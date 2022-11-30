НАТО обговорює фінансування виробництва зброї радянських зразків для України, - Блінкен
Північноатлантичний Альянс розглядає можливість інвестування в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в інтерв'ю CNN заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ми розглядаємо всі варіанти, щоб переконатися, що, знову ж таки, (українці) отримають те, що їм потрібно і що може бути найбільш ефективним для них. Дещо з цього стосується систем радянських часів, які вони мали на озброєнні десятиліттями, і, наприклад, забезпечення боєприпасами для цих систем. А в деяких випадках для цього може знадобитись виробництво того, що вже давно не вироблялось", – сказав він.
У неділю The New York Times повідомила, що НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.
Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.
Ці дискусії відбуваються на тлі повідомлень про все більшу нестачу озброєння, яку західні держави можуть передати Україні – адже сторони використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни.
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Про виробництво снарядів біля українсько словацкького кордону в Кошице я пишу вже с літа. но там можно виробляти різні снаряди - і радянського і НАТІВСЬКОГО образца . Снаряди - це корпус і начінка . Шоб виготовляти корпус , потрібні форми . Це як в кондитерке
А не про выпуск Т-34 и "Катюши"
Их много
Западные снаряды и так производят
але ось облизня вам!
я не розумію, за що його так не ******* ув Ізраїлі?
правда, спричинився до усунення натан-яху, але це дрібниці
може він далеко й не відходив? так, до найближчих кущів?
А после войны уже будем решать, что делать для перевооружения и модернизации.
Помощь в снарядах крупного калибра сегодня нужна.
Помощь в разрытии экономик Чехии и Болгарии тоже понятна.
Но это будет только малая часть вооружений Украины.
С такой плотностью населения Китая после первого удара миллиарда не станет
Остальные друг друга жрать начнут
тою зброєю будуть воювати в постапокаліптичному світі, не чіпайте бережливих!
Колись Грибоєдов у своєму творі "Горе от ума" сказав вустами головного героя: "Послушай! Ври! Да знай же меру!"
Телепню! Я мав подібний допуск і мав років з 10 доступ до таких складів які відносилися до ЗСУ Перевіряли стан зберігання *************
https://kh.depo.ua/rus/kh/yak-viglyadav-sklad-************-v-balakliyi-za-tri-roki-do-vibuhu-20170323542272