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Новини Агресія Росії проти України
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На Харківщині затримали місцевого мешканця, який здавав російським військовим учасників АТО і проукраїнськи налаштованих односельців

зрадник

58-річний мешканець с. Бабенкове Ізюмського району Харківської області повідомив окупантам адреси проукраїнськи налаштованих односельців і військовослужбовця, котрий брав участь в Антитерористичній операції на сході України. Правоохоронці затримали чоловіка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку заступника начальника Головного управління Національної поліції в області - начальника слідчого управління Сергія Болвінова.

"Відразу після окупації населеного пункту підозрюваний розповів росіянам про місце проживання військовослужбовця ЗСУ й особисто їздив до його сім'ї та пропонував "добровільно здатися в полон". Крім того, після конфлікту під час отримання гуманітарної допомоги підозрюваний повідомив росіянам місця проживання проукраїнськи налаштованих односельців, яких після обшуків росіяни вивезли в катівні, де їх били й застосовували тортури", - йдеться в повідомленні. 

Чоловіку вручено підозру за ч.1, ст.111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від десяти до дванадцяти років. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харківській області затримали поплічницю окупантів: роздавала грошову "допомогу" від РФ

Автор: 

Нацполіція (15325) Харківщина (6054) державна зрада (1728)


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Топ коментарі
+12
Я бы эту мразь прикопал без всяких ментов и "самых справедливых" судов.
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30.11.2022 17:02 Відповісти
+9
Отака от падла здала свинособакам Володю Вакуленка із Ізюму..Боже як хочеться помсти... до нестерпної болі в скронях і в потилиці.. до памутніння свдомості..
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30.11.2022 17:02 Відповісти
+7
Молодцы, конечно. Но вот Портнова, который, под восторженный визг зеленых, составлял расстрельные списки, просто выпустили из страны.
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30.11.2022 17:58 Відповісти
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Я бы эту мразь прикопал без всяких ментов и "самых справедливых" судов.
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30.11.2022 17:02 Відповісти
Отака от падла здала свинособакам Володю Вакуленка із Ізюму..Боже як хочеться помсти... до нестерпної болі в скронях і в потилиці.. до памутніння свдомості..
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30.11.2022 17:02 Відповісти
Если из сданных этим организмом никто не погиб, то наказание адекватное. Но если кого-то убили, то стукач должен получить как за убийство.
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30.11.2022 17:03 Відповісти
в нас гуманізм
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01.12.2022 05:38 Відповісти
по выходу из зоны еще и пенсию по старости, небось, от Украины будет получать. надо прекращать выплаты таким типам, сократив таким образом дефицит пенсионного фонда.
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30.11.2022 17:06 Відповісти
Тягнув вовк - потягнули і вовка...
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30.11.2022 17:07 Відповісти
Повісити, тварину, а не годувати у в'язниці за наші податки.
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30.11.2022 17:18 Відповісти
Не треба було затримувати, а було здати його тим АТОшникам на яких він "стучав". Усе би вирішилося по справедливості.
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30.11.2022 17:46 Відповісти
А что же им рыла так тщательно закрывают.Что их так защищают.Колаборантов надо знать в лицо
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30.11.2022 17:54 Відповісти
Молодцы, конечно. Но вот Портнова, который, под восторженный визг зеленых, составлял расстрельные списки, просто выпустили из страны.
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30.11.2022 17:58 Відповісти
Я не можу зрозуміти вираз«проукраїнськи настроєних громадян».У нас після всього цього є «непроукраїнськи настроєні»?
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30.11.2022 17:59 Відповісти
Це не той випадок, коли воно має шанси дожити до суду...
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30.11.2022 18:02 Відповісти
Мені так здається, що такими м'якими покараннями цю наволоч не зупиниш.
Це війна, і ворогів потрібно знищувати, та ще й з поголосом, щоб і ті, що іще причаїлися, - тремтіли навіть і голову підняти.

А то он у Львові, а може і ще деінде, кожень день по школах оголошують "замінування".
Таких гадів треба відловлювати і прирівнювати до колаборантів; тож карати відповідно, а не виписувати штрафи за "***********".
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30.11.2022 18:16 Відповісти
Що значить 'здавав'? Цих людей потім катували і вбивали. Це навмисне масове вбивство вчинене з особистою жорстокістю...
А не "здавав"...
Українці бл.. як завжди толерантні допи₴деця
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30.11.2022 18:45 Відповісти
Прикінчити треба було тихо падлу, тай по всьому.
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30.11.2022 18:57 Відповісти
От жеж стара мразота, сам вже поожило, от от подихати час так воно вирішило молодим нагадити.

Посадіть років на 15 - точно не виживе тваррюка така.
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30.11.2022 19:29 Відповісти
І так грошей бракує, ще це чмо кормить (
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30.11.2022 19:42 Відповісти
Ну затримали, вивели на майдан серед людей, і...відпустили. і так, без лишнього шуму, з кожним "любітелем рузького міра"
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02.12.2022 06:43 Відповісти
 
 