На 19 станціях метро в Києві облаштували точки з USB-зарядками. ПЕРЕЛІК СТАНЦІЙ

У метро можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він пообіцяв, що мережа точок для підзарядки на станціях метро буде розширюватися. Поки ж вони доступні на таких станціях.

🔴Червоної лінії:

"Академмістечко"

"Житомирська"

"Нивки"

"Берестейська"

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🔵Синьої лінії:

"Теремки"

"Іподром"

"Виставковий центр"

"Васильківська"

"Голосіївська"

"Деміївська"

"Тараса Шевченка"

"Почайна"

"Мінська"

"Героїв Дніпра"

🟢Зеленої лінії: