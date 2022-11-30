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На 19 станціях метро в Києві облаштували точки з USB-зарядками. ПЕРЕЛІК СТАНЦІЙ

метро,зарядка

У метро можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв, що мережа точок для підзарядки на станціях метро буде розширюватися. Поки ж вони доступні на таких станціях.

🔴Червоної лінії:

  • "Академмістечко"
  • "Житомирська"
  • "Нивки"
  • "Берестейська"

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🔵Синьої лінії:

  • "Теремки"
  • "Іподром"
  • "Виставковий центр"
  • "Васильківська"
  • "Голосіївська"
  • "Деміївська"
  • "Тараса Шевченка"
  • "Почайна"
  • "Мінська"
  • "Героїв Дніпра"

🟢Зеленої лінії:

  • "Бориспільська"
  • "Харківська"
  • "Позняки"
  • "Осокорки"
  • "Видубичі".

Автор: 

Київ (19793) Кличко Віталій (3536) Метрополітен (1422)


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Більш розумним було б організувати прокат павербанків в великих магазинах
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30.11.2022 15:49 Відповісти
А де дешевий пафос? Чому не "USB незламності"?
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30.11.2022 15:56 Відповісти
все будет занято любителями сидеть в чатиках и тиктоках
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30.11.2022 17:43 Відповісти
 
 