуювалися. Ця категорія дітей вся переміщена здебільшого навіть в перший місяць війни (після 24 лютого)", - заявив голова ОВА.

Він пояснив, що обов’язкова евакуація не може бути примусовою, тому сім’ї з дітьми ще залишаються на Донеччині. Декілька десятків сімей перебувають на території Соледара та Сіверська по лінії фронту, люди з приватного сектора переміщуються вглиб області, лишаючись у регіоні, але відмовляються евакуюватися за межі Донеччини.

"Як правило, по лінії фронту знаходяться люди похилого віку, ті, які відмовляються виїжджати за будь-яких умов", - підсумував Кириленко.

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Автор: 

діти (5184) евакуація (2358) Донецька область (8942) Кириленко Павло (910)


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Там усі сєпари, хлопці з фронту розповідають, даємо діду декілька банок тушонки а він у відповідь указує нам банку і каже єто ви здєсь, будетє, когда наши вернутся...
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30.11.2022 14:00 Відповісти
Там залишаються жінки ждуни з малими тварями орками які будуть мстить за папашок які воюють проти України
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30.11.2022 14:04 Відповісти
Який ти Вумний,мабуть грошей багато
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30.11.2022 14:06 Відповісти
Звiдти багато хлопцiв,якi боронять нашi землi, i родинки,цiх хлопцiв залишаються там,бо мать надiю на перемогу.Ви, диваннi " патрiоти", набагато гiрше за сепарiв,бо понту вiд трутнiв нема
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30.11.2022 14:14 Відповісти
Може й так. є хлопці з Донеччини. що воюють за Україну. Але почитайте та подивіться відео з звільненних міст. всі кажуть. що найбільше звірювали саме лнрднр. Вони. тварі розуміють. що в разі програша. їм нема куди повертатись. бо рашисти збіжать в рашку. а ці куди? А їхні *жонкі-мамкі-папкі-дєткі* як? Перевзуються на ходу? Зайдіть на їхні *однакласнікі*. там же люта ненавість до всьго українського.
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30.11.2022 14:45 Відповісти
Так вашу ж мать, введіть кримінальну відповідальність за нехтування збереженням життя і здоров'я дітей під час воєнних дій! З примусовою евакуацією дітей з батьками до безпечних місць!
Чи то так важко?!
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30.11.2022 14:42 Відповісти
Моя троюрідна сестра з дітьми живе на Херсонщині. Коли рашисти окупували їхнє містечко вона не мала можливості виїхати. Ти ще зверни увагу, що якщо виїжджаєш, то є перспектива повернутися у розграбовану хату. Ну а автобус в Естонію коштував десь $600 з особи. Так що не все так однозначно
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30.11.2022 15:02 Відповісти
 
 