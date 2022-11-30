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Депутати планують націоналізувати бомбосховища, які використовуються не за призначенням, - Арахамія

сховище

Народні депутати обговорюють питання щодо закріплення в законодавстві примусової націоналізації бомбосховищ, які використовуються не за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

"Ми зараз обговорюємо серед депутатів нашої фракції ("Слуга народу", - ред.) питання подання та реєстрації законопроєкту про примусову націоналізацію бомбосховищ колишніх для того, щоб потім після війни компенсувати власникам вартість", - заявив Арахамія.

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Як пояснив голова фракції, "Пункти незламності", які знаходяться над землею, перебувають у тій самій групі ризику, що й будь-яке інше місце під час повітряної тривоги, у зв'язку з чим ліпше користуватися бомбосховищами.

Водночас Арахамія додав, що за останні 10-20 років місцева влада продала майже всі бомбосховища, які сьогодні використовуються не за призначенням.

"Нові бомбосховища ми не побудуємо так швидко - ми всі з вами розуміємо. А нам треба, як в Ізраїлі, звикати, що ми будемо жити в таких умовах довгий час. Тому треба просто рішуче діяти", - зауважив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про бомбосховища у новобудовах. Документ вже назвали диверсією (доповнено)

Автор: 

націоналізація (387) сховище (192) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+12
Замість повернення у державну власність знову націоналізація з поверненням після війни всіх недоотриманих прибутків власникам за рахунков платників податків.
Зе ВЛАДА ЦЕ РАКОВА ПУХЛИНА УКРАЇНИ.
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30.11.2022 18:46 Відповісти
+10
Усі укриття або бомбосховища (які використовувалися не за призначенням), повинні були відновити свою пряму діяльність, ще від 24 лютого поточного року, з дня вторгнення московії! Притому відновлені у відповідності до мір безпеки за рахунок тих, хто їх використовував!!!!
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30.11.2022 18:49 Відповісти
+9
Відібрати собі і продовжити використання не за призначенням...
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30.11.2022 18:42 Відповісти
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укриття, а не бомбосховище! ))
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30.11.2022 18:40 Відповісти
І перепродати?
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30.11.2022 18:41 Відповісти
Відібрати собі і продовжити використання не за призначенням...
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30.11.2022 18:42 Відповісти
і забрати гроші за те що не будували.
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30.11.2022 20:29 Відповісти
А може краще побудувати нові?

Наскільки я пам'ятаю у нас в деяких розміщені сервера, в інших різні важливі речі. Навіщо ламати те що є? Крім того ті бомбосховища так собі по якості, вони максимум на слабенькі укриття тягнуть.

Будуйте нові! Будуйте як Фінляндія, як Швейцарія та інші. З паркінгами та басейнами в середині, на все населення та так щоб пережити ядерну війну:

https://www.youtube.com/watch?v=edTls9GAVMI

P.S. Можете націоналізувати лиш ті що взагалі ніяк не використовуються та простоюють це було б справедливо.
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30.11.2022 18:46 Відповісти
Замість повернення у державну власність знову націоналізація з поверненням після війни всіх недоотриманих прибутків власникам за рахунков платників податків.
Зе ВЛАДА ЦЕ РАКОВА ПУХЛИНА УКРАЇНИ.
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30.11.2022 18:46 Відповісти
Под казино?
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30.11.2022 18:48 Відповісти
Усі укриття або бомбосховища (які використовувалися не за призначенням), повинні були відновити свою пряму діяльність, ще від 24 лютого поточного року, з дня вторгнення московії! Притому відновлені у відповідності до мір безпеки за рахунок тих, хто їх використовував!!!!
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30.11.2022 18:49 Відповісти
Молодца упца дрыпца у пцаца!!!
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30.11.2022 18:57 Відповісти
Здохніть вже нарешті цю хамію!
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30.11.2022 19:05 Відповісти
А раньше эти мысли их не посещали? Нет?

В 2014 кацапы напали.
В 2019 пришли арахамии.
Сегодня конец 22.

А воз и ныне там. Точнее воза нет.
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30.11.2022 19:24 Відповісти
абізяна, іді нхй.
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30.11.2022 19:27 Відповісти
Вы читаете действующие Законы Украины, или только новые придумываете? И сейчас есть такая возможность у военных администраций изымать у собственников помещения на нужды обороны! ( правда потом вернуть будет необходимо). Никто не мешает этим заниматься, так нет! Нужно национализировать, отремонтировать за счет бюджета и потом своим продать.
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30.11.2022 19:33 Відповісти
А почему бы не национализировать и утилизировать обезьяну Агрохимию , вместе с его сородичами ?
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30.11.2022 19:33 Відповісти
арахамоХламідія путінська - пішло наХ#й!
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30.11.2022 19:58 Відповісти
Ця почвара, Арахамія, стільки шкоди нанесла державі, що повинна застрелитися, а не роздавати поради.
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30.11.2022 21:49 Відповісти
Абхазский Хлам, в Абхазии национализируй,******* зеленый.
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30.11.2022 22:28 Відповісти
Зо-півроку про нього не чути було.. злітав до хфірташа й понеслась...
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30.11.2022 22:40 Відповісти
Ця курва Хламідія,тільки планує на 9місяць війни,,,,Все що націоналізовують Зепіськограй і слуги сатани,під час війни, зразу окуповується,Єрмаком-Оманським своїми **********,де і на вечірніх відосиках працює зе-през,в ОП.
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30.11.2022 22:51 Відповісти
а відказатися від зарплат на користь ЗСУ ці зелені нагодовані хвостаті мавпи в раді не планують?
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30.11.2022 22:52 Відповісти
чі мона зробити марафон - "Непохитний Коготь Ради" і зробити безплатний манікюр всім жінкам України.
це єдине, що ті палікмахтерші в раді вміють робити вправно, і то не впевен...
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30.11.2022 23:00 Відповісти
 
 