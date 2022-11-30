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Світовий банк вже надав Україні $17,8 млрд
Світовий банк надав Україні екстрену допомогу у розмірі 17,8 млрд доларів.
Про це сказала виконавчий директор Світового банку Марі Елка Пангесту на пресконференції в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми підтримуємо Україну. Ми надали 17,8 мільярда екстреної допомоги. До них належать кредити, гарантії та гранти", - сказала Пангесту.
Вона додала, що через проєкти Світового банку та цільові фонди вже виплачено 11,4 мільярда.
Пангесту також зауважила, що тепер паралельно має йти реконструкція країни, саме на цьому зосереджена очолювана нею структура.
"Нам також потрібно інвестувати в енергетичну інфраструктуру, дороги та лікарні, щоб в Україні було тепло взимку", - підкреслила вона.
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Евгений #543852
показати весь коментар30.11.2022 16:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Буба Бубченко
показати весь коментар30.11.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Irina So #517814
показати весь коментар30.11.2022 17:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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