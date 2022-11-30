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В Лукьяновском СИЗО открыли "Пункт Незламності". ФОТО

Киевский следственный изолятор приглашает жителей и гостей столицы согреться и зарядить гаджеты при длительном отключении электричества или тепла.

Об этом сообщили на странице изолятора в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пункт Незламності – это место вашей безопасности при длительном отключении электроэнергии или тепла", - говорится в сообщении.

В СИЗО рассказали, что в этом Пункте Незламності есть электричество, тепло, интернет и альтернативное питание.

Пункт Незламності государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" находится по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 13 в помещении для приема граждан. Он работает круглосуточно и бесплатно.

Читайте также: КГГА опубликовала порядок действий для ЖЭКов и ОСМД, чтобы не допустить замерзания системы теплоснабжения в случае внештатной ситуации

В Лукьяновском СИЗО открыли Пункт Незламності 01

В Лукьяновском СИЗО открыли Пункт Незламності 02
В Лукьяновском СИЗО открыли Пункт Незламності 03
В Лукьяновском СИЗО открыли Пункт Незламності 04
В Лукьяновском СИЗО открыли Пункт Незламності 05

Киев (25793) СИЗО (1369) отключение света (427)


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Топ комментарии
+30
Київський слідчий ізолятор запрошує мешканців та гостів столиці звучить як початок анекдоту.)
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30.11.2022 08:38 Ответить
+25
Генератор в хату!
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30.11.2022 08:38 Ответить
+19
розсадити там всіх зелених і завести генератор-хай дихають на здоров*я
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30.11.2022 09:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
як мило )
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30.11.2022 08:36 Ответить
ага мило
генератор в помещении стоит, это очень мило.
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30.11.2022 11:22 Ответить
Сарказм? Ні, не чув. )))
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30.11.2022 13:39 Ответить
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30.11.2022 08:36 Ответить
з адвокатом
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30.11.2022 08:37 Ответить
там, всех зеленых , настойчиво ждут
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30.11.2022 08:49 Ответить
Київський слідчий ізолятор запрошує мешканців та гостів столиці звучить як початок анекдоту.)
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30.11.2022 08:38 Ответить
Генератор в хату!
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30.11.2022 08:38 Ответить
розсадити там всіх зелених і завести генератор-хай дихають на здоров*я
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30.11.2022 09:10 Ответить
Вырабатывают незламность.
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30.11.2022 16:32 Ответить
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30.11.2022 08:42 Ответить
Трешак!
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30.11.2022 08:43 Ответить
Тимошенчиха очолила..Пункт незламності? символічно б було
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30.11.2022 08:43 Ответить
Коля-катлєта має його очолити. Тімошонка в качанівці має паханувати.
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30.11.2022 08:59 Ответить
Яке марення !
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30.11.2022 08:44 Ответить
не спешите выходить
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30.11.2022 08:48 Ответить
интересно сколько бабла списали и спишут на этот "пункт незламності"
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30.11.2022 08:50 Ответить
Тут вам не это, а потому не зарекайтесь от сумы и пункта незламності.
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30.11.2022 08:50 Ответить
ПЫСЫ: от травмпункта тоже не зарекайтесь, хотя его и сложно назвать пунктом незламності.
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30.11.2022 08:53 Ответить
Правильно писать открыли в СИЗО,газовую камеру!Генератор в комнате😵‍💫
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30.11.2022 08:53 Ответить
И отделка пластиковой вагонкой...
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30.11.2022 09:41 Ответить
Обратно выпускают?
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30.11.2022 08:58 Ответить
"пункт незламності" у слідчому ізоляторі - це те що ви заслужили довпойопи 73%.
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30.11.2022 08:58 Ответить
юмористы...
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30.11.2022 09:02 Ответить
квартал 95
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30.11.2022 09:51 Ответить
Скільки гумористів відзначилося коментарями.
Зима попереду дуже непроста і кожен як може, так і допомагає. Багато з тих, хто тут гигикає, побіжить і в СІЗО і куди завгодно, коли навіть телефон зарядити не буде де.
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30.11.2022 09:12 Ответить
Это шутка такая, что ли? А где труба вывода продуктов сгорания? Или просто показали, что имеется генератор?
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30.11.2022 09:21 Ответить
Та щей фотомонтаж ....короче фсьо хвейк..пляттттть
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30.11.2022 09:31 Ответить
А элементы системы обогрева где? Конвектор или печка какая... Больше похоже на то, что в савецкие времена называли агитационным залом... Там тоже ничего, кроме сидений, стола и агитационных плакатов не было
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30.11.2022 09:37 Ответить
Хотя какая печка, если стены хорошо горючим пластиком отделаны...
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30.11.2022 09:39 Ответить
Так то ж гуманітарії.
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30.11.2022 09:32 Ответить
Абрахамію з к.тимошенко туди з перевіркою - років на п'ять.
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30.11.2022 09:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FQu_QAt9T4g та ну на.. не, ну ты видел?
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30.11.2022 09:32 Ответить
******** стыд.....моторчик в прямо в хате!!!!!)))))Уютненько))))
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30.11.2022 09:42 Ответить
Так юмористи, а ви злобні циніки. Бо людям потрібноі і сміятись у наших страшних умовах і це дуже добре, що є причина.
Ще смішно дописувач додав, що наступні пункти у воєнкоматах.
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30.11.2022 09:48 Ответить
так па дамашнему...
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30.11.2022 09:51 Ответить
а могли і двоярусні нари поставити
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30.11.2022 10:18 Ответить
Когда услышал впервые о "пунктах незламності" то представлял сие типа как в этой статье, в виде специально выделенного помещения или сооружения, где люди могут обогреться, зарядить устройства, получить возможность связи, помощ в питании и медикаментах, а на практике, к примеру в Суворовском районе г. Одесса, на карте "пунктов незламності" и в реалиях, увидел лишь супермаркеты и автозаправки функционирующие за счёт ранее приобретённых ими генераторов, но не имеющих никакого отношения к каким либо усилиям или телодвижениям со стороны госорганов, служб , властей. Зарядить там свои гаджеты вы там можете лишь благодаря доброй воле владельцев. Опять демонстрация "заслуг" к коим государство не имеет никакого отношения?! А дырочки в кителях для наград за "создание" "пунктов незламності" уже просверлили?!
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30.11.2022 10:36 Ответить
Дякую,кращє ви до нас.
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30.11.2022 10:50 Ответить
Гм... В крематории тоже можно погреться. Дымит без перерыву.
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30.11.2022 11:20 Ответить
А навіщо там пункт незламності?Рятувати нямок від петушенія?)
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30.11.2022 11:41 Ответить
Типу незламаєш целку на жопі?ггг
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30.11.2022 11:42 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008897296028&__cft__[0]=AZV8VDqnkIRqzCVJoRl2K9hhwphWkW1kQ49MaAllg0bi10NSsyCpoFk5nqcQQ4F45eaDEtW9ssfpn36f3f5fVyHLz6gFClxp0WJYGM6bk0_xRxD_z_Zkcl60owibKrLX5mfcRcUIHop4y0zQbxUsVHv8xVjJnpzIWRmAZ3wmCwMS-g&__tn__=-]C%2CP-R Яків Євгенович is with https://www.facebook.com/yakiv60?__cft__[0]=AZV8VDqnkIRqzCVJoRl2K9hhwphWkW1kQ49MaAllg0bi10NSsyCpoFk5nqcQQ4F45eaDEtW9ssfpn36f3f5fVyHLz6gFClxp0WJYGM6bk0_xRxD_z_Zkcl60owibKrLX5mfcRcUIHop4y0zQbxUsVHv8xVjJnpzIWRmAZ3wmCwMS-g&__tn__=-]C%2CP-R Yakiv Evgenovich .

