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Уряд Литви надав ще 13 млн євро підтримки для України
Уряд Литви затвердив EUR13 млн підтримки для України.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні уряд Литви затвердив EUR13 млн підтримки для України. EUR5 млн у фонд Світового банку для України. EUR4 млн на відновлення української енергетичної інфраструктури. EUR2 млн для українських воєнних біженців у Молдові. EUR2 млн ініціативі "Зерно з України", - написав Анушаускас у твіттері.
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Нажаль, був лише в Естоніі та Латвії, до Литви не доїхав. Сподіваюсь, після Перемоги складеться! Поїду і потисну вам руки, литовські брати!
Будьте крепкі, і дякую!