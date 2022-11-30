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НАТО обговорює фінансування виробництва зброї радянських зразків для України, - Блінкен

блінкен

Північноатлантичний Альянс розглядає можливість інвестування в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду", про це в інтерв'ю CNN заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що, знову ж таки, (українці) отримають те, що їм потрібно і що може бути найбільш ефективним для них. Дещо з цього стосується систем радянських часів, які вони мали на озброєнні десятиліттями, і, наприклад, забезпечення боєприпасами для цих систем. А в деяких випадках для цього може знадобитись виробництво того, що вже давно не вироблялось", – сказав він.

У неділю The New York Times повідомила, що НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.

Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.

Ці дискусії відбуваються на тлі повідомлень про все більшу нестачу озброєння, яку західні держави можуть передати Україні – адже сторони використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США анонсували допомогу Україні для відновлення потужностей енергосистеми, - Reuters

Автор: 

зброя (7566) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+20
Ви що там у НАТІ-з глузду з'їхали???
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30.11.2022 19:01 Відповісти
+17
і це курвамать симпатик України?
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30.11.2022 19:01 Відповісти
+16
Не шуміть передчасно! У нас багато трофейної зброї Для того щоб її ефективно застосовувать потрібні ********** От і ведеться мова про відновлення їх виробництва на заводах країн колишнього Варшавського блоку
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30.11.2022 19:10 Відповісти
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Ви що там у НАТІ-з глузду з'їхали???
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30.11.2022 19:01 Відповісти
Нехай зроблять і віддадуть ЯЗ, яку забрали під гарантії безпеки в 1994... думаю цього вистарчить щоб зупинити пуйла...
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30.11.2022 19:17 Відповісти
А хто нам поверне порізану на металобрухт "під гарантії безпеки" стратегічну авіацію та ракети до неї, які зараз були б дуже до речі?..
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30.11.2022 20:39 Відповісти
Тебя забыли спросить. Это не США инициаторы данной программы. Это потребности ВСУ. Там написано, но ты как "ыксперд" конечно не прочел, "для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.".
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30.11.2022 23:17 Відповісти
і це курвамать симпатик України?
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30.11.2022 19:01 Відповісти
Десь у НАТО затесався агент фсб На фіга УКРАІНЕ стара зброя? Щоб кацапи перемогли ?
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30.11.2022 19:06 Відповісти
Не шуміть передчасно! У нас багато трофейної зброї Для того щоб її ефективно застосовувать потрібні ********** От і ведеться мова про відновлення їх виробництва на заводах країн колишнього Варшавського блоку
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30.11.2022 19:10 Відповісти
НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка. Джерело:

Про виробництво снарядів біля українсько словацкького кордону в Кошице я пишу вже с літа. но там можно виробляти різні снаряди - і радянського і НАТІВСЬКОГО образца . Снаряди - це корпус і начінка . Шоб виготовляти корпус , потрібні форми . Це як в кондитерке
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30.11.2022 19:15 Відповісти
Снаряд відливається Це нескладна (технологічно) процедура Складніше - розточка корпусу Тут потрібна купа токарів або автоматизовані технологічні лінії Їх треба розвернуть і налагодить Це вимагає часу і коштів
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30.11.2022 19:20 Відповісти
Это не США инициатор данной программы. Это делается по просьбе Украины. Артиллерия у нас наполовину советская и еще такая же трофейная. Снарядов катастрофически не хватает. Не будет снарядов- арту, которая сейчас на фронте-можно передать на металлом.
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30.11.2022 23:21 Відповісти
послухати цього американського "бліна", так він рашистськими кірзовими чобітьми смнрдить ,фуфайкою і "бояришнею"
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30.11.2022 19:07 Відповісти
Таке враження, що на Заході вже і Україну бояться.
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30.11.2022 19:08 Відповісти
Бо, насправді, сильна незалежна Україна - це для Заходу страшний сон...
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30.11.2022 20:41 Відповісти
Вообще то он про снаряды 122 и 152
А не про выпуск Т-34 и "Катюши"
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30.11.2022 19:10 Відповісти
Краще один високоточний снаряд західного виробництва, ніж 10 савєйських - летять, куди попало і швидше зношують стволи. Щось Блінкен не те з'їв, чи випив, чи скурив...
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30.11.2022 19:16 Відповісти
А советские пушки и танки куда?
Их много

