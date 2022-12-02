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Болгарія надасть Україні стрілецьку зброю та боєприпаси

болгарія

Болгарія планує передати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси у рамках допомоги Збройним силам.

Про це заявив в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні", - сказав болгарський чиновник.

За його словами, мова йде не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов додав, що його країна допомагає саме тим, чим можуть дозволити допомогти прямо зараз.

"Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії", - додав Стоянов.

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У Міноборони Болгарії заявили, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги. На виконання рішення Народних Зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло пропозицію про надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внесок Болгарії до місії Європейського Союзу з надання допомоги Україні. Інформація про обсяг та вид допомоги включена в секретний додаток до проекту рішення.

Автор: 

Болгарія (783) зброя (7457)


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Топ коментарі
+10
Болгарія здебільше прорасєйська тоу дякуємо і за таку допомогу...
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02.12.2022 17:48
+8
Стрілецька зброя теж потрібна ЗСУ знищувати москомитів. Дякую Болгарії.
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02.12.2022 17:49
+2
Не вся Болгарія проросійська, бо таки допомагає Україні не "глибокою стурбованістю", а цілком реальним захистом жінок і дітей з України на території Болгарії ,та ще зброєю і ************.
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02.12.2022 19:34
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Болгарія здебільше прорасєйська тоу дякуємо і за таку допомогу...
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02.12.2022 17:48 Відповісти
Не вся Болгарія проросійська, бо таки допомагає Україні не "глибокою стурбованістю", а цілком реальним захистом жінок і дітей з України на території Болгарії ,та ще зброєю і ************.
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02.12.2022 19:34 Відповісти
Стрілецька зброя теж потрібна ЗСУ знищувати москомитів. Дякую Болгарії.
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02.12.2022 17:49 Відповісти
Это верно, но было бы просто отлично, если б передали НАТОвскую. А Болгары, скорее всего, дадут калашоиды своего производства, а они у них далеко не фонтан.
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02.12.2022 18:12 Відповісти
Максим, я как владелец, пожалуй возражу...
У меня арсеналовский калаш в 7.62х39 и он вполне неплохого качества. Намного лучше чем топорные АК местного производства, по крайней мере те, которые я наблюдаю на ганшоу.
ПМ есть, тоже арсеналовский. Отличный девайс.
ЗЫ Если недалеко от Вирджинии - можем пересечься на природе и потестировать. Есть одно хорошее место.
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02.12.2022 18:42 Відповісти
Я поклонник дезайна Юджина Стоунера, а оружие совка в доме не держу из принципа, за одним исключением - ПМ пр-ва ГДР, 1963 год, раритет, состояние - пр. 95%, потертости от кобуры. Но и то - поменял родной ствол на ,380. Взагали не фанат калашоидов, но знову ж таки, а одним исключением - Галил.
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02.12.2022 18:48 Відповісти
У товарища есть AR Colt. Легче, эргономичнее, прицел стоит устойчиво. Из минусов - выхлопные газы возле лица, мелкие детали при разборке, относительно быстрый износ уплотнителей на затворе. Калаш же тяжелый, разброс при быстрой стрельбе больше, прицел хрен поставишь нормально, но разборка и чистка куда проще. В целом - оба девайса на любителя.

Не фанат семи-авто (тем более армейских) и пистолей от слова "совсем", это просто часть коллекции и повод собраться в компании, пострелять с разных девайсов, обсудить нюансы, выпить ведро пива под шашлык. Для души и практических соображений я больше по двустволкам и болтовикам. Стенд, лонг ренж, охота.
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02.12.2022 19:27 Відповісти
PS.Есть таки один калашоид, который я ну очень хочу, да. Малюк.
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02.12.2022 18:52 Відповісти
Этот?
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02.12.2022 19:29 Відповісти
Нет, вот этот, Украинского производства.
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02.12.2022 19:35 Відповісти
Неплохой аппарат. Намного лучше оригинала.
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02.12.2022 20:44 Відповісти
А кілька тижнів тому мені тут один сраку рвав доводив, що у нас тих калашів на сотні років вперед є, коли я писав, що мільйони одиниць було знищено по програмі роззброєння, за якими стояли США, і цього не приховували, ще статейки давали на Радіо Свобода, що переплавлений калаш це не тільки кілька кілограм металу, а купа робочих місць. І навіть не діяли аргументи, що якого тоді видають зброю старі АКМ, навіть зі спиленими номерами, які вилучала поліція.
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02.12.2022 20:36 Відповісти
"І навіть не діяли аргументи, що якого тоді видають зброю старі АКМ, навіть зі спиленими номерами, які вилучала поліція."

Ссылку можно?
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03.12.2022 00:06 Відповісти
Спасибо огромное Болгарии за помощь конкретную позицию поддержки Украины. Это уже свыше 1 млрда евро или более 4000 тонн вооружения. Спасибо.
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02.12.2022 18:19 Відповісти
Дякуємо.
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02.12.2022 21:31 Відповісти
 
 