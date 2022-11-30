На Харківщині затримали місцевого мешканця, який здавав російським військовим учасників АТО і проукраїнськи налаштованих односельців

58-річний мешканець с. Бабенкове Ізюмського району Харківської області повідомив окупантам адреси проукраїнськи налаштованих односельців і військовослужбовця, котрий брав участь в Антитерористичній операції на сході України. Правоохоронці затримали чоловіка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку заступника начальника Головного управління Національної поліції в області - начальника слідчого управління Сергія Болвінова.

"Відразу після окупації населеного пункту підозрюваний розповів росіянам про місце проживання військовослужбовця ЗСУ й особисто їздив до його сім'ї та пропонував "добровільно здатися в полон". Крім того, після конфлікту під час отримання гуманітарної допомоги підозрюваний повідомив росіянам місця проживання проукраїнськи налаштованих односельців, яких після обшуків росіяни вивезли в катівні, де їх били й застосовували тортури", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку вручено підозру за ч.1, ст.111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від десяти до дванадцяти років.

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