Западные снаряды и так производят
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30.11.2022 19:32 Відповісти
Куда? В сраку, особливо советские
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30.11.2022 19:37 Відповісти
В чию сраку? У твою? Ти розумієш що ми воюємо з армією яка "завалює противника масою снарядів та людей"? На всі ЗСУ "західних зразків" не настачишся! Високоточні снаряди - для "високозначимих об"єктів" А для простих і звичайних ОФ 122 та 152 мм вистачить! Чи ти думаєш що американці воюють лише "найновішим"? Той же БТР М113 воює з часів В"єтнаму І базова модель лише модернізується
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01.12.2022 03:16 Відповісти
Куда? В сраку, особливо советские
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30.11.2022 19:39 Відповісти
може виробництво луків та копій налагодите? що за х-ня?
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30.11.2022 19:11 Відповісти
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30.11.2022 19:11 Відповісти
Найвеличніші зелені ******!
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30.11.2022 19:21 Відповісти
От тільки ці снаряди не пройшли випробувань. Навіть радянські ********** треба вміти виробляти.
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30.11.2022 20:54 Відповісти
Ага. Ти біля гармати стояв-чекав,а тобі не підвезли на випробування.
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30.11.2022 23:15 Відповісти
Читати треба більше, може чомусь і навчишся
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01.12.2022 00:08 Відповісти
Ну і де ти вичитав що вони не пройшли випробувань?
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01.12.2022 01:58 Відповісти
Я тобі не довідкове бюро, сам знайдеш.
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01.12.2022 10:02 Відповісти
Ну то і не пи₴ди.
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01.12.2022 10:26 Відповісти
Пливи н а @ у й.
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01.12.2022 23:04 Відповісти
Ще почніть тачанки з конями, *****, постачати. І про шаблі не забудьте.
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30.11.2022 19:12 Відповісти
А ******* зброю що слабо, чи "жаба давить".Але за таке треба "дякувати" кротам з ОПи!
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30.11.2022 19:13 Відповісти
Вот ето поворот - то про нато забуваємо? І це ж треба - на передових західних виробництвах кувати відстале савєйське одоробло? Усьо, 3,14зда, приїхали - так ми рашизм не переможемо.
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30.11.2022 19:13 Відповісти
в принципі на тих виробництвах можна було б робити й вільху, і стугну, і грім

але ось облизня вам!

я не розумію, за що його так не ******* ув Ізраїлі?
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30.11.2022 19:18 Відповісти
А що, необхідно обов'язково любити? У кожного свої інтереси, навіть якщо тіла однієї національності, але знаходяться в різних країнах.
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30.11.2022 19:26 Відповісти
він же ж транслює месиджі цілком у дусі ізраїльських: "і я - не я, й вона - не моя"

правда, спричинився до усунення натан-яху, але це дрібниці
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30.11.2022 19:31 Відповісти
Так натаняха ж повернувся, чи ні?
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30.11.2022 19:33 Відповісти
я не цікавився його подальшою долею)

може він далеко й не відходив? так, до найближчих кущів?
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30.11.2022 19:36 Відповісти
Сначала должно быть у Украины оружие Победы- современное оружие Запада.

А после войны уже будем решать, что делать для перевооружения и модернизации.

