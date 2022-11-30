Окупанти наступають на Донбасі, але просунутися не можуть, - ОВА

На Донеччині ворог проводить наступальні дії, але не може просунутися і здобути успіху в своїх бойових діях.

Про це заявив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на Донеччині, яка є однією з основних областей, яка стримує ворога, є складною, втім контрольованою. Ми всі діємо злагоджено і сконцентровано. І ворог по своїх наступальних діях, завдяки нашим мужнім захисникам, не може просунутися і здобути успіх у своїх бойових діях", - сказав очільник обладміністрації.

Кириленко зазначив, що російські загарбники продовжують завдавати удари по території області і також обстрілюють деокуповані території - минулої доби із реактивних систем залпового вогню було обстріляно місто Лиман.

"В цілому фактично кожної доби ми фіксуємо загиблих та поранених серед місцевого населення… Підрахунок цей ведеться без урахування Маріуполя та Волновахи, бо там ми можемо рахувати вже тільки після деокупації цих міст. Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, в тому числі активізації бойових дій на Донеччині, в області загинуло 1235 осіб та 2662 особи на ранок сьогоднішньої доби зазнали поранень", - додав він.

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