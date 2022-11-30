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Для швидкого відновлення енергосистеми необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії, - UBTA

електроенергія

Для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Про це йдеться у листі Української Асоціації Бізнесу і Торгівлі (UBTA), передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що енергетичний сектор України є одним з найбільш постраждалих внаслідок російських обстрілів і за таких умов енергетики роблять все можливе, щоб відновлювати енергосистему. Але вони майже повністю вичерпали свої ресурси для ліквідації пошкоджень і найближчим часом можуть опинитись у ситуації, коли продовжувати ремонт буде вкрай важко.

"Внесення регуляторних змін дозволить стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі України, та надасть енергетикам кошти на ремонт пошкодженої інфраструктури. Одним із таких кроків може стати збільшення цінових обмежень на ринку електроенергії", - йдеться в листі.

В Асоціації зазначили, що проблема недофінансованості енергетичної галузі існує давно, і в умовах обстрілів з боку росії вона стає ще більш критичною. В UBTA підкреслили, що в поточних умовах для відновлення енергетичної інфраструктури та порятунку галузі необхідно забезпечити ліквідність ринку.

"Тому, прийняття такого рішення щодо зняття цінових обмежень дозволить енергетикам закуповувати обладнання та швидко відновлювати пошкоджену окупантами інфраструктуру", - підсумували в Асоціації.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.

Читайте: Ситуація в енергетиці покращується з кожним днем. За відсутності нових обстрілів відключення можуть стати коротшими, - Галущенко

Автор: 

енергетика (2632) електроенергія (6286)


