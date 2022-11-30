Для швидкого відновлення енергосистеми необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії, - UBTA
Для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.
Про це йдеться у листі Української Асоціації Бізнесу і Торгівлі (UBTA), передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що енергетичний сектор України є одним з найбільш постраждалих внаслідок російських обстрілів і за таких умов енергетики роблять все можливе, щоб відновлювати енергосистему. Але вони майже повністю вичерпали свої ресурси для ліквідації пошкоджень і найближчим часом можуть опинитись у ситуації, коли продовжувати ремонт буде вкрай важко.
"Внесення регуляторних змін дозволить стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі України, та надасть енергетикам кошти на ремонт пошкодженої інфраструктури. Одним із таких кроків може стати збільшення цінових обмежень на ринку електроенергії", - йдеться в листі.
В Асоціації зазначили, що проблема недофінансованості енергетичної галузі існує давно, і в умовах обстрілів з боку росії вона стає ще більш критичною. В UBTA підкреслили, що в поточних умовах для відновлення енергетичної інфраструктури та порятунку галузі необхідно забезпечити ліквідність ринку.
"Тому, прийняття такого рішення щодо зняття цінових обмежень дозволить енергетикам закуповувати обладнання та швидко відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру", - підсумували в Асоціації.
Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.
Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.
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потом Геруса и всю твою шоблу ..твари вы 2 ГОДА ******** *********** БАБКИ КАЧАЕТЕТС НАРОДАВ ТАРИФАХ НА ТАК ЗВАННЫЕ РАВ ТАРИФЫ а по итогу на складах нихуя нема и не будет пока такие ******** как Ахметов будут тырить облэнерго и уничтожатьт отралси все шахты ***** еще до Путина ахметов потом он ***** все ТЭЦ слава Богу путин помог довалятьв фундамент все что накрал Ахметка.. поди теперь найдли концы с концами и по налогам и базе данных если все снесено.. скоро дойдет очередь до облэнерго И ДА ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ И ПУТИНА С РАКЕТАМИ НЕ БУДЕТ А ПРИЛЕТЫ БЛЭКАУТОВ СТАНУТ НОРМОЙ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ... теперь эта перерастня ****** надо поднять тарифы ****** поднятие цена тарифа на 5% дает неплатежи за товар услугу свет энергию ее передачу выработку... в 20%.... это закон экономики *****...
Треба Ж Ціни Підняти...
Було вже так з топливом...
А, помню, вначале войны даже бесплатно заполняли счета на телефон))
может как Буткевич грит - ыыыы, сперва кричали(бы) - че вы пугаете шо нападут
А теперь - (ыыы) че там будут отключать?
ты сам наверное с Белгорода, чтоб он сгорел?
что ты и кому, позволю ся спросить, говорил то?
хотя, да, у нас люди так, бббб бубубу, бувает и получше.
жданова тожё
не смотрел жданова, но осуждаю
Буткевич хотя бы как и Нвзоров говорит - не верьте никому, даже мне.
сами думай(те?)
вы понял, нет?
за это и говорю - нам дают факты и сам дальше можешь сделать выводы - как и Антиколорадос.
К чему тебя и меня Буткевич принуждает то?
дает факты - тот заЗе сделал то и это, а тот заПо сделал другое - мысли(те)
отчего то и говорю шо Буткевич сказал - он нейтрально говорит, ненавидит всех, как и ты должен, вот как и я - ненавижу попов и кетцалькоатлистов( )
да не гони на Буткевича, как раз он норм.
ну разве ты примыкаешь к лагерю тех или этих .. да, сугубо сектанты, если так позырить.. шо те шо эти, а мы тогда идиоты(греческий термин), ну не знаю, мне тупо нафиг не надо эта "вера" у тех шо за По, так и эта хрень что за Ер, ой, за Зе, или че там.
как то так
я его спрашивал как то,ну хорошо,если не Порох и не ЗЕ то кто? он молчит,потому что нет ни хера кандидатуры...а потому нужно было выбирать рационально , головой,а не ж-й.
баад схваткой это ж так по приколу...я мол,лучше всех...потому что все х-ёвые...ввот и весь Буткевич.
не у Пороха тоже много чего не нравится,но это всё же во много лучше чем клоун.
а Буткевичу было бы неплохо определиться,
Мені взагалі незрозуміло, що відбувається й нашо нас зсередини гризуть, коли зовні їсть поїдом ворог? Нашо вимикати те світло, коли багато люде сидить вдома. Коли життя у багатьох зруйноване, коли стільки горя...
Цитата: Цілком відремонтувати енергосистему України цієї зими неможливо, - голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
А как только повысят тарифы, опа, всё сразу починится)) Волшебники))
Воровайки еще немножко подождут и опять возьмутся за своё. Но тарифы надо поднять сТрочно! А, может, они хотят генераторы поставить во всех зданиях и сооружениях? Поэтому и тарифы понимать хотят?)))
Зеленскому треба призначити відповідальним за пункти незламності Ігоря Коломойського, адже він має чудовий досвід облаштування комплексів, де ніколи не зникає світло, інтернет, вода чи опалення.
Наприклад, комплекс Буковель.
Безкоштовні генератори, трансформатори та безліч інших запчастин, що надають енергосистемі?
То все "не рахується"?!
На ці пожертви взагалі усю систему безкоштовно модернізують!
Рашисти же зносять старі совкові та дешеві китайські трансформатори, а нам надсилають відмінні європейські...
Зе влада це ракова пухлина України.
Якщо уважно розібратись, що це за асоціація, тоді все стає зрозумілим і чому люди сидять без світла.
ДТЕК - замовник!!!!