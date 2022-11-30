На 19 станціях метро в Києві облаштували точки з USB-зарядками. ПЕРЕЛІК СТАНЦІЙ
У метро можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Він пообіцяв, що мережа точок для підзарядки на станціях метро буде розширюватися. Поки ж вони доступні на таких станціях.
🔴Червоної лінії:
- "Академмістечко"
- "Житомирська"
- "Нивки"
- "Берестейська"
🔵Синьої лінії:
- "Теремки"
- "Іподром"
- "Виставковий центр"
- "Васильківська"
- "Голосіївська"
- "Деміївська"
- "Тараса Шевченка"
- "Почайна"
- "Мінська"
- "Героїв Дніпра"
🟢Зеленої лінії:
- "Бориспільська"
- "Харківська"
- "Позняки"
- "Осокорки"
- "Видубичі".
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Ted #404328
показати весь коментар30.11.2022 15:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
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Vadym Tsyrkalyuk
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