Перший "пункт незламності".

Підготовка до "травневих шашликів незламності".





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30.11.2022 12:01 Ответить
Пункти незламності на передовій і в окопах, а то просто пункти обігріву, але так їх назвав Найвєлічайний і понеслося щось по трубах. Точно так було через 100 метрів бігбордів "Велике будівницство", на які витратили коштів більше, чим на оборону у воюючій країні.
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30.11.2022 12:03 Ответить
Це більше схоже на газову камеру.
Генератор в кімнаті: пара годин в всім присутнім каюк!
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30.11.2022 12:05 Ответить
з нагоди такої новини запощу ще раз

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30.11.2022 12:06 Ответить
уявляю пункт незламності у расійському ізоляторі: пляшки, швабри та протигази для гри у "слоніка" 🤣
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30.11.2022 12:08 Ответить
яка вдала, такі і дійства.
готуються після каденції сидіти з комфортом.
ну-ну.
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30.11.2022 13:21 Ответить
Капець... Влада абсурду. Вже не мають куди свій дешевий пафос забити. Зекам пункт незламності...))))
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30.11.2022 14:17 Ответить
Для Вови Зе там коєчка є, бо нарулив вже на пожиттєве 🤓

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року . Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
33) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
34) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
35) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
36) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
37) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
38) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
39) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
40) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
41) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
42) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
43) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
44) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
45) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
46) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
47) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
48) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
50) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
51) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
52) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
53) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
54) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
55) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та
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01.12.2022 00:23 Ответить
Довбодятли з радянщини. Саме головне "ящик" і генератор у приміщені. Це щоб вчаділи дивлячисьна"сонцеликого".А котрі не вчаділи - зразу в камеру, щоб мовчали.
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01.12.2022 10:43 Ответить
Генератор чистенький ніби й не заправляли його. І все дуже показушно ніби для перевіряючих а не для людей. В мене на столі більший безлад, а тут ніби музей
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10.02.2023 12:00 Ответить
 
 