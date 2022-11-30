В оселях херсонців починає з’являтися централізоване водопостачання, - ОВА
На насосні станції Херсона подається напруга, в оселях починає з’являтися централізоване водопостачання.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Через подачу напруги до насосних станцій в оселях херсонців починає з’являтися централізоване водопостачання. Нині воду подають зі зниженим тиском", - йдеться у повідомленні.
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