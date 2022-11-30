На Харківщині затримали місцевого мешканця, який здавав російським військовим учасників АТО і проукраїнськи налаштованих односельців
58-річний мешканець с. Бабенкове Ізюмського району Харківської області повідомив окупантам адреси проукраїнськи налаштованих односельців і військовослужбовця, котрий брав участь в Антитерористичній операції на сході України. Правоохоронці затримали чоловіка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку заступника начальника Головного управління Національної поліції в області - начальника слідчого управління Сергія Болвінова.
"Відразу після окупації населеного пункту підозрюваний розповів росіянам про місце проживання військовослужбовця ЗСУ й особисто їздив до його сім'ї та пропонував "добровільно здатися в полон". Крім того, після конфлікту під час отримання гуманітарної допомоги підозрюваний повідомив росіянам місця проживання проукраїнськи налаштованих односельців, яких після обшуків росіяни вивезли в катівні, де їх били й застосовували тортури", - йдеться в повідомленні.
Чоловіку вручено підозру за ч.1, ст.111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від десяти до дванадцяти років.
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Це війна, і ворогів потрібно знищувати, та ще й з поголосом, щоб і ті, що іще причаїлися, - тремтіли навіть і голову підняти.
А то он у Львові, а може і ще деінде, кожень день по школах оголошують "замінування".
Таких гадів треба відловлювати і прирівнювати до колаборантів; тож карати відповідно, а не виписувати штрафи за "***********".
А не "здавав"...
Українці бл.. як завжди толерантні допи₴деця
Посадіть років на 15 - точно не виживе тваррюка така.