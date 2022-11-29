Глава МЗС Литви Ландсбергіс - колегам по НАТО: Зберігайте спокій і дайте Україні танки
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав колег по НАТО надати Україні танки.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки", - йдеться в повідомленні.
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Keep calm and give them tanks