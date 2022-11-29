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Новини Війна
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Глава МЗС Литви Ландсбергіс - колегам по НАТО: Зберігайте спокій і дайте Україні танки

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по НАТО надати Україні танки.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росія не змінює своїх цілей в Україні, тому говорити про переговори передчасно, - МЗС Литви

Автор: 

Литва (2467) танк (2095) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Слова не мальчіка но мужа .
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29.11.2022 10:35 Відповісти
Дадут пару Абрамов для тренировок...
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29.11.2022 11:03 Відповісти
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29.11.2022 11:13 Відповісти
А спокiй навiщо?
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29.11.2022 11:34 Відповісти
Гарні слова. Можно навіть футболку надрукувати

Keep calm and give them tanks
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29.11.2022 12:27 Відповісти
... и самолеты F-16 с набором вооружений для них!
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29.11.2022 16:18 Відповісти
 
 