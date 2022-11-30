У Лук’янівському СІЗО відкрили "Пункт незламності". ФОТО

Київський слідчий ізолятор запрошує мешканців та гостей столиці зігрітися та зарядити гаджети під час тривалого відключення електрики чи тепла.

Про це повідомили на сторінці ізолятора в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Пункт Незламності – це місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла", - йдеться у повідомленні.

В СІЗО розповіли, що в цьому пункті незламності є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення.

Пункт Незламності державної установи "Київський слідчий ізолятор"знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, в приміщенні для прийому громадян. Він функціонує цілодобово та безкоштовно.

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