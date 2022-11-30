Російські військові обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські загарбники 30 листопада з артилерії й мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей зі своєї території.

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

З 10:40 до 11:10 було повідомлено про 9 ударів, імовірно, зі ствольної артилерії, в район Грем’яча. Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Крім того, за даними оперативного командування, з 11:00 до 11:20 зафіксовано 10 влучань, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі Гаврилової Слободи. Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та цивільної інфраструктури інформації не надходило.

З 11:30 до 12:10 зафіксовано 20 влучань, ймовірно, з міномета калібром 120 мм, в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення та цивільної інфраструктури дані не надходили.

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