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Топ коментарі
+25
Зелені на каруселі зробили коло, і знову заспівали про прямо таки катастрофічну необхідність підняти ціни на електроенергію. Війна війною, а олігархи теж плачуть! Правда не по стражданням народу, а через збитки на ринку електроенергії. Споживання впало. Тому народу потрібно компенсувати схудлі кишені олігархів.
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30.11.2022 17:40 Відповісти
+24
Ось Воно де Все було ,,зарито,,...
Треба Ж Ціни Підняти...
Було вже так з топливом...
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30.11.2022 17:35 Відповісти
+19
Наскільки я розумію, пропонується вже зараз підвищити ціни на електроенергію для споживачів.
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30.11.2022 17:32 Відповісти
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Наскільки я розумію, пропонується вже зараз підвищити ціни на електроенергію для споживачів.
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30.11.2022 17:32 Відповісти
маланские ****** опять про гешефт ***** почему до сих пор Ахметов не приземлен у параши??? Ввовчка Буборчка главный ты наш кловун хлебальник закрой насчет Гешефта тебя первого повесят апосля войны
потом Геруса и всю твою шоблу ..твари вы 2 ГОДА ******** *********** БАБКИ КАЧАЕТЕТС НАРОДАВ ТАРИФАХ НА ТАК ЗВАННЫЕ РАВ ТАРИФЫ а по итогу на складах нихуя нема и не будет пока такие ******** как Ахметов будут тырить облэнерго и уничтожатьт отралси все шахты ***** еще до Путина ахметов потом он ***** все ТЭЦ слава Богу путин помог довалятьв фундамент все что накрал Ахметка.. поди теперь найдли концы с концами и по налогам и базе данных если все снесено.. скоро дойдет очередь до облэнерго И ДА ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ И ПУТИНА С РАКЕТАМИ НЕ БУДЕТ А ПРИЛЕТЫ БЛЭКАУТОВ СТАНУТ НОРМОЙ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ... теперь эта перерастня ****** надо поднять тарифы ****** поднятие цена тарифа на 5% дает неплатежи за товар услугу свет энергию ее передачу выработку... в 20%.... это закон экономики *****...
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30.11.2022 18:40 Відповісти
Та они в школах не учились.
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30.11.2022 18:43 Відповісти
Ось Воно де Все було ,,зарито,,...
Треба Ж Ціни Підняти...
Було вже так з топливом...
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30.11.2022 17:35 Відповісти
Раніше не вірила в конспірологічну теорію щодо свідомого террору населення заради підняття цін, але бачу, вуха стирчать саме тут.
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30.11.2022 18:32 Відповісти
Совесть имейте. Абсолютно все, что требуется приходит в больших кол-вах и БЕСПЛАТНО!!!!
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30.11.2022 17:37 Відповісти
А ще це потрібно робити за рахунок прибутків минулих періодів. А ще власник може надати підприємству поворотну фінансову людопомогу або збільшити статутний капітал. А ще вони можуть отримати «пільгові» кредити. І однозначно за рахурон переданих від союзників активів - повинна бути зменшена приватна частка уструктурі власників або з'явитися державна, яку власник повинен викупити за встановлений термін.
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30.11.2022 20:54 Відповісти
Зелені на каруселі зробили коло, і знову заспівали про прямо таки катастрофічну необхідність підняти ціни на електроенергію. Війна війною, а олігархи теж плачуть! Правда не по стражданням народу, а через збитки на ринку електроенергії. Споживання впало. Тому народу потрібно компенсувати схудлі кишені олігархів.
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30.11.2022 17:40 Відповісти
"народу потрібно компенсувати схудлі кишені олігархів" - Аналогічне "Київстар" недавно заявив і анонсував збільшення вартості тарифних планів.
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30.11.2022 17:57 Відповісти
От єтого работать они всё-равно не будут, если свет поблизости вырубят.
А, помню, вначале войны даже бесплатно заполняли счета на телефон))
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30.11.2022 18:06 Відповісти
...А на другий день вирубився від відсутності електрики на декілька діб. Смішно читати такі "обоснуї" підняттю цін, якщо на вежах навіть акумуляторів немає.
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30.11.2022 18:34 Відповісти
ахметка бажає придбати ще одну вілу в Італії....поряд з вовіною....а ви скидайте останю сорочку....
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30.11.2022 17:41 Відповісти
я это с самого начала говорил...но надо мной смеялись...
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30.11.2022 17:41 Відповісти
хз кто и хз что аргументировали
может как Буткевич грит - ыыыы, сперва кричали(бы) - че вы пугаете шо нападут
А теперь - (ыыы) че там будут отключать?
ты сам наверное с Белгорода, чтоб он сгорел?
что ты и кому, позволю ся спросить, говорил то?
хотя, да, у нас люди так, бббб бубубу, бувает и получше.
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30.11.2022 18:21 Відповісти
ух- ты ...нашёл кому верить,Буткевичу...тиакая же балаболка как и Жданов...я с Борисполя,а Белгород пусть сгорит,мне не жалко.
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30.11.2022 19:14 Відповісти
ёй, он вродё бы нёнавидит всех поровну.
жданова тожё
не смотрел жданова, но осуждаю
Буткевич хотя бы как и Нвзоров говорит - не верьте никому, даже мне.
сами думай(те?)
вы понял, нет?
за это и говорю - нам дают факты и сам дальше можешь сделать выводы - как и Антиколорадос.
К чему тебя и меня Буткевич принуждает то?
дает факты - тот заЗе сделал то и это, а тот заПо сделал другое - мысли(те)
отчего то и говорю шо Буткевич сказал - он нейтрально говорит, ненавидит всех, как и ты должен, вот как и я - ненавижу попов и кетцалькоатлистов( )
да не гони на Буткевича, как раз он норм.
ну разве ты примыкаешь к лагерю тех или этих .. да, сугубо сектанты, если так позырить.. шо те шо эти, а мы тогда идиоты(греческий термин), ну не знаю, мне тупо нафиг не надо эта "вера" у тех шо за По, так и эта хрень что за Ер, ой, за Зе, или че там.
как то так
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30.11.2022 19:24 Відповісти
вот это то ит плохо. что всех...ай-яй-яй,я выше всех,потому верьте мне,Буткевичу...
я его спрашивал как то,ну хорошо,если не Порох и не ЗЕ то кто? он молчит,потому что нет ни хера кандидатуры...а потому нужно было выбирать рационально , головой,а не ж-й.
баад схваткой это ж так по приколу...я мол,лучше всех...потому что все х-ёвые...ввот и весь Буткевич.
не у Пороха тоже много чего не нравится,но это всё же во много лучше чем клоун.
а Буткевичу было бы неплохо определиться,
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30.11.2022 19:46 Відповісти
таак, коли безробіття сягнуло 40%, коли більшість людей немає за що виживати, 4 млн покинуло країну, і ще стільки ж переселилось в інші регіони. Велика промисловість не працює. то курва поясніть мені як збільшення цін і заборгованності допоможе?
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30.11.2022 17:44 Відповісти
А скільки шікл, будинків, універів та інших будівель просто нахабно знищено! А у ті школи, які залишились, діти не ходять, а сидять вдома!
Мені взагалі незрозуміло, що відбувається й нашо нас зсередини гризуть, коли зовні їсть поїдом ворог? Нашо вимикати те світло, коли багато люде сидить вдома. Коли життя у багатьох зруйноване, коли стільки горя...
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30.11.2022 17:54 Відповісти
А вони les amis des armes( друзі по зброї).
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30.11.2022 18:59 Відповісти
А почему бы не продать на органы всех зеленожопых слуг народа и их выродков ? Хорошие деньги дадут!
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30.11.2022 17:44 Відповісти
Просто їх органи дефективні, як і власники
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30.11.2022 17:47 Відповісти
Хоч одна добра пропозиція!
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30.11.2022 19:00 Відповісти
хіба шо в цирк на шоу уродів
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30.11.2022 21:59 Відповісти
Я вчера говорила об єтом, но мне делали замечания, - причем тут тарифы?))
Цитата: Цілком відремонтувати енергосистему України цієї зими неможливо, - голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

А как только повысят тарифы, опа, всё сразу починится)) Волшебники))
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30.11.2022 17:51 Відповісти
опа, всё сразу починится)).....на один день
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30.11.2022 18:39 Відповісти
До очередного прилёта, о котором они уже неделю говорят.
Воровайки еще немножко подождут и опять возьмутся за своё. Но тарифы надо поднять сТрочно! А, может, они хотят генераторы поставить во всех зданиях и сооружениях? Поэтому и тарифы понимать хотят?)))
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30.11.2022 18:45 Відповісти
КиївМіськБудда



