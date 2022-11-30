Світовий банк вже надав Україні $17,8 млрд

Світовий банк надав Україні екстрену допомогу у розмірі 17,8 млрд доларів.

Про це сказала виконавчий директор Світового банку Марі Елка Пангесту на пресконференції в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну. Ми надали 17,8 мільярда екстреної допомоги. До них належать кредити, гарантії та гранти", - сказала Пангесту.

Вона додала, що через проєкти Світового банку та цільові фонди вже виплачено 11,4 мільярда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підписала за Світовим банком угоду на отримання $4,5 млрд гранту

Пангесту також зауважила, що тепер паралельно має йти реконструкція країни, саме на цьому зосереджена очолювана нею структура.

"Нам також потрібно інвестувати в енергетичну інфраструктуру, дороги та лікарні, щоб в Україні було тепло взимку", - підкреслила вона.