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Світовий банк вже надав Україні $17,8 млрд

долар

Світовий банк надав Україні екстрену допомогу у розмірі 17,8 млрд доларів.

Про це сказала виконавчий директор Світового банку Марі Елка Пангесту на пресконференції в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну. Ми надали 17,8 мільярда екстреної допомоги. До них належать кредити, гарантії та гранти", - сказала Пангесту.

Вона додала, що через проєкти Світового банку та цільові фонди вже виплачено 11,4 мільярда.

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Пангесту також зауважила, що тепер паралельно має йти реконструкція країни, саме на цьому зосереджена очолювана нею структура.

"Нам також потрібно інвестувати в енергетичну інфраструктуру, дороги та лікарні, щоб в Україні було тепло взимку", - підкреслила вона.

Автор: 

Світовий банк (826) допомога (8485)


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ще хай шукають стільки ж.
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30.11.2022 16:44 Відповісти
Ні, ви підтримуєте лише владу України. Я щось цих грошей не бачив та не отримував.
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30.11.2022 16:50 Відповісти
"Где деньги, Зин?"))
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30.11.2022 17:26 Відповісти
 
 