Помощь в снарядах крупного калибра сегодня нужна.
Помощь в разрытии экономик Чехии и Болгарии тоже понятна.
Но это будет только малая часть вооружений Украины.
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30.11.2022 19:18 Відповісти
Це вже що за хрень? Чи це фейк? Чи це вони обговорюють з шойгою? А з Залужним не пробували обговорювать?
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30.11.2022 19:18 Відповісти
Это не хрень. Это заявка ВСУ. У нас артпарк наполовину советский и росийский. В пушки буряки прикажете заряжать?
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30.11.2022 23:25 Відповісти
А скільки зброї будь якої зробила Україна? Перепрошую, але асфальто-бетон не є зброя! Україна без zvo!
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30.11.2022 19:19 Відповісти
****** не пробегал?
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30.11.2022 19:23 Відповісти
В США на складах зброї, на три світові війни стоїть і ніде вона не задіяна.
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30.11.2022 19:23 Відповісти
А скільки там китайців? Мільярд? Їх чим доведеться робити хорошими?
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30.11.2022 19:35 Відповісти
На кожно китайця не потрібно ракеиу, чи танк мати.
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30.11.2022 19:46 Відповісти
Это даже не рашка

С такой плотностью населения Китая после первого удара миллиарда не станет

Остальные друг друга жрать начнут
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30.11.2022 19:52 Відповісти
Ви не пробували грати в Фалоут Нью-Вегас?

тою зброєю будуть воювати в постапокаліптичному світі, не чіпайте бережливих!
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30.11.2022 19:38 Відповісти
Вы были на этих складах? Нет, вы там не были. А ген.Милли был. И когда на слушаниях в конгрессе пару месяцев назад его спросили, достаточно ли у армии США Джавелинов, не ослабляется ли она передачей тысяч комплексов Украине, он ответил, примерно следующее: мы сохраняем наши возможности, но необходимо наращивать производство. И то же самое по Хаймарсам, то же самое по Стингерам. Ни у кого на деревьях не растут 777 и ф-16. И никто, кроме ******* савка не клепал мины и снаряды 75 лет по три смены в сутки, на сотнях заводов. Поэтому не надо ждать чуда, его не будет.
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01.12.2022 00:01 Відповісти
А танки Абрамс? Їх на складах три тисячі стоїть. А САУ? Їх також тисячі? А ракeти ATACMS? Їх також кілька тисяч є. США зброї випускали не менше, ніж совок.
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01.12.2022 00:15 Відповісти
Ти був на тих "складах"? Інспектував їх?
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01.12.2022 03:18 Відповісти
Так був. Які ще питання?
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01.12.2022 03:25 Відповісти
На яких саме? Коли саме? На якій підставі ти туди потрапив? Давай з аргументацією! А не - "був"! А я трахав принцесу Діану! Повіриш?
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01.12.2022 03:54 Відповісти
Мені особисто все одно на трах принцеси.А за склади, то це секретна інформація. Деталі не розголошуються.
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01.12.2022 04:04 Відповісти
Ясно! Знаєш - судячи з твоїх коментарів на форумі, ти вважаєш, що тебе оточують ідіоти А ти "ширяєш орлом над всіма" Дурню! Щоб отримать доступ на склади *********** чи військової техніки, потрібно спеціальний допуск Він оформлюється через службу безпеки (в нашому випадку - через СБУ) Його не мають навіть деякі працівники цих баз І це - лише для роботи на складах ЗСУ Тобто для "внутрішнього споживання" А тепер поясни мені, з якою метою українських військовослужбовців американці будуть допускать на власні склади? Яка мета цього відвідування? "Екскурсійна"? Це не ""екскурсійний об"єкт"! Інспекційна? А хто такі ЗСУ, щоб інспектувать склади армії США? Ознайомлювальна зі зразками озброєння? Так для цього одну одиницю снаряду, ракети чи гармати можна показать на полігоні чи в іншому місці і не ходить по складу Ти в армії взагалі хоч служив?
Колись Грибоєдов у своєму творі "Горе от ума" сказав вустами головного героя: "Послушай! Ври! Да знай же меру!"
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01.12.2022 04:23 Відповісти
Не всі ідіоти, але багато.
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01.12.2022 09:08 Відповісти
Це ти про себе? Згоден! Особливо - ти... УНІКУМ!!!
Телепню! Я мав подібний допуск і мав років з 10 доступ до таких складів які відносилися до ЗСУ Перевіряли стан зберігання *************
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01.12.2022 09:24 Відповісти
Ти запитав і тут же висновок зробив. Це є ідіотія з твоєї сторони.
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01.12.2022 10:18 Відповісти
Синок! А як той "висновок" не робить, коли "ідіотія" саме з тебе "аж пре"? Ти не тямиш не тільки в системі зберігання та накопичення озброєнь, а у військовій системі взагалі Мені здається - ти і в армії ніколи не служив! У мене "за плечами більше 25 років армійської служби, а ти мені пробуєш "казки" розказувать про свою "секретну діяльність з відвідування американських складів озброєння" Ти й наших складів у очі не бачив, а шось мелеш про американські!
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01.12.2022 10:32 Відповісти
Ти служив в совку і можливо ще постсовку.Ти не був на американських складах.Наші склади сильно відрізняються.Як і вся армія.
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01.12.2022 10:37 Відповісти
В США не так.

