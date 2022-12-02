Болгарія надасть Україні стрілецьку зброю та боєприпаси
Болгарія планує передати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси у рамках допомоги Збройним силам.
Про це заявив в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні", - сказав болгарський чиновник.
За його словами, мова йде не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов додав, що його країна допомагає саме тим, чим можуть дозволити допомогти прямо зараз.
"Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії", - додав Стоянов.
У Міноборони Болгарії заявили, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги. На виконання рішення Народних Зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло пропозицію про надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внесок Болгарії до місії Європейського Союзу з надання допомоги Україні. Інформація про обсяг та вид допомоги включена в секретний додаток до проекту рішення.
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У меня арсеналовский калаш в 7.62х39 и он вполне неплохого качества. Намного лучше чем топорные АК местного производства, по крайней мере те, которые я наблюдаю на ганшоу.
ПМ есть, тоже арсеналовский. Отличный девайс.
ЗЫ Если недалеко от Вирджинии - можем пересечься на природе и потестировать. Есть одно хорошее место.
Не фанат семи-авто (тем более армейских) и пистолей от слова "совсем", это просто часть коллекции и повод собраться в компании, пострелять с разных девайсов, обсудить нюансы, выпить ведро пива под шашлык. Для души и практических соображений я больше по двустволкам и болтовикам. Стенд, лонг ренж, охота.
Ссылку можно?