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Новини Агресія Росії проти України
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У Харківській області затримали поплічницю окупантів: роздавала грошову "допомогу" від РФ

зрадниця

Під час окупації частини Харківської області жінка роздавала грошову "допомогу" від РФ та обійняла фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Харківську обласну прокуратуру.

У червні жінка обійняла фейкову посаду "виконувача обов'язків помічника начальника відділу" у так званому "Кондрашівському територіальному відділі тимчасової військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області".

Колаборантка видавала односельчанам довідки, щоб вони отримали одноразову грошову "допомогу" в розмірі 10 000 російських рублів. Головною метою її діяльності було створити вигляд "порядку" під час окупації населеного пункту. Задля цього "начальниця" організовувала видачу господарського інвентаря та надавала вказівки людям прибирати територію села.

Жінку затримали та оголосили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: 

прокуратура (3709) Харківщина (6054) державна зрада (1728)


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Щуп ей в руки и на разминирование бескрайних земель Украины .
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30.11.2022 16:46 Відповісти
От дура, крала би запоріжську гумдопомогу,
орден отрималаб.....
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30.11.2022 16:48 Відповісти
Поплічник - той який готовий підставити плече.Є синонім цього слова,більш придатний для даного випадку - посіпака...Або ще простіше - ****...
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30.11.2022 16:50 Відповісти
Самка собаки- одне слово...
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30.11.2022 18:18 Відповісти
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30.11.2022 19:07 Відповісти
 
 