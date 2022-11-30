В Лукьяновском СИЗО открыли "Пункт Незламності". ФОТО

Киевский следственный изолятор приглашает жителей и гостей столицы согреться и зарядить гаджеты при длительном отключении электричества или тепла.

Об этом сообщили на странице изолятора в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Пункт Незламності – это место вашей безопасности при длительном отключении электроэнергии или тепла", - говорится в сообщении.

В СИЗО рассказали, что в этом Пункте Незламності есть электричество, тепло, интернет и альтернативное питание.

Пункт Незламності государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" находится по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 13 в помещении для приема граждан. Он работает круглосуточно и бесплатно.

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