Зеленскому треба призначити відповідальним за пункти незламності Ігоря Коломойського, адже він має чудовий досвід облаштування комплексів, де ніколи не зникає світло, інтернет, вода чи опалення.
Наприклад, комплекс Буковель.
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30.11.2022 17:51 Відповісти
З цього б і починали.На другий день після обстрілу було чотири год світло,дві год без світла,вночі взагалі не вимикали.А зараз дві год із світлои,чотири без світла.А воно значить комусь грошей не вистачає.Та ще й у нас багато перйшло на двохтарифні лічильники.
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30.11.2022 17:56 Відповісти
Це що, кацапи руйнують, а за відновлення приватної енергетики мають платити прості українці?!!! Агову, ви там що оборзіли?!!! Міжнародні суди, і стягуйте збитки з кацапів!!!Нам за відновлення "ахметкіної" енергетики гроші ніхто не поверне!
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30.11.2022 18:01 Відповісти
"Але вони майже повністю вичерпали свої ресурси"__________не надо трындеть! разве ахметовы суркисы бойки левочкины уже продали свои дворцы и яхты? или по мнению лоббистов, "то святое"???
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30.11.2022 18:05 Відповісти
Если прибыль - то только им. А если убытки - то на шею народа.
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30.11.2022 18:11 Відповісти
це система швидкого поповненя "офшорів" ,а не енергосистеми України
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30.11.2022 18:06 Відповісти
Нагадую всім схематозникам ст.111 ККУ підрив державної безпеки у сфері енергозабезпечення. Покарання від 12 років ув'язнення з конфіскацією... Дочекаєтесь.
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30.11.2022 18:15 Відповісти
Є монопольні сітки, які доять споживача і є споживач, який не має іншого виходу. Рішення питання полягає лише в одному - ринку потрібне нове джерело енергії - будь ласа - кого цікавить як покласти цьому край в короткій презентації. https://drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1jcKQQPtuA3iU8blqjwl6XnUJrzTbWDuu/view?usp=sharing
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30.11.2022 18:17 Відповісти
Идёт промывка мозгов на удорожание электроэнергии
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30.11.2022 18:24 Відповісти
Ну вот же оно!!!!Ну наконец то!!!!!Ура!!!!Повышать тарифы надо!!!!Браво как всё предсказуемо.......А олигархат ДТЭк и ижи с ними получивший от папы лёни облэнерго и станции....что в сторонке будет????Нарид мудрый доили....мы отстроим и дальше доить будете???)))))Просто гениально......мы сагласны!!!!
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30.11.2022 18:24 Відповісти
А допомога ЕС?
Безкоштовні генератори, трансформатори та безліч інших запчастин, що надають енергосистемі?
То все "не рахується"?!
На ці пожертви взагалі усю систему безкоштовно модернізують!
Рашисти же зносять старі совкові та дешеві китайські трансформатори, а нам надсилають відмінні європейські...
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30.11.2022 18:27 Відповісти
https://youtu.be/4DBo-D1VqA4
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30.11.2022 18:34 Відповісти
Зе влада вже повисила ціни на електрику, на носу ще одне підвищення.
Зе влада це ракова пухлина України.
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30.11.2022 19:00 Відповісти
Пів світу допомагає Україні, а ви, підари зелені, ще і заробляти будете на українцях! Питання, а кому треба та Україна, з вами підарасами зеленими!? Як це вже все дістало!
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30.11.2022 19:10 Відповісти
В листі пишуть про " збільшення цінових обмежень", а в Асоціації кажуть про " зняття цінових обмежень". Мені одному здається, що це протилежні взаємовиключаючі речі? Цензор, що ти куриш?
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30.11.2022 19:24 Відповісти
https://www.ubta.com.ua/members-and-partners https://www.ubta.com.ua/members-and-partners


Якщо уважно розібратись, що це за асоціація, тоді все стає зрозумілим і чому люди сидять без світла.

ДТЕК - замовник!!!!
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30.11.2022 19:52 Відповісти
Цікаво, яким чином підняття тарифів може вплинути на появу трансформаторів, яких ніде в світі немає? Може Ахмєтка родить зненацька?
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30.11.2022 20:01 Відповісти
А може 90 відсотків ціле, треба лише перемикати з однієї підстанції на іншу, якщо щось знищили кацапи. Так за СРСР і планувалось і робилось, Україна була форпостом майбутної війни СРСР з НАТО. Але навмисно тримають народ без електрики, продають її в Європу, бо це вигідніше ніж українцям. А тепер реальний та законий власник всіх мереж, підстанцій,... які захопили олігархи, український народ тепер плати за їх віли та яхти!
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30.11.2022 20:44 Відповісти
шось я подібне чув....аби не було війни, треба просто пєрєстать стрілять.. суки
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30.11.2022 21:57 Відповісти
 
 