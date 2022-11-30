Депутати планують націоналізувати бомбосховища, які використовуються не за призначенням, - Арахамія
Народні депутати обговорюють питання щодо закріплення в законодавстві примусової націоналізації бомбосховищ, які використовуються не за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.
"Ми зараз обговорюємо серед депутатів нашої фракції ("Слуга народу", - ред.) питання подання та реєстрації законопроєкту про примусову націоналізацію бомбосховищ колишніх для того, щоб потім після війни компенсувати власникам вартість", - заявив Арахамія.
Як пояснив голова фракції, "Пункти незламності", які знаходяться над землею, перебувають у тій самій групі ризику, що й будь-яке інше місце під час повітряної тривоги, у зв'язку з чим ліпше користуватися бомбосховищами.
Водночас Арахамія додав, що за останні 10-20 років місцева влада продала майже всі бомбосховища, які сьогодні використовуються не за призначенням.
"Нові бомбосховища ми не побудуємо так швидко - ми всі з вами розуміємо. А нам треба, як в Ізраїлі, звикати, що ми будемо жити в таких умовах довгий час. Тому треба просто рішуче діяти", - зауважив депутат.
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Наскільки я пам'ятаю у нас в деяких розміщені сервера, в інших різні важливі речі. Навіщо ламати те що є? Крім того ті бомбосховища так собі по якості, вони максимум на слабенькі укриття тягнуть.
Будуйте нові! Будуйте як Фінляндія, як Швейцарія та інші. З паркінгами та басейнами в середині, на все населення та так щоб пережити ядерну війну:
https://www.youtube.com/watch?v=edTls9GAVMI
P.S. Можете націоналізувати лиш ті що взагалі ніяк не використовуються та простоюють це було б справедливо.
Зе ВЛАДА ЦЕ РАКОВА ПУХЛИНА УКРАЇНИ.
В 2014 кацапы напали.
В 2019 пришли арахамии.
Сегодня конец 22.
А воз и ныне там. Точнее воза нет.
це єдине, що ті палікмахтерші в раді вміють робити вправно, і то не впевен...