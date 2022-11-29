Глава МЗС Литви Ландсбергіс - колегам по НАТО: Зберігайте спокій і дайте Україні танки

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по НАТО надати Україні танки.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія не змінює своїх цілей в Україні, тому говорити про переговори передчасно, - МЗС Литви