https://kh.depo.ua/rus/kh/yak-viglyadav-sklad-************-v-balakliyi-za-tri-roki-do-vibuhu-20170323542272
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01.12.2022 10:39 Відповісти
Іди нахрєн!!! Ти мені фотографії викладаєш, а я по складах тих "нозями ходив" І тут мова йде не про те, якими були наші склади! Питання у твоїй брехні, що ти бував на американських!!!
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01.12.2022 10:49 Відповісти
І що з того? На американських то ти не був.
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01.12.2022 11:36 Відповісти
Може сьогодні вже й цеглину одну положили в цьому будівництві ...Нам немає куди спішити
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30.11.2022 19:26 Відповісти
ну якщо МІГи, СУ та МІ беремо , але краще надайте зброю Перемоги, вона точно не радянська
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30.11.2022 19:29 Відповісти
Поки вони в Європі не вичерпають запаси зброї радянських часів, то так і буде..
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30.11.2022 19:44 Відповісти
Страны НАТО в Европе на вооружении 8тыс. танков ( плюс 3 тыс. Тцрция) США и Канада - 18 тыс. бронетехники. И большая часть из этой брони стоит на хранении.
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30.11.2022 19:45 Відповісти
Правильно ! Щоб наступного разу берегли свою зброю і не дозволяли підривати 5 складів поряд. А хто їх повисаджував у повітря ?
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30.11.2022 20:32 Відповісти
*****,який ідиотизм. Розконсервуйте краще сотню Петріот і передайте Україні,дебіли🤦
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30.11.2022 23:13 Відповісти
На вооружении ВСУ стоят тысячи, в буквальном смысле, стволов советских калибров - от Ураганов до ДС-30. За девять месяцев отстреляны несколько миллионов снарядов и ракет. Склады и арсеналы пустеют , выбираются и склады бывших стран ВД. Западные союзники хотят наладить производство боеприпасов, поскольку старое советское вооружение еще долго будет играть важную роль. Заменить его современным западным быстро физически невозможно - нет логистических возможностей, нет подготовленных специалистов в ВСУ, и наконец, нет столько свободного оружия. Поэтому проще и быстрее возобновить выпуск боеприпасов для имеющихся стволов. Казалось бы, сказать спасибо и ждать. Но нет, долбо.бы здесь требуют немедленной отгрузки Абрамсов и Ф35, в количествах. Мозги никто не включает (((
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30.11.2022 23:53 Відповісти
Ми як тільки почалася війна, просили в США, ракет ATACMS, САУ і танки.
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01.12.2022 00:19 Відповісти
 
 